Một Ngân hàng Trung ương vừa kiếm lời 23 tỷ USD chỉ trong quý vừa qua

Theo công bố hôm 30/10, SNB lãi 44,2 tỷ franc (tương đương khoảng 53,8 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm. Kết quả này mở ra khả năng ngân hàng chia lợi nhuận cho chính quyền liên bang và địa phương vào cuối năm. Tuy nhiên, khoản chia cụ thể vẫn phụ thuộc vào kết quả cả năm và quy định phân phối lợi nhuận.

Trong quý 3/2026, SNB ghi nhận lãi 7,6 tỷ franc từ vàng. Cùng kỳ năm 2025, khoản lãi từ kim loại quý này là 14,3 tỷ franc. Giá vàng tăng khoảng 66% trong năm 2025, nhưng diễn biến năm 2026 biến động mạnh hơn nhiều: tính từ đầu năm, kim loại này đã giảm hơn 7% giá trị.

Danh mục ngoại tệ, trong đó có cổ phiếu quốc tế, mang về 11,6 tỷ franc, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn dự trữ ngoại hối của SNB nằm ở các tài sản tài chính định danh bằng ngoại tệ thay vì tiền mặt, bên cạnh một danh mục trái phiếu franc nhỏ hơn. Cuối quý 3, 61% dự trữ ngoại hối được phân bổ vào trái phiếu chính phủ (gồm cả tiền gửi tại các ngân hàng trung ương và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế), 28% vào cổ phiếu và 11% vào các loại trái phiếu khác.

Về cơ cấu tiền tệ, đồng euro chiếm 39% danh mục, USD chiếm 37%, yên Nhật 7% và bảng Anh 6%.

Franc Thụy Sĩ tăng khoảng 12% so với USD trong năm 2025, khi dòng tiền đổ vào đồng tiền trú ẩn an toàn này sau các tuyên bố thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ đầu năm 2026 đến nay, đồng tiền này mất khoảng 3,6% so với USD.

Hôm 24/9, SNB giữ nguyên lãi suất, giảm mức độ cảnh báo can thiệp để làm yếu franc và nâng dự báo lạm phát.

Danh mục cổ phiếu lớn khiến SNB khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), vốn thường không đầu tư trực tiếp vào thị trường cổ phiếu.

Tuy vậy, SNB là nhà đầu tư thụ động, không chọn cổ phiếu. Danh mục của ngân hàng bám theo một chỉ số tham chiếu gồm các chỉ số chứng khoán quốc tế, chủ yếu là cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn tại các thị trường phát triển.

Lợi nhuận của SNB chủ yếu được chia cho chính quyền liên bang và địa phương Thụy Sĩ, còn cổ đông nhận cổ tức nếu vốn chủ sở hữu đủ lớn. Nếu hoạt động đầu tư thua lỗ, SNB có thể không thực hiện được các khoản chi trả này.

Dù được hưởng lợi từ kết quả đầu tư tốt, SNB nhấn mạnh việc đầu tư không nhằm tối đa hóa lợi suất. Trên trang web của mình, ngân hàng khẳng định mục tiêu không phải là tạo ra lợi nhuận mà là bảo đảm ổn định giá cả tại Thụy Sĩ, có tính đến diễn biến kinh tế. Nhiệm vụ chính sách tiền tệ luôn được ưu tiên cao nhất, và vì vậy các quyết định của SNB đôi khi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hằng năm.

Khác với nhiều ngân hàng trung ương lớn, SNB được phép dùng cả lãi suất và tỷ giá để duy trì ổn định giá cả, và sẽ can thiệp vào tỷ giá khi thấy cần thiết. Mục tiêu lạm phát của SNB cũng khá khác biệt so với các định chế cùng cấp, với biên độ từ 0% đến 2%.

Tham khảo: CNBC