EU tăng tốc xả 42,6 triệu thùng dầu chiến lược trước mùa Đông

EU sẽ tăng tốc xả 42,6 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường diesel trước mùa Đông.

Ủy viên Năng lượng châu Âu Dan Jorgensen đưa ra thông tin trên ngày 29/10, sau cuộc họp của các Bộ trưởng Năng lượng EU tại Luxembourg.

Ông phát biểu trong một video được đăng tải trên trang web của Dịch vụ Truyền thông Cung cấp Âm thanh Hình ảnh EU: "Các quốc gia thành viên EU đã khẳng định lại cam kết của mình về việc tăng tốc xả 42,6 triệu thùng từ các kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới, và khoảng một nửa trong số đó sẽ là nhiên liệu diesel".

Theo ông Jorgensen, EU dự báo một mùa Đông khó khăn do giá khí đốt và dầu mỏ cao trong bối cảnh bối cục tình hình ở Trung Đông, đồng thời không có đe dọa trực tiếp về việc thiếu hụt năng lượng.

Ủy viên Châu Âu lưu ý, các quốc gia EU có thể tạm thời sử dụng các khoản trợ cấp có mục tiêu để hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng cao.

Ngày 29/10, Euronews đưa tin rằng chi tiêu hằng tháng của Liên minh châu Âu cho việc nhập khẩu dầu mỏ đã tăng 9,9 tỷ EUR trong quý 2 năm 2026.

Theo ước tính của kênh truyền hình này, vào năm 2025, EU đã chi 17,7 tỷ EUR mỗi tháng cho việc nhập khẩu dầu mỏ. Trong quý 2 năm 2026, chi tiêu hằng tháng cho dầu mỏ từ nước ngoài đã tăng lên 27,6 tỷ EUR, cao hơn 55,8% so với một năm trước đó.