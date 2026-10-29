Nhiệm vụ bí mật trên MXH, 1 triệu CNY tiền công và cái chết của blogger Trung Quốc: Ai đã ra lệnh?

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 28/10 đưa tin, theo truyền thông Trung Quốc, một blogger chuyên điều tra và vạch trần các vụ lừa đảo qua mạng viễn thông cùng nhiều hoạt động phi pháp khác đã bị sát hại bởi những tên tội phạm được thuê thông qua mạng xã hội (MXH). Vụ việc này đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc, yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ liên quan đến cái chết của ông.

Thi thể của Wu Kai – người dùng biệt danh "Huijian" trên mạng xã hội và đã dành nhiều năm viết về các vụ lừa đảo qua mạng viễn thông tại Đông Nam Á – được phát hiện ở miền nam Trung Quốc vào tháng 11/2024. Thông tin về cái chết của ông và các chi tiết liên quan đến vụ án mới được các nhà chức trách Trung Quốc công bố trong tuần này.

Thi thể của blogger Wu Kai – người sử dụng biệt danh "Huijian" trên mạng xã hội – được tìm thấy vào cuối năm 2024, sau khi có thông tin cho rằng một thỏa thuận bắt cóc ông đã được thực hiện trên nền tảng Telegram. Ảnh: Weibo

Theo một bản tin hôm 27/10 từ trang tin Jiemian News (Trung Quốc), vào tháng 8/2024, Wu đã công khai cáo buộc Liu Ren – một nhân vật chủ chốt trong tập đoàn do ông trùm người Trung Quốc Chen Zhi đứng đầu – là kẻ cho vay nặng lãi tại các sòng bạc, từng đánh chết người, cưỡng ép các cửa hàng nộp "phí bảo kê", điều hành các cơ sở lừa đảo viễn thông và tham gia vào các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia có vũ trang.

Liu Ren đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 6 năm nay. Theo thông báo từ cảnh sát Trung Quốc vào thời điểm đó, Liu đã được Chen Zhi chỉ đạo thành lập một tổ chức có tên là Jinbei (Kim Bối) vào năm 2016. Tổ chức này vận hành các cơ sở lừa đảo qua mạng viễn thông tại Campuchia, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại quy mô lớn, liên quan đến những khoản tiền "cực kỳ lớn" kể từ năm 2020.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, Liu Ren còn bị cáo buộc các tội danh giam giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích; vụ án của đối tượng này hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Chen Zhi - người đã bị đưa về Trung Quốc vào tháng 1 năm nay - hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm lừa đảo, kinh doanh trái phép và cố ý gây thương tích, cùng nhiều tội danh khác.

Hình ảnh do Công an Trung Quốc công bố ngày 8/1/2026 cho thấy các nhân viên an ninh đang áp giải Chen Zhi xuống máy bay tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Jiemian News dẫn các tài liệu tòa án, đã thuật lại chi tiết về cái chết của Wu và bản án dành cho những kẻ sát hại ông. Theo đó, vào tháng 10/2024, một người Trung Quốc tên là Zhao Bing đã nhận một nhiệm vụ bắt cóc thông qua nền tảng nhắn tin Telegram từ một người dùng ẩn danh có biệt danh "Shaoxiao".

Nhiệm vụ này là bắt cóc một cá nhân thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội WeChat về vấn nạn lừa đảo qua mạng viễn thông ở miền bắc Myanmar, đồng thời ép buộc người này tiết lộ ai là người đứng sau các bài viết đó và yêu cầu xóa bỏ chúng. Thông tin cá nhân của Wu đã được cung cấp cho Zhao.

Tháng 11/2024, các đồng phạm của Zhao đã bắt cóc Wu và đưa ông đến một khu vực đồi núi tại huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tại đây, Zhao ép Wu xóa các bài viết, sau đó chở nạn nhân đến một địa điểm khác ở thành phố Hà Nguyên, Quảng Đông. Theo thông tin từ cảnh sát, Zhao tiếp tục hành hung Wu tại địa điểm mới này.

Khi "Shaoxiao" không tin vào những lời khai của Wu, Zhao đã liên tục đánh đập nạn nhân, thậm chí cắt bỏ một phần móng tay của ông. Ngày hôm sau, Zhao đưa Wu đến một ngọn đồi ở huyện Định Nam, tỉnh Giang Tây (giáp ranh với Quảng Đông), rồi đá mạnh vào đầu nạn nhân cho đến khi ông bất tỉnh. Sau đó, Zhao đã gửi một bức ảnh chụp nạn nhân cho "Shaoxiao".

Tiếp đó, Zhao phủ cây cỏ lên người Wu rồi rời đi, trở về quê nhà ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo báo cáo, Zhao cùng bốn đồng phạm đã chia nhau số tiền công 1 triệu nhân dân tệ (CNY, tương đương 150.000 USD).

Hai ngày sau, dân làng phát hiện thi thể của Wu. Vài ngày sau đó, cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm. Vào tháng 12/2025, Zhao bị kết tội cố ý gây thương tích và phải nhận án tử hình, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm; các đồng phạm khác phải chịu mức án từ 15 tháng đến 8 năm tù.

Danh tính của "Shaoxiao" hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Liu Ren đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 6/2026. Ảnh: CCTV

Các công tố viên lập luận rằng, mặc dù mục đích ban đầu của Zhao khi nhận nhiệm vụ chỉ là bắt cóc và tra hỏi Wu, nhưng đối tượng đã liên tục hành hung nạn nhân một cách tàn bạo, trong đó có cú đánh cực mạnh vào vùng đầu.

Theo hồ sơ của tòa án, Zhao cũng không thực hiện bất kỳ hành động nào để cứu giúp nạn nhân mà bỏ mặc ông trên một ngọn đồi hẻo lánh, hành vi này đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Wu.

Những thông tin được tiết lộ về cái chết của Wu cùng diễn biến vụ án đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao tình trạng thuê người thực hiện hành vi bạo lực và bắt cóc giữa ban ngày vẫn có thể xảy ra.

Bạn bè của Wu chia sẻ với tờ Southern Weekend tại Quảng Đông rằng họ cảm thấy "không thể tin nổi" khi biết tin ông bị sát hại. Họ cho biết trước đó không ai thắc mắc về tung tích của Wu, bởi họ từng nghe những lời đồn đại rằng ông nhận tiền để viết bài, hoặc trốn thuế và đang bị cảnh sát điều tra.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng mức án dành cho Zhao là quá nhẹ và đề nghị nên tử hình đối tượng này ngay lập tức.

Luật sư Wu Lingling viết trên mạng xã hội Weibo rằng hung thủ đã bắt giữ trái phép, tra tấn và đánh đập nạn nhân trong một thời gian dài – một hành vi tàn bạo vượt xa các tội ác bạo lực thông thường.

"Vụ án này nhắm vào những người hoạt động chống lừa đảo. Nếu mục đích của tội phạm thực sự là trả thù và trấn áp các hoạt động chống lừa đảo, thì tác hại của nó không chỉ dừng lại ở việc tước đoạt mạng sống của một cá nhân, mà còn là dùng bạo lực để đe dọa những ai dám đứng lên vạch trần tội ác", bà viết.