Máy gắp thú chuyển thành gắp trứng, gạo, giấy vệ sinh: Mô hình kinh doanh hút khách giữa thời lạm phát

Vừa trông con nhỏ trong xe đẩy, Minae Kamata vừa điều khiển cần gắp tại một trung tâm giải trí ở ngoại ô Tokyo, với mục tiêu không phải lấy thú nhồi bông mà là một lốc giấy vệ sinh.

Người phụ nữ 25 tuổi này đã giành được phần thưởng chỉ sau hai lần thử, mỗi lượt tốn 100 yen (khoảng 16 nghìn đồng). "Nếu may mắn một chút thì cũng giống như mua được hàng giảm giá", Kamata chia sẻ.

Giữa lúc lạm phát gây áp lực lên ngân sách các hộ gia đình Nhật Bản, nhiều trung tâm giải trí quy mô lớn ở ngoại ô các thành phố đang đưa trứng, gạo, nước giặt và những mặt hàng thiết yếu khác vào máy gắp quà.

Một phụ nữ giành được một gói khăn giấy từ máy gắp quà tại trung tâm giải trí Benex ở Kawasaki, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Mô hình này kết hợp hoạt động mua sắm với giải trí, giúp các gia đình vừa có cơ hội tìm kiếm những món hàng giá trị sử dụng, vừa tận hưởng một buổi đi chơi mà không cảm thấy phải lựa chọn giữa việc mua sắm nhu yếu phẩm và chi tiền cho hoạt động thư giãn.

Theo các chuyên gia, xu hướng trên xuất phát từ tình trạng giá cả tăng kéo dài tại Nhật Bản, trong khi thu nhập của người dân không theo kịp tốc độ tăng giá trong nhiều năm.

Bà Naoko Kuga, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết chi tiêu cho thực phẩm và các mặt hàng sử dụng hàng ngày đã liên tục giảm trong 5 năm qua. Đây thường là những khoản đầu tiên các gia đình cắt giảm khi phải thắt chặt ngân sách.

Vì vậy, các nhà bán lẻ đang tìm cách biến việc mua sắm thành một trải nghiệm thú vị hơn nhằm khuyến khích người dân tiếp tục chi tiêu, đồng thời giảm cảm giác áy náy khi bỏ tiền mua sắm, bà Kuga nhận định.

Máy gắp quà trở thành ngành kinh doanh tỷ USD

Thực tế, máy gắp quà đã phát triển mạnh tại Nhật Bản từ trước khi làn sóng lạm phát xuất hiện. Theo Hiệp hội Công nghiệp Giải trí Nhật Bản, thị trường trò chơi gắp quà tại nước này đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm, đạt 417,7 tỷ yen (khoảng 2,7 tỷ USD) vào năm 2024. Loại hình này hiện đóng góp gần 70% doanh thu của các trung tâm trò chơi.

Trong những năm gần đây, các gia đình tìm kiếm những mặt hàng thiết yếu cũng trở thành nhóm khách hàng ngày càng quan trọng.

Tại Kawasaki, khu vực nằm ở phía nam Tokyo, hàng trăm máy gắp quà thuộc hệ thống Benex được lấp đầy bằng nước ngọt, bánh kẹo và nước giặt.

Không chỉ các bà nội trợ, máy gắp thực phẩm thu hút cả nam giới

Ông Teruaki Tsuchiya, lãnh đạo Tisco - công ty vận hành hệ thống Benex, cho biết sự khác biệt của mô hình nằm ở những gì khách hàng mang về sau cuộc vui.

"Khi một gia đình chi 10.000 yen cho một ngày hát karaoke hoặc chơi bowling, họ có niềm vui và thế là hết. Nhưng tại Benex, bạn có thể mang về nhà giấy vệ sinh, nước ngọt và đồ chơi", ông nói.

Theo ông Tsuchiya, trong bối cảnh giá cả tăng cao, các bậc cha mẹ đang có xu hướng lựa chọn những hình thức giải trí mang lại giá trị sử dụng thiết thực hơn.

