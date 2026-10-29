Được ngợi ca là thế nhưng khi đặt lên bàn cân, máy bay Nga vẫn "lép vế" trước đối thủ Boeing 767-300?

Ngành công nghiệp hàng không dân dụng thế giới trong nhiều thập kỷ qua luôn chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các triết lý thiết kế phương Tây và nền tảng chế tạo máy bay truyền thống của Nga. Trong phân khúc tàu bay thân rộng đường dài, dòng Boeing 767-300ER của Mỹ từ lâu đã khẳng định vị thế là một "trụ cột" vận tải toàn cầu nhờ độ tin cậy cao và tính kinh tế vượt trội.

Ở chiều ngược lại, ngành chế tạo máy bay Nga trình làng Il-96-400M – phiên bản hiện đại hóa kéo dài thân của dòng Il-96 – với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài và khẳng định năng lực tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, khi đưa cả hai mẫu tàu bay này vào một bài phân tích toàn diện, sự chênh lệch về hiệu suất khai thác thực tế và tính kinh tế vận hành bắt đầu bộc lộ rõ rệt, khiến đại diện của Nga gặp không ít bất lợi trước đối thủ phương Tây.

Tầm bay và hiệu suất hành trình

Xét về khía cạnh tầm hoạt động – yếu tố sống còn đối với các dòng máy bay khai thác chặng đường dài, sự chênh lệch giữa hai đại diện này thể hiện rất rõ qua dữ liệu kỹ thuật. Theo các thông số tiêu chuẩn, Il-96-400M có khả năng đạt tầm bay khoảng 8.100 km khi mang theo tải trọng thương mại tối đa 40 tấn. Dù tầm bay chuyển giao không tải của Il-96-400M có thể đạt tới 13.000 km, con số này không mang lại nhiều ý nghĩa trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách thường nhật.

Máy bay Il-96-400M. Ảnh: Air Data News

Trong khi đó, Boeing 767-300ER lại sở hữu tầm bay tối đa lên tới 11.070 km tùy thuộc vào cấu hình tải trọng và điều kiện hành trình. Dù các chuyên gia hàng không luôn lưu ý rằng tầm bay thực tế phụ thuộc chặt chẽ vào biểu đồ tương quan giữa tải trọng và cự ly bay, những thông số khai thác thực tế vẫn đem lại ưu thế vượt trội cho dòng máy bay của Mỹ trên các đường bay liên lục địa.

Năng lực chở khách và bài toán tối ưu không gian khoang

Chuyển sang tiêu chí dung lượng khoang hành khách, hai dòng máy bay thể hiện hai triết lý thiết kế hoàn toàn khác biệt. Il-96-400M chiếm lợi thế lớn về sức chứa tối đa khi có thể chở tới 370 hành khách trong cấu hình một hạng ghế với mật độ bố trí cao. Điều này giúp đại diện của Nga đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn hành khách trên các chặng bay đông đúc.

Ngược lại, Boeing 767-300ER thường được cấu hình chở khoảng 269 hành khách ở hai hạng ghế tiêu chuẩn, 218 hành khách ở cấu hình ba hạng ghế, và đạt tối đa khoảng 350 ghế nếu sắp xếp mật độ dày. Mặc dù Il-96-400M vượt trội về tổng số lượng chỗ ngồi, nhưng hiệu quả kinh doanh thực tế lại phụ thuộc rất lớn vào khả năng lấp đầy ghế và tỷ lệ khách hàng phân khúc thương gia của từng hãng hàng không.

Triết lý động cơ và chi phí vận hành khai thác

Máy bay Boeing 767-300ER. Ảnh: Ready for take off book

Khác biệt cốt lõi và mang tính quyết định đến hiệu quả kinh tế nằm ở kiến trúc động cơ của hai dòng máy bay. Boeing 767-300ER vận hành với cấu hình hai động cơ, giúp cắt giảm một nửa số lượng cỗ máy cần bảo dưỡng định kỳ và tiết kiệm đáng kể nhiên liệu tiêu thụ trên mỗi chuyến bay nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận ETOPS.

Ngược lại, Il-96-400M vẫn duy trì thiết kế bốn động cơ truyền thống. Mặc dù cấu hình này mang lại biên độ an toàn và độ tin cậy dự phòng cao về mặt lý thuyết, nhưng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và chi phí kỹ thuật tăng cao, nó vô tình tạo ra gánh nặng lớn về chi phí bảo dưỡng và tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, hệ sinh thái chuỗi cung ứng toàn cầu cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật rộng khắp của Boeing tiếp tục là điểm cộng lớn giúp dòng 767-300ER áp đảo về tính thanh khoản và mức độ ưa chuộng thương mại.

Tổng hợp các tiêu chí đánh giá kỹ thuật và kinh tế khai thác, Boeing 767-300ER giành ưu thế nhờ tầm bay vượt trội và chi phí vận hành tối ưu của dòng máy bay hai động cơ. Trong khi đó, Il-96-400M khẳng định giá trị ở sức chứa hành khách lớn và ý nghĩa tự chủ công nghệ, nhưng lại gặp rào cản lớn về hiệu quả kinh tế để có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường thương mại quốc tế.