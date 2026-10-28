Ông Putin hé lộ động thái mới với Mỹ: Bắc Cực thành tâm điểm - Hai cường quốc đang toan tính điều gì?

Đài RT (Nga) đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Mỹ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác ở Bắc Cực, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với các đối tác thực sự quan tâm đến các dự án chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) ở Moscow vào ngày 27/10. Ảnh: VOR

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) ở Moscow hôm 27/10, ông Putin nhấn mạnh nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với khí đốt tự nhiên và những nỗ lực của Nga trong việc mở rộng sản xuất, đặc biệt là ở Bắc Cực.

Tổng thống Nga cho biết, khí đốt tự nhiên hiện chiếm 1/4 tổng nguồn cung năng lượng toàn cầu, và Nga - quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới - đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng cực bắc.

"Nga đang từng bước củng cố chủ quyền công nghệ của mình. Chúng tôi cũng đã tiến một bước lớn bằng cách tạo ra các công nghệ hóa lỏng khí đốt tự nhiên độc quyền của riêng mình, và chúng đã được triển khai trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết Moscow "sẵn sàng hợp tác" trong lĩnh vực công nghệ và các lĩnh vực khác, đồng thời nói thêm rằng họ đang "tích cực làm việc với nhiều quốc gia" ở Bắc Cực.

"Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các hướng hợp tác chung với các đối tác Mỹ", ông Putin nói.

Đầu tuần này, tờ New York Times đưa tin rằng Moscow và Washington đang thảo luận về một dự án tiềm năng sử dụng công nghệ của Nga để khai thác khí đốt tự nhiên ở Alaska (Mỹ), hóa lỏng và xuất khẩu.

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Theo các nguồn tin, công ty được đề xuất có tên là Polar LNG, đã được Tổng thống Nga Putin và hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner - các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - thảo luận hồi tháng trước.

Theo New York Times, nhà sản xuất khí đốt Novatek của Nga đã hỗ trợ tài chính cho dự án thông qua một công ty có trụ sở tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và đang xem xét mua lại một phần cổ phần thiểu số.

Các công ty năng lượng phương Tây phần lớn đã thu hẹp hoạt động tại Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Tập đoàn năng lượng khổng lồ ExxonMobil của Mỹ đã rút khỏi dự án dầu khí Sakhalin-1, mặc dù tờ Wall Street Journal (Mỹ) năm ngoái từng đưa tin rằng tập đoàn này đang xem xét quay trở lại Nga.

Tuy nhiên, ExxonMobil và Chevron vẫn nắm giữ cổ phần trong Liên minh Đường ống Caspian - đơn vị vận chuyển dầu của Kazakhstan qua Nga đến Biển Đen.

Một số công ty năng lượng lớn của châu Âu cũng đã rút khỏi Nga, mặc dù tập đoàn TotalEnergies của Pháp vẫn nắm giữ cổ phần trong Novatek và dự án khí hóa lỏng Yamal.

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Theo RT, Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng cách tiếp cận ngày càng mang tính quân sự hóa đối với khu vực Bắc Cực. Chiến lược Bắc Cực mới nhất của EU xác định khu vực này là điểm nóng tiềm tàng cho một cuộc đối đầu với Nga, đồng thời tuyên bố rằng EU "là một phần của Bắc Cực" và vạch ra một loạt các mục tiêu quân sự.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cảnh báo rằng EU đang tìm cách biến Bắc Cực thành một "điểm nóng" mới của căng thẳng. Ông cáo buộc NATO "đẩy khu vực này về phía quân sự hóa" thông qua việc tăng cường quân sự, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Moscow trong việc "bảo tồn Bắc Cực như một khu vực hòa bình và hợp tác".