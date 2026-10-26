Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15 màn quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn không cần nghĩ ngợi

| | Tài chính quốc tế

Những ý tưởng marketing chỉ có thể đến từ những bộ óc sáng tạo nhất.

Quảng cáo chính là chìa khóa then chốt giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng, bứt phá doanh số và khẳng định vị thế trên thị trường. Trong cuộc chiến truyền thông, việc kích thích lòng trùm tò mò và chiếm trọn sự chú ý của công chúng luôn là bài toán quan trọng hàng đầu.

Các thương hiệu dưới đây là minh chứng sống động cho nghệ thuật tiếp thị này. Chẳng cần những chiến dịch cầu kỳ, họ vẫn dễ dàng làm xiêu lòng khách hàng và nâng tầm đẳng cấp thương hiệu chỉ bằng vài thông điệp đơn giản nhưng đắt giá. Đúng là những ý tưởng "xuất thần" mà chỉ các bậc thầy marketing mới có thể sáng tạo ra!

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 1.

Quảng cáo món snack khoai tây gói mới loại siêu nhẹ

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 2.

Logo của một cửa hàng cafe bán trong một chiếc xe bus

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 3.

Banner tuyên truyền về việc vứt rác sai nơi quy định viết thành chữ "Low Life" (Cuộc sống cấp thấp)

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 4.

Hàm răng trắng và đều tăm tắp với kem đánh răng mới

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 5.

Banner quảng cáo của một tiệm bánh

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 6.

Một quảng cáo sơn rất trực quan

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 7.

Sự khác biệt của dịch vụ chuyển phát nhanh (ở chiếc thang cuốn) và các dịch vụ khác (ở chiếc thang bộ)

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 9.

Hình ảnh trong chiến dịch Mercedes chúc mừng Giáng sinh

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 10.

McDonald mở xuyên ngày đêm chào đón khách hàng

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 11.

Hình ảnh thức tỉnh người xem về tình trạng rác dưới đại dương

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 12.

Đàn kiến cũng chọn ăn thứ hấp dẫn nhất

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 13.

"Hãy dùng điện thông minh"

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 14.

Quảng cáo máy duỗi tóc

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 15.

Gối ôm khiến bạn ngủ say mỗi đêm

16 pha quảng cáo đỉnh tới mức khách hàng nhìn qua là muốn mua luôn, đối thủ cạnh tranh xin thua tâm phục khẩu phục - Ảnh 16.

Dành cho những người sống và yêu thương cafe thuần khiết

Nguồn: Bright Side

Một cú ngã phơi bày hiện thực của công nghệ Trung Quốc: Vốn dĩ chẳng hoàn hảo như quảng cáo?

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' tuyên bố dùng khoản nợ 1,2 tỷ USD để làm giàu, gọi người chỉ biết tiết kiệm là 'kẻ thua cuộc'

Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' tuyên bố dùng khoản nợ 1,2 tỷ USD để làm giàu, gọi người chỉ biết tiết kiệm là 'kẻ thua cuộc' Nổi bật

Loạt máy bay "mới 99%" bị kéo đi bán đồng nát: Bi kịch nào ở phía sau?

Loạt máy bay "mới 99%" bị kéo đi bán đồng nát: Bi kịch nào ở phía sau? Nổi bật

Nga báo tin vui cho hàng chục quốc gia trên thế giới

Nga báo tin vui cho hàng chục quốc gia trên thế giới

21:46 , 26/10/2026
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

21:22 , 26/10/2026
Lầu Năm Góc công bố tài liệu mới về UFO: Phát hiện tam giác đen bí ẩn không thể hiểu là gì bay với tốc độ 2.900 km/h

Lầu Năm Góc công bố tài liệu mới về UFO: Phát hiện tam giác đen bí ẩn không thể hiểu là gì bay với tốc độ 2.900 km/h

20:56 , 26/10/2026
Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Pin có thể uốn cong như giấy, đạt hiệu suất kỷ lục gần 27%

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Pin có thể uốn cong như giấy, đạt hiệu suất kỷ lục gần 27%

20:39 , 26/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên