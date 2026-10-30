Trước khi thành danh ở Hollywood, "Kẻ huỷ diệt" Arnold Schwarzenegger đã là triệu phú BĐS khi mới ngoài 20 tuổi

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast The Tim Ferriss Show, nhà văn kiêm người dẫn chương trình Tim Ferriss hỏi Arnold Schwarzenegger có phải ông đã trở thành triệu phú trước khi đóng bộ phim đầu tiên hay không. Arnold lập tức đính chính: ông giàu lên trước khi sự nghiệp điện ảnh cất cánh, chứ không phải trước lần đầu xuất hiện trên màn ảnh.

Sự phân biệt ấy làm thay đổi cách nhìn về một hành trình vốn dễ bị kể thành câu chuyện cổ tích Hollywood. Conan the Barbarian tạo bước ngoặt cho Arnold năm 1982, còn The Terminator đưa ông thành biểu tượng điện ảnh hai năm sau đó. Nhưng trong những năm chờ đợi cơ hội, ông đã xây dựng một cuộc sống không hoàn toàn phụ thuộc vào việc có được nhận vai hay không.

Trên chương trình 60 Minutes của CBS, Arnold cho biết mình đã thành triệu phú trong độ tuổi 20. Đằng sau cột mốc ấy là những lựa chọn về kiếm tiền, sử dụng tiền và dành thời gian cho tương lai, thực tế hơn nhiều so với hình dung về một người chỉ cần đủ quyết tâm là có thể thành công.

Nếu anh muốn có tiền làm việc lớn, hãy sẵn sàng nhặt tiền lẻ

Arnold đến Mỹ năm 1968, khi đã có danh hiệu Mr. Universe trong tay. Thành tích thể hình giúp ông được chú ý, nhưng chưa đồng nghĩa với một cuộc sống sung túc.

Ông kiếm tiền từ các buổi hướng dẫn, hoạt động thể hình và bán tài liệu tập luyện qua bưu điện. Khi cần thêm thu nhập, Arnold cùng Franco Columbu, người bạn có tay nghề thợ xây, nhận các công việc xây dựng. Trong cuộc phỏng vấn với Ferriss, ông kể hai người từng đăng quảng cáo dịch vụ thợ xây châu Âu để tìm khách hàng.

Arnold không chờ công việc trong mơ xuất hiện rồi mới bắt đầu kiếm tiền. Ông tận dụng những gì mình có thể làm ở thời điểm đó, từ kiến thức tập luyện đến cơ hội làm ăn cùng bạn bè.

Với một người trẻ đầy tham vọng, đây là lựa chọn không phải lúc nào cũng dễ chịu. Công việc trước mắt có thể chẳng giống hình dung của mình về tương lai, thậm chí khiến bản thân cảm thấy đang đi đường vòng. Nhưng những khoản thu nhập ấy giúp cuộc sống tiếp tục vận hành và tạo ra phần tích lũy ban đầu. Trong trường hợp Arnold, chúng còn mở đường cho một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Tích lũy để sở hữu thứ có thể tạo thêm thu nhập

Bước ngoặt tài chính đến khi Arnold bắt đầu nhìn tiền kiếm được như nguồn vốn để đầu tư. Theo Men's Journal, trong cuộc trò chuyện với doanh nhân Grant Cardone tại hội nghị 10X Growth năm 2024, ông kể một người môi giới tên Olga đã khuyên mình tìm bất động sản tạo thu nhập và giới thiệu tòa nhà sáu căn hộ, có một căn dành cho chủ sở hữu.

Trong lần hồi tưởng này, Arnold nói tòa nhà có giá khoảng 240.000 USD, ông trả trước 27.500 USD và bán lại với giá 400.000 USD hai năm sau. Khoản trả trước chỉ là một phần giá mua; chênh lệch giá bán cũng chưa phải lợi nhuận ròng sau mọi chi phí.

Điểm đáng học nằm ở câu hỏi ông đặt ra cho khoản tích lũy: số tiền này có thể giúp mình kiếm thêm thu nhập như thế nào? Khi bắt đầu có chút thành quả, người ta rất dễ muốn nâng cấp ngay cuộc sống để cảm thấy những cố gắng vừa qua đã được đền đáp. Arnold lựa chọn dành vốn cho một tài sản có khả năng tạo nguồn thu.

