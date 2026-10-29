Vệ tinh Nga đã giúp lực lượng Houthi dẫn đường tên lửa đến Saudi Arabia

Thông tin này được hãng thông tấn AP đề cập, dẫn nguồn từ dữ liệu của công ty phân tích AURORAH Geosignal Intelligence và được ấn phẩm Militarnyi đăng lại.

Công ty này đã phân tích 40 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Saudi Arabia do lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq thực hiện từ 1/7 đến 19/10.

Theo các nhà phân tích, trong tất cả mọi trường hợp, vệ tinh Nga đều bay trên khu vực mục tiêu vài ngày trước và sau khi diễn ra cuộc tấn công.

“Những gì chúng tôi tìm thấy là sự trùng khớp 100% giữa hoạt động của vệ tinh và các tác động”, ông Nawaf Obeid - người sáng lập AURORAH cho biết.

Sơ đồ vệ tinh Kosmos-2573 của Nga bay phía trên Căn cứ Không quân Prince Sultan.

Theo ông Obeid, mô hình được phát hiện có thể cho thấy mối liên hệ giữa hoạt động của các vệ tinh Nga và việc chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công.

Đặc biệt, vệ tinh trinh sát của Nga đã bay qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây trước khi máy bay không người lái tấn công 3 trạm bơm của cơ sở này vào ngày 10/9, hậu quả là việc bơm dầu qua đường ống dài 1.200km đã bị tạm ngừng.

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây có tầm quan trọng chiến lược đối với Saudi Arabia, vì nó cho phép nước này vận chuyển dầu đến các cảng trên Biển Đỏ, tránh đi qua eo biển Hormuz.

Hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển này đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Iran, vì vậy tuyến đường thay thế nói trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia.

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây (màu xanh lá cây).

Theo AURORAH, các vệ tinh của Nga cũng giám sát Căn cứ Không quân King Fahd ở Taif. Trong cuộc tấn công vào cơ sở quân sự này, một máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Ý đang đậu trong nhà chứa đã bị hư hại.

Ông Obeid tin rằng độ chính xác của vụ tập kích cho thấy việc sử dụng thông tin tình báo chất lượng cao, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Houthi và Iran không có khả năng tự mình thu thập dữ liệu ở mức độ này.

Một phát ngôn viên của lực lượng Houthi đã xác nhận các cố vấn Iran tại Yemen đang chuyển thông tin thu được từ vệ tinh Nga cho họ để xác định mục tiêu.

Một quan chức Saudi Arabia cũng nói rằng tình báo vệ tinh của Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc tấn công hồi tháng 3 nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan.

Vụ việc trên đã làm hư hại 1 máy bay trinh sát của Mỹ. Quan chức này cho biết thông tin tình báo đó cũng có thể được sử dụng để tấn công một đơn vị của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đóng tại khu phức hợp đại sứ quán Mỹ ở Riyadh.