Benex hiện có 5 địa điểm tại khu vực đô thị Tokyo và cho biết đón hơn một triệu lượt khách mỗi năm. Năm ngoái, doanh nghiệp đã loại bỏ các máy trò chơi điện tử và máy chơi bằng xu để tập trung vào mô hình máy gắp quà. Doanh thu từ việc bán các mặt hàng gia dụng thông qua mô hình này đã tăng gấp 2,6 lần trong vòng hai năm.

Một nhân viên bổ sung các túi gạo vào máy gắp quà tại trung tâm giải trí Benex - Ảnh: AFP

Ông Tsuchiya so sánh cách vận hành của Benex với những chuỗi bán lẻ lớn như Costco hay Ikea. Các cơ sở thường được đặt tại khu vực ngoại ô, nơi chi phí mặt bằng thấp hơn. Khách hàng thân thiết có thể lái xe đến, dành nhiều thời gian mua sắm và chi tiêu tại đây.

Người dân vừa giải trí vừa tìm cách tiết kiệm

Lạm phát tại Nhật Bản trong những tháng gần đây duy trì quanh mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Đây là mức tăng tương đối khiêm tốn nếu so với nhiều nền kinh tế phát triển khác, nhưng lại tạo ra cú sốc đối với người dân một quốc gia đã quen với nhiều thập kỷ giá cả gần như không tăng hoặc thậm chí giảm.

Tại một trung tâm Benex, bà Chiaki Sugai, 56 tuổi, nhân viên một nhà hàng sushi, dành khoảng 2-3 tiếng chơi máy gắp quà. Kết thúc cuộc chơi, bà đẩy một chiếc xe lớn chất đầy những phần thưởng giành được, với tổng chi phí gần 8.000 yen.

"Trước đây, tôi thường mua rất nhiều đồ ăn vặt ở các cửa hàng tiện lợi, nhưng bây giờ tôi gắp chúng ở đây", bà Sugai nói.

Một khách hàng khác là bà Sachiko Iyokawa, 49 tuổi, cũng tỏ ra hài lòng với phần thưởng nhận được: hai hộp trứng cao cấp có giá thấp hơn so với mua tại siêu thị.

"Bình thường tôi rất cẩn thận trong chi tiêu, nhưng ở đây tôi tự thưởng cho bản thân một chút", bà chia sẻ.

Không chỉ các doanh nghiệp chuyên về trò chơi, những nhà bán lẻ lớn tại Nhật Bản cũng nhanh chóng tham gia xu hướng này.

Aeon Fantasy, công ty con chuyên về giải trí thuộc Tập đoàn Aeon, đã mở khu vực đầu tiên dành riêng cho các phần thưởng là thực phẩm và đồ gia dụng, hướng đến nhóm khách hàng nữ và các bà mẹ, vào tháng 10/2025.

Đến nay, doanh nghiệp đã có 7 khu vực như vậy và đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 60 địa điểm vào năm 2030.

Ông Yuya Shiozawa, quản lý tại Aeon Fantasy, cho biết doanh nghiệp muốn mang đến trải nghiệm kết hợp giữa giải trí và cảm giác săn được món hàng có giá hời trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí.

Một người đàn ông đang chơi máy gắp quà, cố gắng lấy một hộp nước ép - Ảnh: AFP

Ông dẫn ví dụ về những khách hàng sau khi gắp trúng rau củ đã tiếp tục sang siêu thị bên cạnh để mua thêm nguyên liệu, hoàn thiện bữa tối cho gia đình.

Theo chuyên gia Naoko Kuga, xu hướng này có thể tiếp tục duy trì ngay cả khi áp lực lạm phát giảm bớt. Nguyên nhân là các cửa hàng truyền thống đang phải tìm kiếm những cách thức mới để thu hút khách hàng, trong bối cảnh ngày càng nhiều người chuyển sang mua hàng gia dụng qua các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn hình thức đăng ký giao hàng định kỳ của Amazon.

Bà dự đoán các cửa hàng sẽ tiếp tục nhân rộng những sáng kiến nhằm kéo khách đến trực tiếp, dù đó là máy gắp quà hay những hình thức trải nghiệm mua sắm khác.

Theo Janpan Times