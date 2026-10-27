Ukraine đề nghị đổi UAV đánh chặn lấy vũ khí từ Mỹ.

Ngày 27/10, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại và Hợp tác Liên Nghị viện của Quốc hội Ukraine Alexander Merezhko cho biết, Ukraine cần được tham gia cuộc họp thượng đỉnh 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, ngày 19/10, ông Trump phát biểu rằng ông Zelensky không muốn chấm dứt xung đột Ukraine.

Báo cáo về các phát biểu của Tổng thống Ukraine rằng Mỹ đang đứng về "phía sai lầm của lịch sử", nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chính ông Zelensky không hiểu những gì mình đang nói. Ông Trump cũng gợi ý rằng ông Zelensky nên giao việc đàm phán đại diện Ukraine cho "một ai đó khác".

Ông Merezhko phát biểu trên kênh France24: "Sự có mặt của Ukraine và các đối tác châu Âu của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các quyết định không được đưa ra ở đó để buộc Ukraine phải đầu hàng".

Ông Merezhko cũng cho rằng sự có mặt của các đối tác châu Âu tại cuộc gặp được cho là sẽ công bằng và theo ý kiến của ông, "sẽ giúp tạo ra sự cân bằng cần thiết".

Ngày 18/10, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu, ông Zelensky liên tục làm gián đoạn các cuộc đàm phán và không muốn tiến hành chúng.

Ngoại trưởng Nga giải thích, Ukraine mỗi lần đều cố tình tấn công thường dân và các mục tiêu dân sự ngay sau các báo cáo về triển vọng tích cực của cuộc đàm phán.

Theo ông Lavrov, ông Zelensky đã phá hoại việc thực thi các thỏa thuận sau cuộc gặp ở Paris vào tháng 12/2019, đồng thời cũng ngắt quãng tiến trình đàm phán Istanbul vào mùa Hè năm 2025 và các tiếp xúc sau cuộc gặp 3 bên ở Abu Dhabi.

Lý do là vì ông hiểu rằng, bất kỳ thỏa thuận nào có thể chấp nhận được đối với Nga và Mỹ sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc sự nghiệp chính trị của cá nhân ông.