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Iran nêu điều kiện thực thi thỏa thuận hòa bình mới với Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Phó Trưởng ban Truyền thông của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran không thể thực hiện trừ khi xung đột ở Lebanon chấm dứt.

Ngày 21/6, thông tin trước thềm cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ, ông Mehdi Tabatabaei - Phó Trưởng ban Truyền thông của Văn phòng Tổng thống Iran nhấn mạnh: “Việc lực lượng Zionist (Israel) tiếp tục phạm tội ở Lebanon sẽ dẫn đến việc toàn bộ thỏa thuận bị vô hiệu hóa”.

Theo hãng thông tấn Fars, Trưởng đoàn đàm phán của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Baghaei xác nhận Iran sẽ nêu vấn đề vi phạm thỏa thuận hòa bình ban đầu giữa Mỹ và Iran trong cuộc họp tại Thuỵ Sĩ.

Iran nêu điều kiện thực thi thỏa thuận hòa bình mới với Mỹ- Ảnh 1.

Phái đoàn đàm phán Iran có mặt tại Thuỵ Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của phái đoàn đàm phán Iran thông tin thêm kế hoạch của phái đoàn Iran là tiếp tục đàm phán đến tối nay và có khả năng cuộc đàm phán sẽ không kéo dài hơn nữa.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ cựu Lãnh tụ Tối cao của Iran từng nói rõ Tehran không muốn sở hữu bom nguyên tử, bất chấp yêu cầu của Mỹ về việc họ không được có loại vũ khí này.

“Điểm mấu chốt đối với Mỹ là chúng ta không có bom nguyên tử, đây là điều mà vị lãnh đạo đã hy sinh cũng nhiều lần nói, chúng ta không muốn có bom nguyên tử. Mỹ nói hãy ghi điều này lại và ký vào, chúng ta đã ký", ông Pezeshkian nói.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từ chối trả lời phỏng vấn khi một nhà báo hỏi ông muốn gửi thông điệp gì đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Vance không đưa ra phát biểu chính thức nào nhưng cảm ơn phái đoàn Pakistan vì sự hiện diện của họ tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock, gần Lucerne.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng bày tỏ sự tức giận về chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel tại Lebanon, cảnh báo cuộc tấn công quân sự leo thang giữa Israel và Hezbollah đang làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán ngừng bắn mong manh với Tehran.

Hôm qua, ông Vance nói với Fox News rằng Mỹ và Israel có thể "bất đồng về cách thức đạt được" mục tiêu liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Iran.

Điều này xảy ra sau khi ông khẳng định rằng Tổng thống Trump là “người đứng đầu nhà nước duy nhất trên toàn thế giới có thiện cảm với quốc gia Israel vào thời điểm này”.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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