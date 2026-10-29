Tàu chở hơn 300.000 thùng dầu Nga đang đến Mỹ bất ngờ dừng giữa đường, sắp đi sang Cuba?

Tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta rời cảng Primorsk của Nga ngày 22/10, mang theo khoảng 40.000 tấn diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp. Theo kế hoạch ban đầu, tàu dự kiến cập New York ngày 7/11.

Tuy nhiên, Lloyd's List cho biết tàu đã dừng ngoài khơi Skagen, Đan Mạch, ngày 26/10. Dữ liệu theo dõi sau đó không còn hiển thị New York mà chuyển thành trạng thái “for orders”, tức là chưa công bố cảng đến tiếp theo.

Diễn biến này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chuyến hàng trở thành tâm điểm tranh cãi tại Washington. Ngày 27/10, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi thư tới Thanassis Martinos, giám đốc điều hành Eastern Mediterranean Maritime, công ty có trụ sở tại Athens sở hữu tàu Agioi Fanendes.

Ông Blumenthal yêu cầu doanh nghiệp đưa tàu quay trở lại nếu vẫn có ý định giao diesel Nga tại một cảng của Mỹ, đồng thời đề nghị công ty không tham gia các thương vụ tương tự trong tương lai.

Tranh cãi tập trung vào tính hợp pháp của việc nhập khẩu diesel Nga. Ông Blumenthal cho rằng Đạo luật Chấm dứt Nhập khẩu Dầu Nga được ban hành năm 2022 vẫn cấm chuyến hàng, bất chấp Giấy phép Chung số 135 của Bộ Tài chính Mỹ cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến diesel Nga đến ngày 7/4/2027.

Theo thượng nghị sĩ này, chính quyền có thể cấp giấy phép tạo điều kiện cho giao dịch, nhưng chỉ Quốc hội mới có quyền tạo cơ sở pháp lý để hoạt động nhập khẩu được thực hiện.

Ông yêu cầu công ty chủ tàu trước ngày 31/10 phải cung cấp danh tính bên bán, bên mua, đơn vị thuê tàu, công ty bảo hiểm và đơn vị vận hành cảng dự kiến tiếp nhận lô hàng. Công ty cũng được yêu cầu công bố bất kỳ chỉ đạo nào nhận được từ Bộ Tài chính hoặc các cơ quan liên bang khác.

Hơn nữa, sức ép không chỉ nhằm vào chủ tàu. Một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã cảnh báo các ngân hàng và cơ quan quản lý cảng rằng việc tham gia xử lý những lô diesel Nga có thể khiến họ đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

Các cảng tại Houston, Corpus Christi, Beaumont và New York/New Jersey nằm trong số những nơi nhận được cảnh báo. Cơ quan phụ trách trừng phạt của Malta cũng đang yêu cầu chủ tàu cung cấp tài liệu chứng minh việc tuân thủ cơ chế trần giá.

Agioi Fanendes không phải tàu duy nhất tham gia dòng chảy mới này.

2 tàu khác là Leruo và Talisman cũng được cho là đang vận chuyển diesel Nga hướng về Mỹ. Theo dữ liệu của Kpler, tổng lượng hàng trên ba tàu đạt khoảng 924.000 thùng. 2 tàu Leruo và Talisman được cho là đang nằm trong các danh sách trừng phạt của phương Tây.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak trước đó cho biết một tàu thứ 4 dự kiến khởi hành ngày 28/10.

Tổng thống Trump đã bác bỏ những lời chỉ trích từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đối với thỏa thuận diesel với Nga, cho rằng những người phản đối “không thể thực sự nghiêm túc”.

Thỏa thuận được ông Trump công bố sau cuộc điện đàm với ông Putin đầu tháng 10. Theo kế hoạch được công bố khi đó, Nga có thể cung cấp hơn 300.000 tấn diesel ngay trong giai đoạn đầu, tiếp đó 500.000 tấn vào tháng 11 và thêm 1 triệu tấn sau đó.

Việc Agioi Fanendes không còn khai báo New York làm điểm đến khiến số phận lô hàng đầu tiên trở nên khó đoán.Một khả năng được nguồn tin đề cập là tàu có thể chuyển hướng tới Cuba, trong bối cảnh các ngân hàng và cảng Mỹ được cảnh báo về rủi ro pháp lý nếu tham gia giao dịch.

Cuba từng rơi vào tình trạng thiếu diesel và dầu nhiên liệu nghiêm trọng hồi tháng 5. Trước đó, hai tàu Nga đã tới vùng biển nước này trong mùa xuân. Hồi tháng 3, ông Trump cũng từng tuyên bố ông “không có vấn đề” với việc một tàu dầu Nga đang chịu trừng phạt đưa nhiên liệu tới Cuba.

Theo Oilprice