Ông Trump bất ngờ treo thưởng 1 triệu USD cho loại tin báo đặc biệt

Hôm 26/10, Tổng thống Donald Trump công bố phần thưởng trị giá 1 triệu USD dành cho những ai cung cấp thông tin tố giác gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, vào tháng 11.

“Bất cứ ai tố cáo gian lận bầu cử trong những cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD, sau khi những kẻ gây ra gian lận bị bắt và kết án!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Tổng thống không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức tài trợ hoặc quản lý phần thưởng. Nhà Trắng không đưa ra chi tiết bổ sung về tuyên bố của ông Trump.

Ông Trump nhiều lần đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử, bao gồm cả tuyên bố ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhiều nghiên cứu luôn chỉ ra rằng gian lận bầu cử cực kỳ hiếm xảy ra, đặc biệt là việc bỏ phiếu của những người không phải công dân, điều vốn bất hợp pháp trong bầu cử liên bang.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ cũng công bố chương trình tố giác gian lận riêng biệt. Theo đó, những người tố giác và chứng minh thành công vụ gian lận sẽ được thưởng 1% hoa hồng trên tổng số tiền mà chính phủ thu hồi được. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ là người đưa ra quyết định liệu người tố giác có nhận được phần thưởng tài chính hay không.

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc vào 26/10, tỷ lệ ủng hộ trong công chúng dành cho Tổng thống Trump tăng nhẹ lên 32% - tăng một điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục trước đó.

Cuộc thăm dò kéo dài 5 ngày cho thấy cử tri đăng ký nhìn chung ủng hộ đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa với tỷ lệ 47% so với 36% khi được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho đảng nào. Khoảng 11% cho biết họ không biết bỏ phiếu cho ai nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày hôm nay.

Đối với đảng Cộng hòa, việc mất quyền kiểm soát một trong cả 2 viện có thể làm phức tạp thêm chương trình nghị sự của ông Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ tại Nhà Trắng.

Hiện tại, vẫn chưa rõ có bao nhiêu cử tri thực sự sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3/11. Tuy nhiên, những cử tri có xác suất cao tham gia cuộc bỏ phiếu vẫn ủng hộ đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa với tỷ lệ chênh lệch 9 điểm phần trăm, 53% so với 44%.