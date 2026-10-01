Đồng tiền của nền kinh tế số 2 thế giới tăng cao nhất 4 năm, trước thềm loạt cuộc họp quan trọng

Trước giờ mở cửa thị trường, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,7162 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức mạnh nhất kể từ ngày 2/2/2023. Theo quy định, tỷ giá giao ngay trong nước được phép dao động tối đa 2% mỗi ngày so với mức tham chiếu này.

Tuy nhiên, tỷ giá tham chiếu ngày 26/10 vẫn yếu hơn 471 điểm so với mức dự báo của Reuters là 6,6691 nhân dân tệ đổi 1 USD. Đây là mức chênh lệch theo hướng đồng nhân dân tệ yếu hơn lớn nhất kể từ ngày 23/9.

Theo các nhà giao dịch và phân tích, PBOC đã từng bước nâng tỷ giá tham chiếu trong năm nay, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp hơn kỳ vọng thị trường. Điều đó cho thấy cơ quan này muốn kiểm soát tốc độ tăng giá của đồng nhân dân tệ.

Các nhà phân tích tại Barclays nhận định PBOC đang tìm cách hạn chế đà tăng quá nhanh của đồng tiền thông qua việc ấn định tỷ giá tham chiếu yếu hơn dự báo. Chính sách này vừa giúp ngăn đồng nhân dân tệ mất giá mất kiểm soát, vừa hạn chế tốc độ tăng giá khi đồng tiền mạnh lên so với rổ tiền tệ thương mại.

Trên thị trường trong nước, đồng nhân dân tệ có thời điểm tăng lên 6,6682 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức mạnh nhất kể từ tháng 6/2022. Đến 2h52 GMT, tỷ giá giao dịch ở mức 6,6691 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ giao dịch ngoài Trung Quốc đại lục ở mức 6,6688 nhân dân tệ đổi 1 USD, tăng khoảng 0,01% trong phiên tại châu Á.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng đồng nhân dân tệ đang bước vào giai đoạn tăng giá từ từ nhưng bền vững. Theo ngân hàng này, các dự báo chung và thị trường kỳ hạn vẫn đánh giá thấp khả năng tăng giá của đồng tiền Trung Quốc, do mức định giá ban đầu còn thấp đáng kể.

Tuy nhiên, Goldman Sachs nhấn mạnh việc đồng nhân dân tệ tăng giá không thể tự giải quyết những thách thức kinh tế của Trung Quốc. Nước này cần kết hợp chính sách tỷ giá với các biện pháp hỗ trợ nhu cầu trong nước.

Goldman Sachs tiếp tục duy trì dự báo tỷ giá nhân dân tệ ở mức 6,40 nhân dân tệ đổi 1 USD trong 12 tháng tới.

Diễn biến trên xảy ra khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này. Cả ba được dự báo giữ nguyên lãi suất nhưng tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt tiền tệ. Thị trường cũng hướng sự chú ý tới Hội nghị Trung ương 5 khoá XX của Trung Quốc để tìm kiếm những định hướng chính sách mới.

Theo Reuters



