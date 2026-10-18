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Saudi Arabia chật vật tìm hệ thống phòng không viện trợ

| | Tài chính quốc tế

Các đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Saudi Arabia do cạn kiệt kho vũ khí.

Saudi Arabia chật vật tìm hệ thống phòng không viện trợ- Ảnh 1.

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh)

Các đồng minh châu Âu của Saudi Arabia đang gặp khó khăn với việc cung cấp các hệ thống phòng không bổ sung cho Saudi Arabia vì họ cần chúng cho các mục đích phòng thủ của chính mình, tờ The National viết, dẫn lời các nhà phân tích quân sự.

Saudi Arabia kiên quyết yêu cầu bàn giao thêm thiết bị quân sự để đẩy lùi các cuộc tấn công từ phong trào Ansar Allah (Houthi) cấp tiến ở Yemen.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin quốc phòng của tờ báo này, Anh và Pháp không có cơ hội chuyển giao các hệ thống này mà không làm tổn hại đến tiềm năng phòng thủ của chính họ tại các quốc gia vùng Baltic.

Bên cạnh đó, Anh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine với số lượng lớn, cả các tên lửa hành trình Storm Shadow.

Tờ báo dẫn lời một nguồn tin quốc phòng Anh cho biết: "Chúng tôi còn lại rất ít thiết bị trong kho để trao đi. Chúng tôi thực sự không có gì để gửi sang cho họ".

Theo The National, nhiều quốc gia phương Tây đã làm cạn kiệt kho dự trữ của họ do các cam kết đối với các quốc gia Đông Âu và Ukraine.

Cựu sĩ quan tình báo quân sự Lynette Nusbacher được dẫn lời cho biết Saudi Arabia cần điều đó vì họ là một quốc gia lớn. Họ có rất nhiều mục tiêu lớn dễ dàng bị phát hiện trên Google Earth và họ đang phải đối đầu với những người sở hữu đủ tên lửa đạn đạo.

Theo bà Nusbacher, Saudi Arabia đang có nhu cầu cấp bách về viện trợ từ Anh, Pháp, Italy và Mỹ.

Anh đã có một cỗ pháo phòng không Sky Sabre tại Căn cứ Không quân King Fahd, trong khi Pháp đã thông báo sẽ gửi các hệ thống quân sự phòng thủ để bảo vệ cảng biển Yanbu trọng yếu ở khu vực phía Tây của vương quốc này.

Theo The National, tính dễ bị tổn thương ngày càng tăng của hạ tầng Saudi Arabia đã được thể hiện qua cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh vào ngày 10/10. Kết quả là 12 người đã thiệt mạng và 309 người bị thương.

Tổng cộng, sân bay chính của thủ đô Saudi Arabia đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công do Houthi tiến hành ít nhất 4 lần.

Do các cuộc tấn công thường xuyên và việc gián đoạn chuyến bay, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem al-Budaiwi đã thông báo, hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Liên minh châu Âu đã bị hoãn.

Theo TASS

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

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