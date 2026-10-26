15 màn quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn không cần nghĩ ngợi

Quảng cáo chính là chìa khóa then chốt giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng, bứt phá doanh số và khẳng định vị thế trên thị trường. Trong cuộc chiến truyền thông, việc kích thích lòng trùm tò mò và chiếm trọn sự chú ý của công chúng luôn là bài toán quan trọng hàng đầu.

Các thương hiệu dưới đây là minh chứng sống động cho nghệ thuật tiếp thị này. Chẳng cần những chiến dịch cầu kỳ, họ vẫn dễ dàng làm xiêu lòng khách hàng và nâng tầm đẳng cấp thương hiệu chỉ bằng vài thông điệp đơn giản nhưng đắt giá. Đúng là những ý tưởng "xuất thần" mà chỉ các bậc thầy marketing mới có thể sáng tạo ra!

Quảng cáo món snack khoai tây gói mới loại siêu nhẹ

Logo của một cửa hàng cafe bán trong một chiếc xe bus

Banner tuyên truyền về việc vứt rác sai nơi quy định viết thành chữ "Low Life" (Cuộc sống cấp thấp)

Hàm răng trắng và đều tăm tắp với kem đánh răng mới

Banner quảng cáo của một tiệm bánh

Một quảng cáo sơn rất trực quan

Sự khác biệt của dịch vụ chuyển phát nhanh (ở chiếc thang cuốn) và các dịch vụ khác (ở chiếc thang bộ)

Hình ảnh trong chiến dịch Mercedes chúc mừng Giáng sinh

McDonald mở xuyên ngày đêm chào đón khách hàng

Hình ảnh thức tỉnh người xem về tình trạng rác dưới đại dương

Đàn kiến cũng chọn ăn thứ hấp dẫn nhất

"Hãy dùng điện thông minh"

Quảng cáo máy duỗi tóc

Gối ôm khiến bạn ngủ say mỗi đêm

Dành cho những người sống và yêu thương cafe thuần khiết

Nguồn: Bright Side