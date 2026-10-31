Tổng thống Nga Putin bật mí bí quyết tràn đầy năng lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ bí quyết đằng sau nguồn năng lượng đáng kinh ngạc của mình trong cuộc gặp với Thủ tướng Togo Faure Gnassingbe tại Điện Kremlin, sự kiện nằm trong chuỗi các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi ở Moscow.

Thủ tướng Faure Gnassingbe phát biểu: "Thưa ngài Tổng thống, tôi chân thành cảm ơn ngài vì đã dành thời gian cho cuộc gặp và vì sự kiên nhẫn của ngài. Ngày hôm qua, tôi đã chứng kiến ngài có bao nhiêu cuộc gặp. Tuy nhiên, trông ngài ít mệt mỏi hơn chúng tôi."

Tổng thống Vladimir Putin mỉm cười đáp lời: "Thưa ngài Thủ tướng, người Nga có câu thời gian ở bên những người bạn không được tính vào tuổi tác, vì vậy chúng tôi đơn giản là đang tận hưởng khoảng thời gian bên những người bạn đến từ châu Phi."

Hôm 29/10, sau chương trình kéo dài của phiên toàn thể hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga đã có các cuộc hội đàm với một số người đứng đầu các phái đoàn châu Phi, kéo dài cho đến gần nửa đêm.

Cụ thể, ông đã gặp các nhà lãnh đạo của Namibia, Cộng hòa Congo, Burundi và Kenya.

Cuộc marathon ngoại giao tiếp tục diễn ra hôm 30/10, khi Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với các nhà lãnh đạo của Sudan, Madagascar, Ghana, Mali, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Togo.

Theo TASS

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