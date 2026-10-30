Tổng thống Putin hoan nghênh cuộc gọi từ giới lãnh đạo Bắc Âu

Ngày 27/10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điều này phá vỡ thông lệ lâu nay giữa các nhà lãnh đạo Tây Âu là tránh tiếp xúc trực tiếp với Nga, kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Cuộc điện đàm này đã vấp phải sự chỉ trích từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, người đặt câu hỏi về hiệu quả của nó và nhấn mạnh, nó chưa được phối hợp với các đối tác châu Âu.

Ngày 29/10, phát biểu tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho biết, ông hoan nghênh đối thoại với các nước phương Tây, bất chấp sự hỗ trợ quân sự của họ dành cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

“Tôi tin đó là điều đúng đắn cần làm. Xét cho cùng, ở châu Âu có những người, không giống như một số người khác, không muốn giáng một "thất bại chiến lược" vào Nga, mà thay vào đó muốn thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”, ông Putin nói.

Tổng thống cho biết thêm, Nga sẽ ủng hộ “bất kỳ bước nào nhằm khôi phục quan hệ toàn diện và đầy đủ” với các nước châu Âu, dù thông qua toàn bộ EU hay trên cơ sở song phương.

Ông Putin nhắc lại, Nga không tìm kiếm một cuộc xung đột rộng hơn với EU hay NATO.

“Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc chiến nào với châu Âu. Nếu một số nước muốn điều đó, hãy để họ chuẩn bị. Nhưng họ đã không đạt được mục tiêu gây ra một "thất bại chiến lược" cho Nga.

Điều đó khó có thể xảy ra trước năm 2030. Và nếu mọi chuyện đi quá xa, sẽ chẳng có ai thắng cả. Đừng ai quên điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo Na Uy và Phần Lan cho biết, họ đã tìm cách truyền đạt trực tiếp thông điệp tới Tổng thống Putin “về các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm giúp chấm dứt chiến tranh”, trước thềm cuộc đàm phán Nga-Ukraine, do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo mô tả cuộc trò chuyện này là sự tiếp nối cuộc gặp của họ với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Oslo vào ngày 20/10.