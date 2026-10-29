Buồn của Google: Cổ phiếu công ty mẹ đứng trước cú giảm tồi tệ nhất lịch sử

Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày thứ Năm, cổ phiếu Alphabet giảm khoảng 11%, trong khi Microsoft tăng gần 4% trước khi thu hẹp một phần mức tăng.

Nếu đà giảm này không được cải thiện khi bước vào phiên giao dịch chính thức, cổ phiếu Alphabet sẽ chứng kiến mức giảm mạnh nhất của doanh nghiệp trong phiên sau một kỳ công bố kết quả kinh doanh kể từ khi lên sàn năm 2004.

Diễn biến trái chiều giữa hai tập đoàn công nghệ lớn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong quý III, Microsoft ghi nhận 45,2 tỷ USD chi tiêu vốn và các hợp đồng thuê tài chính, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức 50,67 tỷ USD mà giới phân tích dự báo. Dòng tiền tự do của tập đoàn giảm 27%, xuống còn 18,63 tỷ USD, song vẫn duy trì trạng thái dương.

Trong khi đó, Alphabet ghi nhận dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD trong quý III, thấp hơn đáng kể so với mức âm 2,7 tỷ USD mà các nhà phân tích dự kiến. Công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch chi tiêu vốn cả năm trong khoảng 195-205 tỷ USD.

Ben Barringer, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Quilter Cheviot, nhận định Microsoft đang mở rộng hạ tầng theo cách có kiểm soát, qua đó hạn chế những bất ngờ đối với thị trường. Ngược lại, cổ phiếu Alphabet chịu áp lực sau giờ giao dịch do kết quả kinh doanh thiếu nhất quán và cuộc họp trao đổi với nhà đầu tư sau công bố báo cáo chưa được xử lý tốt.

Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 cũng giảm hơn 1% trong đầu phiên ngày 29/10, cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường trước triển vọng chi tiêu của các doanh nghiệp công nghệ.

Hoạt động quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, nguồn doanh thu lớn nhất của Alphabet, tiếp tục tăng trưởng nhưng không đạt kỳ vọng của thị trường.

Trong quý kết thúc vào tháng 9, doanh thu quảng cáo tìm kiếm đạt 63,35 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn dự báo của giới phân tích, làm gia tăng áp lực lên giá cổ phiếu.

Philipp Schindler, Giám đốc kinh doanh của Alphabet, cho biết một phần nguyên nhân đến từ khả năng kiếm tiền còn hạn chế của chế độ AI Mode trong hoạt động tìm kiếm. Theo ông, Alphabet đang mở rộng việc tích hợp quảng cáo vào các sản phẩm AI Overviews và AI Mode, trong đó có những thị trường quốc tế.

Google đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các chatbot AI như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Những công cụ này có thể khiến người dùng thực hiện nhiều truy vấn bên ngoài hệ sinh thái tìm kiếm truyền thống của Google. Trong khi đó, Gemini, chatbot AI do Google phát triển, vẫn chưa theo kịp các đối thủ ở một số lĩnh vực.

Theo Ben Barringer, Google đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan của doanh nghiệp đổi mới: bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay chấp nhận những thay đổi có thể làm gián đoạn chính mô hình hiện tại.

Ông cho rằng Google đã đánh mất một phần lợi thế cạnh tranh với Gemini và đang tụt lại phía sau các đối thủ trong lĩnh vực AI tác nhân (agentic AI) — công nghệ cho phép hệ thống AI thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với mức độ tự chủ cao hơn.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ tiếp tục tăng mạnh đầu tư vào AI, thị trường ngày càng chú trọng khả năng chuyển hóa những khoản chi này thành doanh thu và lợi nhuận thực tế. Kết quả kinh doanh của Alphabet và Microsoft cho thấy quy mô đầu tư không còn là yếu tố duy nhất quyết định phản ứng của nhà đầu tư; khả năng kiểm soát dòng tiền và chứng minh hiệu quả kinh tế từ AI đang trở thành những tiêu chí quan trọng hơn.