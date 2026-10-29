Bùng nổ diễn tiến nóng, Kremlin phản hồi đề xuất từ ông Zelensky chỉ sau vài phút - 10 nước bàn về đòn hạt nhân

Diễn tiến chớp nhoáng chỉ trong 24 giờ, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát làng Barilovka thuộc huyện Sumy, tỉnh Sumy. Theo kênh quân sự “Hai thiếu tá”, lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 5 km vào hệ thống phòng ngự Ukraine chỉ trong một ngày.

Kênh này nhận xét mức tiến quân như vậy gây bất ngờ trong điều kiện chiến trường hiện nay. Đơn vị tham gia kiểm soát Barilovka là Trung đoàn bộ binh cơ giới số 41 thuộc Quân đoàn số 44. Phía Ukraine bố trí lực lượng thuộc Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ độc lập số 116 tại đây.

“Trên hướng Sumy, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát Barilovka thuộc huyện Sumy. Thông tin này gây bất ngờ: tiến sâu 5 km vào hệ thống phòng ngự đối phương chỉ trong một ngày là điều tưởng chừng khó tin trong điều kiện chiến trường hiện nay” - kênh “Hai thiếu tá” nhận xét.

Diễn tiến bất ngờ được ghi nhận chỉ trong 24h. Ảnh: TST

Barilovka nằm bên bờ sông Psel, gần tuyến đường nối các khu dân cư giáp biên giới với Sumy. Theo đánh giá của Cụm quân phía Bắc được kênh “Biên niên sử quân sự” dẫn lại, việc kiểm soát địa điểm này đã cắt tuyến tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại Velikaya Rybitsa và Grunovka.

Kênh này cho rằng kiểm soát khu vực trên cho phép quân Nga mở rộng phạm vi hiện diện dọc sông Psel và gia tăng sức ép lên những khu dân cư lân cận. Hoạt động mở hành lang về phía Sumy từ một cánh khác vẫn tiếp diễn. “Biên niên sử quân sự” nhận định một hướng giao tranh mới có thể sớm xuất hiện tại đây.

Tại tỉnh Kharkov, quân Nga thông báo kiểm soát Alisovka trên hướng Liptsy. Trả lời TASS, chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho rằng diễn biến này tạo bàn đạp để lực lượng Nga tiến dọc tuyến đường E-105 về phía thành phố Kharkov.

Trên hướng Zaporizhzhia, ông Marochko nhận định tiềm lực quân sự Ukraine đang suy giảm và quân Nga bắt đầu tăng tốc tiến công. Trong khi đó, tình hình quanh Kupyansk và Lyman chưa có thay đổi đáng kể. Các nguồn tin Nga cũng đề cập hoạt động quân sự quanh cụm đô thị Slavyansk – Kramatorsk, với trọng tâm tại các hướng Druzhkovka và Dobropolye.

Ông Zelensky mời ông Putin đàm phán, Điện Kremlin lập tức trả lời

Giữa những diễn biến trên thực địa, vấn đề lãnh thổ cũng được ông Zelensky đưa trở lại trọng tâm của đề nghị đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga.

Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận vấn đề nhượng bộ lãnh thổ của Kiev, nhưng chỉ trong cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin nhanh chóng phản hồi, nhắc lại điều kiện để tổ chức cuộc gặp cấp cao.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở cấp cao nhất có thể diễn ra trong thời gian tới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình đàm phán. Ông Trump nhấn mạnh đây sẽ là cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, song không nêu thời điểm cụ thể.

Theo thông tin hậu trường được The Atlantic đăng tải mà bài viết dẫn lại, ông Trump mong muốn cuộc gặp diễn ra tại Miami trong dịp hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến vào ngày 14–15/12. Bài viết cũng đề cập cuộc gặp cấp cao Nga – Mỹ – Trung Quốc tại Trung Quốc vào ngày 18–19/11, được một số ấn phẩm Mỹ ví như một “hội nghị Yalta mới”.

Về phía Nga, Moscow tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc gặp với ông Zelensky phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ở cấp chuyên gia. Theo Đài TST, trong cuộc trao đổi gần đây với Thủ tướng Na Uy và Tổng thống Phần Lan, ông Putin cho biết nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn gặp trực tiếp, ông có thể tới Moscow và sẽ được bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky tiếp tục đề nghị một hình thức đàm phán thuận lợi hơn cho Kiev, với nội dung thảo luận bao gồm vấn đề lãnh thổ.

Kremlin phản hồi lại đề xuất của ông Zelensky. Ảnh: TST

Chỉ ít phút sau tuyên bố này, nhà báo thuộc nhóm phóng viên chuyên trách Điện Kremlin Alexander Yunashev công bố phản hồi của Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow: về lý thuyết, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky có thể diễn ra, nhưng trước đó phải có quá trình chuẩn bị ngoại giao nghiêm túc.

Trước đó, Nga đã đồng ý nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ theo hình thức ba bên. Theo TST, vòng đàm phán tại Abu Dhabi có thể diễn ra vào ngày 10/11, song thời điểm chính thức chưa được ấn định.

TST cho rằng cuộc gặp sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ, khi các bên có thêm cơ sở đánh giá định hướng chính sách của Washington trong thời gian tới.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov trước đó cho biết cuộc gặp đầu tiên với Ukraine và Mỹ sẽ mang tính kỹ thuật. Phái đoàn Nga tham gia vòng này sẽ không bao gồm những đại diện có thẩm quyền đưa ra quyết định chính trị.

Theo thông tin được bài viết dẫn lại, kết quả từ việc nối lại tiến trình đàm phán được kỳ vọng sớm nhất sau cuộc gặp thứ ba. Các nhà quan sát được đề cập trong bài cho rằng khó có thể chờ đợi thay đổi trên bàn đàm phán trước mùa xuân.

10 nước tập hợp bàn về đòn hạt nhân

Đáng lưu ý, trong khi các bên đề cập khả năng nối lại đối thoại về Ukraine, một diễn biến khác liên quan tới an ninh châu Âu đang làm nảy sinh bất đồng giữa Moscow và Paris: sáng kiến răn đe hạt nhân có sự tham gia của 10 quốc gia.

Theo Wall Street Journal, Pháp đã thu hút 10 quốc gia châu Âu tham gia chương trình “răn đe hạt nhân tiền phương”.

Sáng kiến của Paris có sự tham gia của các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nội dung được đề cập liên quan tới đàm phán về răn đe, cùng sự tham gia vào các kế hoạch và cuộc tập trận quân sự.

Đại sứ quán Nga tại Paris bày tỏ lo ngại về hướng đi này. Trả lời RIA Novosti, cơ quan ngoại giao Nga cho rằng việc đưa các quốc gia phi hạt nhân vào sáng kiến của Pháp sẽ làm suy yếu những nỗ lực củng cố hệ thống kiểm soát hạt nhân toàn cầu.

“Việc đưa các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia những kế hoạch và cuộc tập trận quân sự trong khuôn khổ sáng kiến của Pháp về cái gọi là ‘răn đe hạt nhân tiền phương’ làm suy yếu những nỗ lực củng cố hệ thống kiểm soát hạt nhân toàn cầu”, đại diện Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Phản ứng của Moscow tập trung vào việc mở rộng sự tham gia của các quốc gia phi hạt nhân vào hoạt động hoạch định và diễn tập. Theo thông tin được dẫn lại từ Wall Street Journal, khuôn khổ Paris thúc đẩy liên quan tới răn đe hạt nhân; chưa có thông tin về quyết định thực hiện một đòn tấn công hạt nhân.