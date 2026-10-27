Tra vé thấy trúng số 8.780 tỷ đồng, người đàn ông đi nhận giải thì công ty xổ số cho biết là... nhầm

Trúng giải độc đắc xổ số thường là khoảnh khắc mà nhiều người mơ ước hàng năm trời. Với ông John Cheeks, một cư dân sống tại Washington, DC, khoảnh khắc đó tưởng chừng đã đến vào tháng 1 năm 2023, khi dãy số hiển thị trên trang web của DC Lottery trùng khớp với dãy số in trên vé Powerball của ông. Giá trị giải độc đắc ước tính khoảng 340 triệu USD (khoảng 8.783 tỷ VNĐ). Nhưng có một vấn đề lớn: dãy số đăng trên website lại không trùng với kết quả quay số thực tế của Powerball.

Những gì xảy ra tiếp theo đã biến một cơ hội trúng độc đắc thành một cuộc chiến pháp lý gay gắt quanh câu hỏi: Liệu công ty xổ số có phải chịu trách nhiệm pháp lý khi đăng sai kết quả lên website hay không? Đến tháng 2 năm 2024, ông Cheeks đã đệ đơn kiện các đơn vị liên quan, yêu cầu chi trả tiền thưởng hoặc bồi thường thiệt hại cho sai sót này.

Theo đưa tin từ The Guardian, ông Cheeks đã mua tấm vé Powerball vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, chọn các con số có ý nghĩa cá nhân như ngày sinh của những người thân trong gia đình. Ngày hôm sau, buổi quay số Powerball thực tế diễn ra. Ông Cheeks không xem trực tiếp. Thay vào đó, khi kiểm tra trang web của DC Lottery vào rạng sáng ngày 6 tháng 1, ông nhìn thấy dãy số trúng thưởng hiển thị là: 7, 15, 23, 32, 40 và số Powerball là 2.

Đó chính xác là những con số trên vé của ông. Giải độc đắc lúc đó được niêm yết ở mức khoảng 340 triệu USD.

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Từ sự cố thử nghiệm website đến cuộc chiến pháp lý

Tuy nhiên, khi ông Cheeks đến làm thủ tục nhận giải, các quan chức xổ số lại thông báo tấm vé của ông không trúng thưởng. Theo dữ liệu từ Justia U.S. Law, sau đó ông mới biết dãy số mình thấy trên mạng bị xuất bản nhầm trong quá trình kiểm tra hệ thống. Taoti Enterprises - nhà thầu vận hành trang web cho DC Lottery - khi đó đang thực hiện các bài kiểm tra chất lượng liên quan đến thay đổi cài đặt múi giờ.

Trong bản khai nộp lên tòa án, quản lý dự án Brittany Bailey của Taoti giải thích rằng dãy số thử nghiệm đã bị đăng tải nhầm lên trang web Powerball chính thức thay vì bản thử nghiệm.

Thời điểm xảy ra sự cố là chi tiết rất quan trọng: Dãy số lỗi này được tải lên vào ngày 6 tháng 1, tức một ngày trước khi kỳ quay số thực tế diễn ra (7 tháng 1). Do đó, đây không thể là kết quả chính thức của kỳ quay. Mặc dù vậy, kết quả sai này vẫn tồn tại trên trang web DC Lottery cho đến tận ngày 9 tháng 1. Ông Cheeks đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân sai sót và đặt câu hỏi về trách nhiệm của công ty xổ số khi dãy số của ông hiển thị là trúng thưởng trên trang web chính thức.

Đơn kiện của ông Cheeks hướng đến Cơ quan Xổ số và Trò chơi D.C. (DC Office of Lottery and Gaming), tổ chức Powerball, công ty Taoti Enterprises và các bên liên quan. Các luật sư của ông Cheeks lập luận rằng dựa trên kết quả đã công bố, ông có quyền nhận giải thưởng. Ngoài ra, họ cho rằng ngay cả khi không được công nhận trúng giải độc đắc, ông vẫn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn trong việc đăng tải và duy trì dãy số sai.

Vụ kiện đặt ra những câu hỏi lớn hơn về hệ thống xổ số

Vụ kiện đã làm nổi bật khoảng cách giữa kết quả hiển thị trực tuyến và quy trình xác thực vé trúng thưởng thực tế. Theo Cơ quan Xổ số và Trò chơi D.C., các vé trúng thưởng bắt buộc phải được xác thực thông qua hệ thống trò chơi chuyên dụng (gaming system) của họ. Các bên bị kiện khẳng định thêm rằng dãy số trên website chỉ là lỗi kỹ thuật thuần túy chứ không phải kết quả từ lồng quay.

Ủy ban Xổ số Iowa cũng dẫn lại một sự cố tương tự để làm căn cứ tham chiếu. Vào tháng 11 năm 2023, kết quả Powerball sai cũng từng bị đăng tải ngắn hạn trên mạng tại Iowa do lỗi báo cáo. Dãy số sai này xuất hiện trên website khoảng 7 tiếng, khiến 6 tấm vé được chi trả tiền thưởng với tổng giá trị 69 USD. Xổ số Iowa cũng xử lý thêm các vé khác trình nộp trong thời gian đó với mức thưởng từ 4 đến 200 USD. Dù vậy, sự cố ở Iowa hoàn toàn khác so với trường hợp của ông Cheeks - nơi các con số sai lệch liên quan đến một giải độc đắc trị giá hàng trăm triệu đô la.

Nguồn: TOI