Đối đầu ông Phạm Nhật Vượng trên chính sân nhà, cơ hội nào cho tỷ phú Elon Musk?

Tesla vào Việt Nam theo cách rất "Musk": không thông báo, không ra mắt

Không có sự kiện công bố hay bài đăng nào từ Elon Musk, sự xuất hiện của Tesla ở Việt Nam chỉ được biết đến qua một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11/9/2026, đặt trụ sở tại tòa Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM, với vốn điều lệ khoảng 77,7 tỷ đồng (xấp xỉ 3 triệu USD).

Ngành nghề đăng ký gồm bán buôn, bán lẻ ô tô và phụ tùng, xuất nhập khẩu và phân phối. Chủ tịch công ty là ông David Jon Feinstein, Tổng giám đốc là bà Isabel Ching Fan, đều mang quốc tịch Mỹ.

Với quy mô vốn này, giới quan sát nhận định đây là pháp nhân phục vụ bán xe nhập khẩu và dịch vụ hậu mãi, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tesla tính chuyện lắp ráp trong nước. Các vị trí Tesla đang tuyển tại TP.HCM cũng cho thấy điều đó: quản lý bán hàng, quản lý dịch vụ, nhân sự, mua hàng và phát triển dự án trạm sạc – không có vị trí nào liên quan đến nhà máy.

Đến nay, Tesla vẫn chưa công bố mẫu xe, giá bán, showroom hay thời điểm mở bán. Ở Đông Nam Á, hãng đã có mặt chính thức tại Singapore, Thái Lan (2022) và Malaysia (2023) theo mô hình bán trực tiếp, không qua đại lý.

Đối thủ đã "đóng đinh" trên sân nhà

Nếu vào Việt Nam, Tesla sẽ phải đối mặt với một VinFast đã có vị thế áp đảo. Theo số liệu của Chứng khoán HSC được CNBC dẫn lại, VinFast chiếm khoảng 92% thị phần xe điện tại Việt Nam.

Có thể thấy rằng việc tấn công vào một thị trường mà đối thủ đã chiếm hơn 90% thị phần là bài toán khó với Tesla. Trong khi đó, lợi thế của “chủ nhà” VinFast không chỉ nằm ở sản phẩm mà ở cả hệ sinh thái: mạng lưới showroom, xưởng dịch vụ, hệ thống trạm sạc phủ rộng, cùng sự hậu thuẫn của Tập đoàn Vingroup với các mảng bất động sản, bán lẻ, dịch vụ. Hạ tầng sạc cũng từng là rào cản lớn với các hãng xe điện nước ngoài khác như BYD khi vào Việt Nam.

Theo giới phân tích, Model 3 và Model Y là hai mẫu nhiều khả năng được Tesla đưa vào đầu tiên. Ở giai đoạn đầu, Tesla được dự báo sẽ nhắm vào nhóm khách hàng thu nhập cao.

Tesla không phải mũi nhọn đầu tiên của Musk tại Việt Nam. Trước đó, Starlink – dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX – đã được cấp phép vào tháng 2/2026 và chính thức bán dịch vụ từ giữa tháng 8/2026. Giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm, với tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và 4 trạm gateway đặt tại Việt Nam. Gói cước gia đình có giá từ khoảng 1,13 triệu đồng/tháng.

Như vậy chỉ trong vòng một năm, hai thương hiệu lớn nhất của Musk đều đã có pháp nhân tại Việt Nam – một dấu hiệu cho thấy thị trường 100 triệu dân đang được người giàu nhất hành tinh chú trọng.

Nguồn: Tổng hợp