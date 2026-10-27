Sản lượng diesel của Nga tăng vọt sau đợt dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu

Nga đã tăng đáng kể sản xuất dầu diesel sau khi đạt được một thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ngành công nghiệp.

Sản lượng hàng ngày đã tăng từ 160.000 tấn vào đầu tháng 10 lên 180.000 tấn sau khi Chính phủ Nga đưa ra các hạn ngạch xuất khẩu mới vào giữa tháng.

Nga đã nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel, cho phép các công ty Nga vận chuyển lên tới 500.000 tấn nhiên liệu đến các thị trường quốc tế trong tháng 10 trong khi đảm bảo nhu cầu trong nước vẫn được đáp ứng đầy đủ.

Xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu khí trước đó đã bị cấm cho đến ngày 31/10, khi chính phủ tìm cách ổn định thị trường trong nước, vốn đang phải chịu đựng nhu cầu gia tăng theo mùa liên quan đến mùa thu hoạch.

Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, nhu cầu trong nước ở Nga hiện dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 140.000 tấn mỗi ngày khi chiến dịch thu hoạch về cơ bản đã kết thúc.

Điều này sẽ giải phóng tới 40.000 tấn dầu diesel mỗi ngày hoặc hơn 1 triệu tấn mỗi tháng cho xuất khẩu, theo các ước tính của Reuters. Các quốc gia láng giềng của Nga có thể sẽ mua 0,2-0,3 triệu tấn.

Ông Trump và ông Putin đã đồng ý về các nguồn cung cấp dầu diesel trong một cuộc điện đàm vào ngày 9/10.

Sau cuộc trò chuyện, Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tháng 11 là 500.000 tấn, 1 triệu tấn khác ngay sau đó, và tiềm năng là các lô hàng tiếp theo tùy thuộc vào năng lực lọc dầu.

Mỹ sau đó đã ban hành một sự miễn trừ trừng phạt tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel của Nga, đảo ngược các hạn chế được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden năm 2022.

Tới tuần trước, Phó Thủ tướng Alexander Novak lưu ý Nga đã điều động 3 tàu chở dầu mang dầu diesel đến Mỹ theo thỏa thuận.

Ông cũng tuyên bố Nga sẽ "đảm bảo các nguồn cung bổ sung nhiên liệu dầu diesel cho các thị trường thế giới và Mỹ" để giúp làm dịu sự thiếu hụt dầu diesel toàn cầu.

Các đợt giao hàng sẽ tiếp tục trên cơ sở thường xuyên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phát biểu vào thời điểm đó.

Thỏa thuận dầu diesel đã kích động căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine. Ông Trump đã liên tục thúc giục ông Vladimir Zelensky của Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, cáo buộc Ukraine làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt dầu diesel trên toàn thế giới và làm tổn thương các tiêu dùng và nông dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu cao.

Ông Zelensky đã đáp trả bằng cách chỉ trích các tuyên bố của ông Trump là "hoàn toàn sai sự thật" và cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ "làm chệch hướng sự chú ý khỏi Iran".

Tổng thống Ukraine cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran cùng với sự đáp trả của Iran đã dẫn đến sự gián đoạn vận chuyển nghiêm trọng ở eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường vận tải dầu mỏ bằng đường biển then chốt.

Nga trước đây đã là nhà xuất khẩu dầu diesel lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, chiếm khoảng 10% xuất khẩu toàn cầu. Các sự gián đoạn đối với nguồn cung của Nga có thể đẩy giá lên ngay cả ở các quốc gia không trực tiếp nhập khẩu nhiên liệu này.