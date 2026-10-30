Hôm nay (30/10), 22 doanh nghiệp Pháp đang cùng làm một việc ở Thủ đô Hà Nội

Chặng Hà Nội của Tastin’France 2026 đang diễn ra ngày 30/10 tại khách sạn Grand Mercure Hanoi. Đây là sự kiện chuyên ngành dành cho doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực rượu vang, do Business France Việt Nam (Cơ quan Thương mại Pháp tại Việt Nam) tổ chức. Năm nay là lần thứ 18 Tastin’France diễn ra tại Việt Nam.

Sự kiện có 22 doanh nghiệp Pháp tham dự, đến từ bảy vùng rượu vang: Champagne, thung lũng Loire, Bourgogne, thung lũng Rhône, Languedoc, Tây Nam nước Pháp và Bordeaux. Mỗi doanh nghiệp giới thiệu danh mục sản phẩm riêng của vùng mình.

Theo ban tổ chức, Tastin’France là không gian giao thương dành cho giới chuyên môn. Các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, chuyên gia HoReCa (khách sạn, nhà hàng, quán cà phê) và đối tác trong ngành có thể tìm hiểu các nhãn rượu mới, trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện có hai hoạt động chuyên môn.

Thứ nhất là masterclass rượu vang Occitanie, do AD’OCC phối hợp tổ chức vào sáng 30/10. Chín nhà sản xuất từ vùng Occitanie tham gia phiên nếm thử có hướng dẫn, giới thiệu một số dòng vang đỏ và vang trắng của vùng. Khách mời có thể trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất về vùng trồng, giống nho và đặc điểm từng dòng vang.

Thứ hai là cuộc thi kiến thức về rượu vang Pháp. Trong ngày 30/10, cuộc thi diễn ra vòng bán kết để chọn ba thí sinh vào vòng chung kết.

Theo Business France, thu nhập của một bộ phận người tiêu dùng Việt Nam tăng lên, cùng với mối quan tâm ngày càng lớn đến nguồn gốc, chất lượng và trải nghiệm thưởng thức, đang làm tăng nhu cầu với rượu vang và đồ uống có cồn nhập khẩu.

Cũng theo đơn vị này, Pháp là nước xuất khẩu rượu vang hàng đầu thế giới và đang dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rượu vang Pháp sang Việt Nam đạt gần 21 triệu euro. Với rượu mạnh, sản lượng của Pháp xuất sang Việt Nam tăng 75% và giá trị tăng 50%. Business France cho biết đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại nhằm tăng nhận diện cho nông sản, thực phẩm, rượu vang và rượu mạnh Pháp tại thị trường này.

Business France là cơ quan quốc gia của Pháp phụ trách thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của nền kinh tế. Cơ quan này hỗ trợ doanh nghiệp Pháp xuất khẩu và mở rộng thị trường, đồng thời xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài vào Pháp. Hiện Business France có hơn 1.400 nhân viên làm việc tại Pháp và 53 quốc gia.