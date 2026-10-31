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Elon Musk “troll” vụ Binance bị hack, CEO CZ nói thẳng: “Tôi rất tôn trọng anh, làm ơn hãy dừng lại”

| | Tài chính quốc tế

Elon Musk “troll” vụ Binance bị hack, CEO CZ nói thẳng: “Tôi rất tôn trọng anh, làm ơn hãy dừng lại”

Đồng sáng lập Binance đề nghị tỷ phú Mỹ ngừng chế giễu sàn và “ủng hộ một chút”, đồng thời nhắc rằng Binance đang nắm cổ phần trị giá hơn 1 tỷ USD tại SpaceX.

Đồng sáng lập kiêm cựu CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) hôm 30/10 đã công khai đề nghị Elon Musk ngừng “troll” công ty, sau khi CEO SpaceX và Tesla đăng một loạt biểu tượng cảm xúc có vẻ chế nhạo vụ tấn công mạng nhằm vào sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Binance bị hack với thiệt hại 6,3 tỷ USD vào cuối ngày 29/10. Khi thông tin lan ra, Musk đăng nhiều biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội X, từ cười lớn đến nhăn nhó.

Đáp lại, CZ nhắc Musk về mối quan hệ lợi ích giữa hai bên. Theo ông, cổ phần của Binance tại SpaceX, bắt nguồn từ khoản đầu tư trước đây vào Twitter, hiện trị giá hơn 1 tỷ USD. Con số này chỉ là một phần rất nhỏ so với mức định giá khoảng 2.000 tỷ USD của SpaceX.

“Elon, tôi rất tôn trọng anh, nhưng giờ không phải lúc để troll. Làm ơn dừng lại”, CZ viết trên X lúc 9h19 sáng (giờ miền Đông nước Mỹ). “Cổ phiếu SPCX của chúng tôi (từ khoản đầu tư 500 triệu USD vào thương vụ mua lại Twitter của anh) hiện trị giá hơn một tỷ USD. Mong anh ủng hộ chúng tôi một chút. Cảm ơn!”

Bài đăng của CZ thu hút 27,4 nghìn lượt thích và 3,8 nghìn lượt trả lời tại thời điểm bài viết được đăng.

Đây không phải lần đầu CZ và Musk công kích nhau trên mạng. Tháng 11/2021, Binance tạm ngừng cho rút Dogecoin vì lỗi ví, và Musk gọi động thái này là “mờ ám”. Khi đó, CZ đáp trả bằng cách nhắc đến đợt triệu hồi lớn của Tesla với gần 12.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm và phần cứng.

Tham khảo: CNBC

Hồng Duy

Việt Nam hàng ngày

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