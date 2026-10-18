Khách hàng đang muốn 'di dời' các nhà máy chế tạo xe tăng khỏi Nga

Ngành công nghiệp xe tăng Nga đã bước vào một giai đoạn mới - khách hàng ngày càng yêu cầu nhiều hơn, không phải nhận phương tiện hoàn chỉnh, mà chính công nghệ sản xuất.

Điều này đã được Giám đốc điều hành của Uralvagonzavod (UVZ) - ông Alexander Potapov công bố. Tập đoàn này sẵn sàng hỗ trợ xu hướng nói trên, mặc dù họ nhận thức rằng một ngày nào đó, khách hàng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh.

Một yêu cầu quan trọng từ Ấn Độ liên quan đến chương trình "Make in India" - nhấn mạnh vào sản xuất trong nước. Ông Potapov nhận thấy khách hàng Ả Rập có tư duy tương tự: Họ muốn công nghệ, chứ không phải sản phẩm hoàn chỉnh.

Thái độ này đã trở thành một xu hướng đáng chú ý và ngành công nghiệp quốc phòng Nga không thể bỏ qua điều đó.

"Chúng tôi ủng hộ việc nội địa hóa. Chúng tôi không thể để mất thị trường cho nên cần linh hoạt hơn. Nhưng cũng có những lo ngại đó là chúng tôi đang tự tạo ra sự cạnh tranh cho chính mình", người đứng đầu UVZ nhận xét.

Xe tăng chiến đấu T-90S từng là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của UVZ.

Sự thận trọng của nhà máy là điều dễ hiểu, vì họ không có ý định mù quáng giao nộp bí quyết sản xuất của mình. Do đó, ranh giới giữa nhượng bộ và giữ bí mật là rất quan trọng. Lựa chọn này sẽ quyết định liệu các công ty Nga có giữ được khách hàng nước ngoài của họ trong vài năm tới hay không.

Ông Potapov ước tính các thị trường truyền thống đã thu hẹp đáng kể khi so sánh một dòng sông đã trở thành con suối nhỏ. Trong hoàn cảnh này, UVZ đang chuyển hướng sang những thị trường vẫn còn tiềm năng: Châu Phi và Đông Nam Á được xem là những ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, áp lực từ lệnh trừng phạt không làm gián đoạn công việc với các khách hàng nước ngoài, khi nhiều cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Đồng thời tập đoàn này cũng coi trọng uy tín của mình tại các quốc gia mà họ đã chinh phục. Theo ông Potapov, dịch vụ hậu mãi liên tục được cải thiện. Trong một thị trường vũ khí cạnh tranh khốc liệt, đây có thể là yếu tố quyết định khi lựa chọn nhà cung cấp.

Xe tăng của UVZ đã được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia, từ Algeria và Ai Cập đến Uganda và Turkmenistan, chúng cũng đang phục vụ tại Iraq, Syria và Azerbaijan. Khách hàng nổi bật nhất là Ấn Độ - quốc gia đang vận hành khoảng 1.000 chiếc T-72M1 và T-90S.