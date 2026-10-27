EU đáng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất kể từ năm 2022.

Theo dữ liệu từ trang tổng hợp trực tuyến Trading Economics, ngày 26/10, giá bán buôn đã vượt quá 97 euro (108 USD) mỗi megawatt-giờ, đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/2022.

Sự tăng giá này diễn ra khi các kho chứa khí đốt ở EU chỉ đầy 74,62% tính đến ngày 25/10, thấp hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa.

Lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua eo biển Hormuz, vốn chiếm khoảng 1/5 tổng lượng LNG thương mại toàn cầu trước khi cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, vẫn ở mức thấp hơn khoảng 80% so với trước xung đột.

Một số quốc gia EU đã bắt đầu sử dụng khí đốt dự trữ khi nhiệt độ giảm.

Trading Economics dự báo, giá khí đốt ở châu Âu sẽ đạt 98,20 euro/megawatt-giờ vào cuối quý IV năm 2026.

Tại Anh, hợp đồng khí đốt kỳ hạn một tháng đã tăng 4% lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2022, theo tờ The Guardian.

Giá dầu Brent, vốn đã tăng lên 117 USD mỗi thùng vào tuần trước, kể từ đó đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khoảng 115 USD.

Các hộ gia đình Anh có thể phải đối mặt với mức tăng 27% trong hóa đơn tiền điện vào tháng 1/2027, đẩy hóa đơn tiền điện và gas trung bình hàng năm lên gần 2.200 bảng Anh (2.940 USD), theo dự báo của nhà cung cấp năng lượng EDF.

Vào tháng 8, tờ The Guardian đưa tin về những lo ngại ngày càng gia tăng ở EU, liên quan đến mức dự trữ khí đốt thấp và giá cả tăng vọt trước mùa Đông.

Vào tháng 9, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen cảnh báo, khối này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất kể từ năm 2022.

Vào giữa tháng 10, truyền thông Đức đưa tin, Berlin có kế hoạch yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp đóng góp vào quỹ dự trữ khí đốt khẩn cấp quốc gia, với chi phí hơn 3 tỷ euro trong 10 năm.

Kho dự trữ do chính phủ kiểm soát này sẽ được dành cho các trường hợp khẩn cấp, bao gồm phá hoại và sự cố cơ sở hạ tầng, chứ không phải để giảm giá khí đốt.

Đảng đối lập Thay thế cho Đức (AfD) kêu gọi khôi phục quan hệ năng lượng với Nga.

Ngày 13/10, đồng lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel cho biết, Đức nên tìm kiếm thỏa thuận dầu diesel riêng với Nga.

Sau các lệnh trừng phạt sâu rộng của EU đối với Nga vào năm 2022, khối này đã trải qua một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Giá khí đốt tăng vọt lên trên 300 euro mỗi megawatt giờ, đẩy chi phí lên cao đối với các ngành công nghiệp và hộ gia đình, đồng thời góp phần vào lạm phát tăng cao.

EU tiếp tục nỗ lực loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga. Trong khi Nga chiếm khoảng 45% lượng khí đốt nhập khẩu của EU năm 2021, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 12% vào năm 2025.

Nga đã mô tả những nỗ lực của EU nhằm cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga là "hành động tự sát".

Tuần trước, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, lập luận khối này cuối cùng sẽ phải khôi phục quan hệ, vì "hợp tác kinh tế với Nga là điều không thể tránh khỏi".

Ông Dmitriev đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo EU về những vấn đề của khối, bao gồm cả chi phí năng lượng cao, vì họ từ chối thừa nhận và sửa chữa sai lầm của mình.