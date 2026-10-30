Khoản hỗ trợ cho Ukraine khiến EU phải trả ít nhất 35 tỷ euro tiền lãi, 4 quốc gia lên tiếng phản đối

Theo TASS, Ủy ban châu Âu (EC) ước tính ngân sách EU trong chu kỳ 7 năm tiếp theo sẽ phải dành tối thiểu 35 tỷ euro (40,6 tỷ USD) để thanh toán chi phí lãi vay liên quan đến gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine.

Con số này có thể tiếp tục tăng đáng kể nếu điều kiện vay vốn trên thị trường trở nên bất lợi hơn. Tài liệu của EC cho thấy tổng chi phí lãi có thể lên tới 41,9 tỷ euro, tương đương khoảng 48,6 tỷ USD, trong trường hợp lãi suất tăng thêm một điểm phần trăm.

Một quan chức EC cho biết ngân sách chung của khối vẫn có đủ dư địa tài chính để xử lý nghĩa vụ này. Tuy nhiên, cơ quan điều hành EU cũng thừa nhận nguồn tiền cụ thể dùng để bù đắp chi phí vay hiện chưa được xác định rõ.

Gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro, tương đương khoảng 104,4 tỷ USD, được các nước EU thống nhất vào cuối năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm 2026-2027.

Theo cơ chế đã được công bố, ngân sách chung của EU sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền lãi và các chi phí liên quan đến việc huy động nguồn vốn trên thị trường. Điều này đồng nghĩa ngoài khoản tiền được chuyển cho Ukraine, EU còn phải tính toán nguồn lực để trang trải chi phí đi vay trong nhiều năm sau đó.

Quy mô hỗ trợ tài chính dành cho Kiev đã tăng mạnh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Theo tài liệu của EC, tính từ năm 2014, EU đã cung cấp tổng cộng khoảng 171 tỷ euro, tương đương 198,4 tỷ USD, dưới hình thức các khoản vay dành cho Ukraine. Phần lớn số tiền được giải ngân kể từ năm 2022.

Do đó, chi phí phục vụ những khoản vay này đang trở thành một phần đáng chú ý trong bài toán ngân sách dài hạn của khối.

Vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU ở Brussels ngày 26-27/11. Lãnh đạo các nước thành viên sẽ thương lượng về khuôn khổ ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034. Một nội dung khác được xem xét là cam kết bổ sung 45 tỷ euro, khoảng 52,2 tỷ USD, hỗ trợ Ukraine trong năm 2027.

Tuy nhiên, việc phân chia gánh nặng tài chính giữa các thành viên đang xuất hiện bất đồng. Theo nguồn tin, Hungary, Czechia, Slovakia và Bulgaria phản đối việc phải chịu chi phí vay phát sinh từ bất kỳ khoản vay mới nào dành cho Kiev.

Quan điểm này có thể khiến quá trình đàm phán ngân sách thêm phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh EU vừa phải cân đối các ưu tiên chi tiêu trong nội bộ, vừa tìm nguồn tài chính cho những cam kết hỗ trợ Ukraine.

Theo Tass﻿