Ý tưởng của Airbus vô tình giúp dòng máy bay nội địa Nga 100% vượt qua đối thủ Pháp

Sự thừa kế các tiêu chuẩn công thái học từ châu Âu giúp dòng nội địa hóa SJ-100 duy trì sự liền mạch tối đa trong thao tác, qua đó giải quyết bài toán chi phí chuyển đổi cho các hãng hàng không.

Trong tiến trình phát triển ngành hàng không dân dụng hiện đại, việc tiếp thu những tư duy thiết kế tiên tiến từ các "ông lớn" thế giới thường mang lại lợi thế bất ngờ. Dòng máy bay nội địa hóa SJ-100 của Nga đang cho thấy một minh chứng điển hình. Dù được định hướng tái cấu trúc toàn diện bằng các linh kiện trong nước, chiếc phi cơ này vẫn giữ được sự tương đồng đáng kinh ngạc với thế hệ tiền nhiệm Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - dự án từng có sự tham gia cố vấn kỹ thuật của Airbus và Boeing.

Triết lý điều khiển tối ưu hóa từ châu Âu

Quá trình phát triển các dòng máy bay thương mại hiện đại không chỉ đòi hỏi sự độc lập về công nghệ mà còn cần sự thấu hiểu sâu sắc đối với thói quen thao tác của phi công. Theo chia sẻ từ phi công thử nghiệm Dmitry Salonin, mục tiêu cốt lõi đặt ra cho các kỹ sư khi chế tạo SJ-100 là đảm bảo sự đồng nhất tuyệt đối về thiết kế buồng lái và hệ thống thiết bị so với phiên bản gốc SSJ-100.

Sự tương đồng này không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc tiếp thu triết lý hàng không châu Âu từ giai đoạn đầu. Cụ thể, SSJ-100 từng kế thừa từ Airbus hai yếu tố mang tính bước ngoặt: việc loại bỏ cần điều khiển truyền thống để chuyển sang dùng cần lái phụ bên hông và cơ chế vận hành của hệ thống điều khiển bay điện tử Fly-by-Wire. Trong cấu trúc này, máy tính đóng vai trò là lớp bảo vệ thông minh, ngăn chặn các mệnh lệnh đột ngột có thể dẫn đến sai sót thao tác từ phía phi công.

Ảnh: UAC

Lợi ích kinh tế và tính linh hoạt trong khai thác

Việc duy trì một tiêu chuẩn buồng lái đồng bộ mang lại những giá trị kinh tế vô cùng thiết thực cho các hãng hàng không thương mại. Trong ngành vận tải hàng không, thời gian huấn luyện chuyển loại phi công luôn đi kèm với nguồn chi phí khổng lồ.

Khi các thông số hiển thị, vị trí cần điều khiển và logic phản hồi của hệ thống được giữ nguyên vẹn giữa các thế hệ máy bay, các hãng hàng không có thể cắt giảm đáng kể chi phí đào tạo lại nhân sự. Một phi công có thể điều khiển chuyến bay trên một chiếc máy bay thế hệ cũ vào buổi sáng, sau đó chuyển sang vận hành dòng máy bay mới vào buổi chiều mà không gặp bất kỳ rào cản kỹ thuật hay độ trễ tâm lý nào. Tính liền mạch này giúp tối ưu hóa biểu đồ bay và nâng cao hiệu suất khai thác đội tàu bay.

Nền tảng vững chắc cho giai đoạn chuyển giao

Bên cạnh những cải tiến về buồng lái, bức tranh tổng thể về hạ tầng kỹ thuật của dòng máy bay này cũng đang bước vào một giai đoạn bản lề. Gần đây, cơ quan quản lý hàng không Nga Rosaviatsiya đã quyết định gia hạn thời hạn vận hành cho các dòng máy bay SSJ-100 trang bị động cơ SaM146 lên mốc 20 năm khai thác và 40.000 giờ bay.

Quyết định này cho thấy độ bền bỉ và tính ổn định của hệ thống động lực cũ, đồng thời khẳng định rằng dòng động cơ này sẽ tiếp tục đóng vai trò là xương sống của đội ngũ hàng không nội địa trong thời gian chờ đợi các phiên bản nội địa hóa hoàn toàn bước vào giai đoạn thương mại hóa hàng loạt.

Sự thành công trong việc duy trì trải nghiệm lái mượt mà trên SJ-100 cho thấy một chiến lược thông minh: kết hợp năng lực tự chủ công nghệ với những tiêu chuẩn công thái học tốt nhất thế giới. Bằng cách khéo léo kế thừa triết lý điều khiển tiên tiến từ châu Âu, ngành chế tạo máy bay không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán vận hành cho phi công mà còn củng cố vững chắc niềm tin của thị trường vào tương lai của dòng phi cơ nội địa.