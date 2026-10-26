Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

| | Tài chính quốc tế

Tờ Nikkei ngày 26/10 đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda - người từng tận dụng khoảng thời gian ngắn tại vị để thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc - đã qua đời ở tuổi 90.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần. (Ảnh: Reuters)

Theo Nikkei, ông Yasuo Fukuda đã qua đời hôm 22/10 do bị suy tim.

Tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Waseda danh tiếng ở Tokyo, ông Fukuda đã dành gần hai thập kỷ nỗ lực cống hiến cho một công ty dầu khí trước khi bước chân vào chính trường.

Ông được bầu vào Hạ viện năm 1990, và từng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2000 đến 2004.

Ông Fukuda trở thành thủ tướng sau khi ông Shinzo Abe đột ngột từ chức vào năm 2007. Nhiệm kỳ của ông kéo dài chưa đầy một năm, ngắn hơn cả nhiệm kỳ hai năm của cha ông - cựu Thủ tướng Takeo Fukuda.

Ông Fukuda kế nhiệm ông Abe trong bối cảnh Quốc hội bị chia rẽ và các đảng đối lập có khả năng trì hoãn việc thông qua các dự luật.

Cảm thấy nản lòng trước tiến trình lập pháp bị đình trệ, ông Fukuda đã từ chức vào năm 2008. Ông là người thứ hai trong số sáu vị thủ tướng Nhật Bản từ chức chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.

Được biết đến là người theo đường lối ngoại giao ôn hòa, sau khi rời ghế thủ tướng, ông Fukuda đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Fukuda có một người con trai tên là Tatsuo, hiện cũng là một nghị sĩ và được xem là một ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng trong tương lai.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' tuyên bố dùng khoản nợ 1,2 tỷ USD để làm giàu, gọi người chỉ biết tiết kiệm là 'kẻ thua cuộc'

Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' tuyên bố dùng khoản nợ 1,2 tỷ USD để làm giàu, gọi người chỉ biết tiết kiệm là 'kẻ thua cuộc' Nổi bật

Loạt máy bay "mới 99%" bị kéo đi bán đồng nát: Bi kịch nào ở phía sau?

Loạt máy bay "mới 99%" bị kéo đi bán đồng nát: Bi kịch nào ở phía sau? Nổi bật

Lầu Năm Góc công bố tài liệu mới về UFO: Phát hiện tam giác đen bí ẩn không thể hiểu là gì bay với tốc độ 2.900 km/h

Lầu Năm Góc công bố tài liệu mới về UFO: Phát hiện tam giác đen bí ẩn không thể hiểu là gì bay với tốc độ 2.900 km/h

20:56 , 26/10/2026
Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Pin có thể uốn cong như giấy, đạt hiệu suất kỷ lục gần 27%

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Pin có thể uốn cong như giấy, đạt hiệu suất kỷ lục gần 27%

20:39 , 26/10/2026
Fed sắp họp chính sách, thị trường dự đoán 90% NHTW thực hiện điều này với lãi suất

Fed sắp họp chính sách, thị trường dự đoán 90% NHTW thực hiện điều này với lãi suất

19:59 , 26/10/2026
Cảnh tượng kinh hoàng ở Phuket: Lũ quét cuốn theo đá tảng, bùn đất tràn xuống khu dân cư

Cảnh tượng kinh hoàng ở Phuket: Lũ quét cuốn theo đá tảng, bùn đất tràn xuống khu dân cư

19:25 , 26/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên