Vì sao Paris có tên là Paris?

Rất ít tên gọi thành phố có độ nhận diện cao như Paris. Thủ đô nước Pháp đã gắn liền với hoàng gia, cách mạng, nghệ thuật, kiến trúc và thương mại suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau tên gọi này lại bắt đầu từ rất lâu trước khi những đại lộ lộng lẫy, các nhà thờ Gothic hay tháp Eiffel xuất hiện. Từ lâu trước khi Paris trở thành trung tâm chính trị và văn hóa của Pháp, khu vực dọc theo sông Seine vốn là nơi sinh sống của một bộ tộc người Celt - những người đã để lại dấu ấn trường tồn trong bản sắc của thành phố.

Theo WorldAtlas, nguồn gốc tên gọi này quay ngược thời gian về hơn hai nghìn năm trước, gắn liền với một bộ tộc có tên là Parisii. Mối liên hệ của họ với vùng đất này đã vượt qua sự xuất hiện của người La Mã, sự trỗi dậy của các vương quốc Frank, và quá trình biến đổi của một khu định cư ven sông thành một trong những thành phố có ảnh hưởng nhất Châu Âu. Tên gọi hiện đại ngày nay chính là kết quả của hành trình lịch sử dài lâu đó.

Lịch sử ẩn giấu của bộ tộc Parisii đằng sau cái tên Paris

Trước khi Paris là một thành phố, đó là lãnh thổ sinh sống của người Parisii. Bộ tộc người Celt này đã sống ở lưu vực sông Seine suốt nhiều thế kỷ trước khi người La Mã đến cai trị, duy trì các tuyến thương mại với những cộng đồng định cư dọc theo các đường thủy lân cận. Vị trí địa lý nằm trên mạng lưới sông ngòi quan trọng này đã giúp kết nối họ với các cộng đồng khác, đóng góp vào tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực.

Theo WorldAtlas, tên gọi của thành phố hiện đại rốt cuộc bắt nguồn từ chính bộ tộc này. Dù nhiều điều về người Parisii vẫn còn là ẩn số, tên của họ vẫn tồn tại ngay cả khi quyền kiểm soát chính trị của vùng đất đổi chủ. Theo nhiều cách, sự trường tồn trong bản sắc của họ qua các thời kỳ nối tiếp là điều hiếm thấy. Nhiều vương quốc đã biến mất hoàn toàn, nhưng ký ức về người Parisii vẫn khắc sâu vào chính vùng đất này.

Lutetia: Thành phố La Mã đã trở thành Paris

Sự xuất hiện của Rome đã mang lại những thay đổi lớn cho khu vực. WorldAtlas ghi nhận rằng người La Mã đã chinh phục lưu vực Paris vào năm 52 TCN và thành lập một khu định cư có tên là Lutetia Parisiorum (thường được gọi ngắn gọn là Lutetia).

Dưới sự quản lý của La Mã, thị trấn phát triển thành một trung tâm đô thị sầm uất. Các nhà tắm công cộng, đền thờ, nhà hát và đấu trường xuất hiện khi ảnh hưởng La Mã định hình lại đời sống hàng ngày. Dù vậy, dấu vết của những cư dân ban đầu vẫn được giữ lại trong tên gọi chính thức của khu định cư. Việc nhắc đến người Parisii vẫn hiện diện, giúp bảo tồn mối liên kết giữa thị trấn La Mã và những người từng sinh sống ở đó trước đây.

Lutetia tiến hóa thành Paris hiện đại như thế nào?

Các tên gọi hiếm khi thay đổi chỉ sau một đêm. Sự chuyển mình từ Lutetia sang Paris diễn ra dần dần qua nhiều thế kỷ.

Theo WorldAtlas, đến những năm cuối của Đế chế La Mã, khu định cư ngày càng được gọi nhiều hơn là Parisius - một dạng Latinh hóa gắn liền với bộ tộc Parisii. Theo thời gian, những thay đổi về ngôn ngữ đã giản lược tên gọi này cho đến khi biến đổi thành Paris.

Sự dịch chuyển này không chỉ phản ánh cách phát âm. Nó đánh dấu sự ưu tiên ngày càng tăng trong việc định danh thành phố theo những cư dân nguyên bản của vùng đất, thay vì danh xưng do người La Mã đặt ra. Khi các thể chế chính trị thay đổi và quyền lực La Mã suy tàn, sự kết nối với bộ tộc cổ xưa càng trở nên mạnh mẽ hơn trong bản sắc của thành phố.

Khi Paris trở thành thủ đô của một vương quốc

Tên gọi này đã được thiết lập vững chắc trong thời kỳ đầu Trung Cổ. Paris chính thức mang tên gọi hiện đại sau khi Clovis, Vua của người Frank, chọn thành phố làm thủ đô vương quốc của mình vào năm 508 CN.

Quyết định đó đã thay đổi tương lai của thành phố. Việc trở thành trung tâm quyền lực hoàng gia đã gia tăng tầm quan trọng chính trị và thúc đẩy sự phát triển hơn nữa. Qua nhiều thế kỷ sau đó, Paris phát triển thành một trung tâm hành chính, tôn giáo và kinh tế lớn. Tên gọi bắt nguồn từ một bộ tộc cổ đại giờ đây đã gắn liền với thủ đô của một vương quốc đang trỗi dậy.

Sông Seine đã định hình lịch sử Paris như thế nào?

Câu chuyện về Paris không thể tách rời khỏi dòng sông chảy qua lòng thành phố. Theo UNESCO, thành phố phát triển dọc theo một đoạn uốn khúc của sông Seine, nơi có các bờ sông đã ảnh hưởng đến các mô hình định cư từ thời tiền sử. Dòng sông vừa cung cấp sự bảo vệ vừa mang lại cơ hội thương mại, giúp giải thích lý do tại sao các cộng đồng như người Parisii lại chọn định cư ở đây ngay từ đầu.

Ngày nay, nhiều danh thắng nổi tiếng nhất gắn liền với Paris đều nằm bên bờ sông Seine. UNESCO lưu ý rằng sự phát triển lịch sử của thành phố có thể được lần theo dọc dòng sông, từ các di tích thời Trung Cổ đến những công trình kiến trúc bổ sung sau này đã làm thay đổi diện mạo đô thị. Dòng sông vẫn là một trong những sợi dây liên kết rõ ràng nhất giữa một Paris hiện đại và khu định cư đầu tiên xuất hiện ở vùng đất này hàng nghìn năm trước.

Nguồn: TOI