Đó cũng là lúc câu chuyện chuyển từ chăm chỉ kiếm tiền sang cách sử dụng tiền. Làm nhiều việc giúp có vốn ban đầu, còn việc sở hữu tài sản mở ra cơ hội tích lũy vượt khỏi số giờ một người có thể trực tiếp làm việc mỗi ngày.

Dùng thành quả tích luỹ để mở rộng bước tiếp theo

Arnold kể với Ferriss rằng ông tiếp tục chuyển sang những bất động sản lớn hơn, mua thêm các tòa căn hộ và văn phòng tại Santa Monica. Tài sản được gây dựng qua quá trình đầu tư nối tiếp, thay vì chỉ nhờ một thương vụ.

Nhìn theo trình tự ấy, con đường đến triệu USD đầu tiên rõ ràng hơn: có thu nhập để tích lũy, dùng vốn tham gia một khoản đầu tư, rồi tiếp tục mở rộng khi có điều kiện. Một giao dịch thắng lợi có ý nghĩa vì nó tạo khả năng thực hiện giao dịch tiếp theo.

Tuy nhiên, mở rộng quy mô cũng đồng nghĩa với việc phải quản lý những trách nhiệm lớn hơn. Câu chuyện thành công được kể lại trong vài phút thường làm quãng đường ấy có vẻ trơn tru, trong khi việc sở hữu nhiều bất động sản không đơn thuần là mua xong rồi chờ tiền về. Bởi vậy, thành quả của Arnold đáng để tìm hiểu về cách ông phân bổ vốn, nhưng không đủ để kết luận rằng cứ mua nhà cho thuê là sớm trở thành triệu phú.

Một khi có tiền, ta có quyền quyền lựa chọn công việc và cách sống

Khi đã có nền tảng tài chính, Arnold có thể dành thêm thời gian cho điện ảnh. Trong cuộc phỏng vấn năm 2023 trên The Tim Ferriss Show, ông kể đã học tiếng Anh, diễn xuất và luyện giọng, đồng thời từ chối những vai không phù hợp với hướng đi mong muốn, như vệ sĩ hay sĩ quan Đức.

Điều này giúp giải thích sự tự tin thường thấy ở ông. Một người đang cần tiền trang trải khó có thể cân nhắc công việc giống người đã có nguồn thu khác. Khả năng từ chối của Arnold được hỗ trợ bằng những năm ông chủ động xây dựng cuộc sống ngoài phim trường.

Trong bản tin Arnold's Pump Club, ông còn kể từng từ chối đề nghị trị giá 200.000 USD từ Jack LaLanne, một nhân vật nổi tiếng trong ngành thể hình Mỹ, để điều hành chuỗi phòng tập và tham gia quảng bá. Công việc hấp dẫn, nhưng Arnold muốn tập trung trở thành diễn viên chính.

Không phải ai cũng nên lựa chọn như ông. Điều đáng chú ý là Arnold hiểu mình đang dành tiền bạc và thời gian cho mục đích gì. Sự độc lập tài chính cho phép ông theo đuổi một mục tiêu dài hạn mà không phải yêu cầu mục tiêu ấy lập tức trả đủ mọi hóa đơn.

Hiểu phần nào do mình, phần nào nhờ thời vận

Arnold cũng thừa nhận ông hưởng lợi từ giai đoạn bất động sản tăng giá mạnh trong thập niên 1970. Khi nhìn lại với Ferriss, ông cho rằng những bước tăng giá như vậy khó lặp lại theo cùng cách trong phân khúc ấy.

Chi tiết này giúp câu chuyện bớt hào nhoáng nhưng đáng tin hơn. Kỷ luật, khả năng tích lũy và sự quyết đoán giúp ông chuẩn bị để nắm cơ hội; thị trường thuận lợi góp phần quyết định mức độ thành công. Nếu bỏ qua vế sau, người đọc dễ nhầm một hành trình đặc biệt với công thức có thể áp dụng nguyên xi cho bất cứ ai.

Với những người đang vừa kiếm sống vừa nuôi một dự định riêng, giá trị gần gũi nhất trong câu chuyện Arnold có lẽ là cách ông chuẩn bị cho quãng chờ đợi. Ông làm việc để có vốn, đầu tư để xây dựng nguồn lực và tiếp tục học để sẵn sàng khi cơ hội nghề nghiệp xuất hiện. Trước khi được Hollywood tin tưởng, ông đã dành nhiều năm lo cho mình đủ khả năng đi tiếp.