Cựu Thủ tướng Ba Lan đề nghị Ukraine hoàn trả xe tăng, máy bay chiến đấu

Cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP, Reuters)

Ông Miller, người từng giữ chức thủ tướng Ba Lan từ năm 2001 đến năm 2004 và giám sát việc Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đã bình luận về tranh cãi ngoại giao ngày càng leo thang giữa Warsaw và Kiev.

Sự căng thẳng này xuất phát từ việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh đặt tên một đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine theo tên Đội quân Khởi nghĩa Ukraine (UPA), lực lượng hoạt động trong những năm 1940 và 1950, bị Ba Lan cáo buộc gây ra các vụ thảm sát hàng loạt.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sau đó đã quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng của ông Zelensky.

Cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã trao tặng huân chương này cho ông Zelensky vào năm 2023, vì những đóng góp cho an ninh và bảo vệ nhân quyền.

Tổng thống Ukraine ngày 20/6 tuyên bố gửi trả lại huân chương cho văn phòng tổng thống Ba Lan.

Để thể hiện sự đoàn kết với ông Zelensky, các cựu tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko và Pyotr Poroshenko, Ngoại trưởng Andrii Sybiha, người đứng đầu cơ quan tình báo Kirill Budanov và các quan chức cấp cao khác cũng đã tuyên bố trả lại các huân chương nhà nước của Ba Lan.

“Vì mọi người đều muốn trả lại những gì họ đã nhận, hãy để họ trả lại những chiếc MiG, xe tăng và cả vũ khí”, ông Miller nói trên chương trình “Tổng thống và Thủ tướng” của đài Polsat News.

Những phát biểu của ông Miller đề cập đến viện trợ quân sự mà Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022. Warsaw là một trong những nước ủng hộ quân sự mạnh mẽ nhất cho Kiev, cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29, trực thăng Mi-24, xe tăng, hệ thống pháo binh, xe bọc thép và đạn dược. Nước này cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho viện trợ quân sự của phương Tây.

Ngoài ra, ông Miller cũng bình luận về tuyên bố của ông Zelensky, rằng Huân chương Đại bàng Trắng đã từng được trao cho những nhân vật lịch sử gây tranh cãi trong quá khứ.

Theo cựu Thủ tướng Ba Lan, ông Zelensky lẽ ra có thể từ chối huân chương sớm hơn nếu ông có bất kỳ sự quan ngại nào về danh sách những người từng nhận huân chương trước đó.