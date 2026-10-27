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Chính phủ Pháp cam kết thay đổi điều này sau khi biểu tình biến thành bạo lực

| | Tài chính quốc tế

Chính phủ Pháp cam kết thay đổi nền tảng tuyển sinh đại học trực tuyến quốc gia nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của sinh viên sau nhiều tuần biểu tình rầm rộ.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste thông báo về “những thay đổi đáng kể” đối với nền tảng này tại Pháp vào năm 2027, trước khi được thay thế chính thức vào năm 2028. Đồng thời, bà Baptiste cam kết cho vay 4,5 tỷ USD để cải tạo trường học cùng việc giảm sĩ số lớp học, tăng số lượng giáo viên và sinh viên đại học và tăng trợ cấp cho sinh viên.

Những nhượng bộ này nhằm giải quyết tình trạng bất ổn trong trường học, vốn là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình, bạo lực trên khắp nước Pháp trong thời gian gần đây.

Khung cảnh hỗn loạn tại nước Pháp sau khi diễn ra các cuộc biểu tình. (Ảnh: AP)

Từ cuộc biểu tình do học sinh, sinh viên dẫn đầu, biểu tình tại Pháp dần lan rộng sang cả những người lao động, yêu cầu chính phủ giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến mức độ giải quyết vấn đề trở nên khó khăn hơn.

Thông báo của Bộ trưởng Baptiste được đưa ra sau loạt cuộc biểu tình tồi tệ nhất ở Pháp trong nhiều năm vào ngày 17/10. Nhóm người biểu tình đốt phá, cướp bóc nhiều cửa hàng, đụng độ với cảnh sát và tấn công hàng loạt tòa nhà công cộng, thậm chí thiêu rụi cả Toà thị chính Limoges.

Chính phủ Pháp bắt đầu đối thoại với các công đoàn và đại diện sinh viên nhằm tìm cách hạ nhiệt khủng hoảng. Tuy nhiên, các thủ lĩnh biểu tình cho rằng những biện pháp được đề xuất đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

“Chúng tôi hoàn toàn chưa nhận được phản hồi nào từ chính phủ này”, bà Murielle Guilbert, đồng lãnh đạo liên đoàn công đoàn cánh tả Solidaires nói với kênh BFM TV.

Khoảng 2.400 người bị bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình, trong đó hàng trăm nghìn người tuần hành một cách ôn hòa. Dù có 2 nhóm học sinh trung học hoan nghênh một số nhượng bộ, nhưng họ vẫn kêu gọi tiếp tục biểu tình.

Theo Thủ tướng Sebastien Lecornu, sinh viên đang cần thêm 250.000 suất vào các trường đại học, trong khi chính phủ chỉ cam kết bổ sung 15.000 suất.

Làn sóng biểu tình cũng ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Pháp.

Hôm 24/10, cảnh sát Bỉ sử dụng hơi cay và bình xịt hơi cay khi đụng độ với những người biểu tình tại Brussels. Tại Albania, cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu từ cuối tháng 5 biến thành tình trạng bất ổn bạo lực trong tháng này. Trong khi đó, các vụ đụng độ tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố của Italy trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Vì sao khủng hoảng tại Pháp ngày càng khó hóa giải?

Theo Kông Anh/VTCnews

VTC News

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