Lầu Năm Góc công bố tài liệu mới về UFO: Phát hiện tam giác đen bí ẩn không thể hiểu là gì bay với tốc độ 2.900 km/h

Hai quan sát viên quân sự cấp cao cho biết họ đã nhìn thấy một vật thể lạ hình tam giác màu đen bí ẩn di chuyển với tốc độ cực cao phía trên một khu vực nhạy cảm ở miền Tây nước Mỹ vào đầu năm nay. Đây là thông tin nằm trong đợt công bố báo cáo về các vụ nhìn thấy UFO mới nhất do chính quyền Tổng thống Trump phát hành vào hôm thứ Sáu (23/10).

Báo cáo gửi lên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ của họ cho biết vật thể không xác định này không mang bất kỳ đặc điểm nào của một máy bay quân sự thông thường. Nó đã biến mất một cách đột ngột và không một tiếng động chỉ trong vài giây, không để lại vết khói thải hay bất kỳ dấu vết nào khác về sự tồn tại của nó.

Vụ việc được báo cáo bởi các nguồn tin ẩn danh có "kinh nghiệm vận hành sâu rộng khi làm việc cùng các cơ quan chính phủ", xảy ra tại một địa điểm đã bị bôi đen trong hồ sơ công khai hôm thứ Sáu.

Các quan sát viên nhớ lại rằng "hiện tượng bất thường không xác định" (UAP) - thuật ngữ đã thay thế cho UFO trong các giới quân sự, chính phủ và khoa học - trông giống như một máy bay không người lái cánh hình chữ Delta có sải cánh từ 2,75 m đến 4,5 m. Họ tính toán tốc độ của nó lên tới 1.800 dặm/giờ (khoảng 2.900 km/h).

Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Tương tự như hàng trăm báo cáo khác được Lầu Năm Góc phát hành kể từ tháng 5 nằm trong cam kết của ông Donald Trump về việc minh bạch hóa hàng thập kỷ tài liệu bí mật hoặc mật liên quan đến UFO, nhiều chi tiết khác vẫn rất mơ hồ, không đi đến kết luận hoặc bị bôi đen hoàn toàn.

Trong khi nhiều báo cáo trước đây có kèm theo hình ảnh hoặc video thực tế về các vụ việc quan sát được, báo cáo về "tam giác đen" này chỉ bao gồm 9 bức ảnh giống hệt nhau về cùng một hẻm núi không xác định, với các hình dáng tam giác nhỏ được ghép một cách thô sơ vào nhằm mô phỏng lại chuyển động của vật thể mà các quan sát viên cho biết họ đã thấy.

"Hình ảnh này quả thực không khác gì một hình tam giác đen được đè lên khung cảnh nền để minh họa cho báo cáo. Tôi không nghĩ nó đóng góp được điều gì thực chất cho bản thân báo cáo", Greg Eghigian, giáo sư lịch sử và đạo đức sinh học tại Đại học Tiểu bang Pennsylvania, đồng thời là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2024 After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon (Sau Khi Đĩa Bay Đến: Lịch Sử Toàn Cầu Về Hiện Tượng UFO) cho biết.

Sau đợt phát hành dồn dập ban đầu, các đợt công bố của Lầu Năm Góc thứ hai đã trở nên ít thường xuyên hơn trong những tháng gần đây, và nội dung sơ sài hơn rõ rệt kể từ khi Tổng thống Mỹ tuyên bố vào tháng 2 rằng ông đang ra lệnh công khai toàn bộ thông tin của chính phủ về UFO và cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Động thái này diễn ra sau những cáo buộc được đưa ra tại Quốc hội vào năm 2023 bởi một cựu quan chức tình báo, cho rằng các chính quyền tiền nhiệm đã tham gia vào một chiến dịch che giấu thông tin và chính phủ đang nắm giữ các tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bị rơi.

Đợt công bố hôm 23/10 chứa chưa đầy 25 tài liệu văn bản và không có bất kỳ video hay hình ảnh thực tế nào.