Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận thêm vũ khí hạt nhân của Pháp

Ba Lan đã công khai khẳng định sự sẵn sàng hoàn toàn trong việc triển khai các thành phần răn đe chiến lược nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

Điều này đề cập đến khả năng tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến lược thuộc về Mỹ hoặc Pháp như một phần của việc tăng cường sườn phía Đông của NATO.

Trong các bài phát biểu chính thức, giới chức cấp cao Ba Lan nhấn mạnh bước đi này được xem là phản ứng trực tiếp trước tình hình địa chính trị đang thay đổi trong khu vực và những mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Các nhà phân tích địa phương tin việc Ba Lan tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến đối thủ.

Trước đây Ba Lan đã nhiều lần thăm dò khả năng tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của Mỹ, nhưng giờ đây phạm vi nhà cung cấp tiềm năng đã mở rộng bao gồm cả lực lượng hạt nhân của Pháp.

Ba Lan sẽ nhận thêm vũ khí hạt nhân từ Pháp thay vì chỉ Mỹ.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc hiện thực hóa sáng kiến này sẽ đòi hỏi hiện đại hóa quy mô lớn cơ sở hạ tầng quân sự của Ba Lan.

Để tiếp nhận và lưu trữ an toàn những loại đạn dược đặc biệt, cần có kho chứa ngầm chuyên dụng, sở chỉ huy an ninh và triển khai thêm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều lớp.

Ba Lan dự định sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-35A thế hệ thứ năm mua từ Mỹ làm phương tiện mang bom hạt nhân tiềm năng.

Những phát ngôn cứng rắn của Ba Lan thường xuyên vấp phải sự chỉ trích gay gắt và lời cảnh báo từ Nga cũng như Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga trước đây đã tuyên bố sự hiện diện của kho vũ khí hạt nhân NATO ở gần biên giới sẽ biến các cơ sở này thành mục tiêu ưu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp.

Giới phân tích nhấn mạnh việc Ba Lan theo đuổi vị thế hạt nhân chỉ làm trầm trọng thêm sự leo thang căng thẳng nói chung và biến khu vực này thành vùng có rủi ro cao.

