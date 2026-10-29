Ứng phó với 'tình hình đa khủng hoảng', Campuchia gia hạn khoản vay 200 triệu USD

Tờ Phnom Penh Post ngày 28/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết, việc trao đổi công hàm và các văn kiện kèm theo đã được Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia Ishizuki Hideo ký kết vào ngày 27/10, với tên gọi "Khoản vay hỗ trợ khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định".

Dự án này nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội và hỗ trợ các biện pháp của chính phủ Campuchia nhằm ổn định nền kinh tế và duy trì sinh kế, đồng thời cải thiện năng lực quản lý năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại vương quốc này.

Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh rằng việc tiếp tục hỗ trợ tài chính phản ánh cam kết của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và nhằm mục đích tăng cường hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (phải) và Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia (trái) Ishizuki Hideo đã có cuộc thảo luận trước khi ký gia hạn khoản vay vào ngày 27/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia

"Tôi đặc biệt vui mừng vì đây là lễ ký kết đầu tiên kể từ khi tôi trình thư ủy nhiệm lên Quốc vương [Campuchia] vào ngày 16/10 và bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ của mình", ông Ishizuki phát biểu tại lễ ký kết.

Đại sứ Nhật Bản cũng thông báo với giới truyền thông về bối cảnh khoản vay, cho biết Campuchia đang phải đối mặt với nhiều thách thức do tình hình ở Trung Đông và các vấn đề biên giới với Thái Lan gây ra, bao gồm giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ông Ishizuki cho biết khoản vay này nhằm trang trải cho "Chương trình can thiệp toàn diện ứng phó với tình hình đa khủng hoảng" do chính phủ Campuchia phát động.

Chương trình bao gồm ba "gói" chiến lược nhằm duy trì sinh kế cân bằng thông qua việc kết nối với hoạt động tạo cơ hội việc làm, cung cấp các kỹ năng kỹ thuật và đào tạo nghề gắn liền với việc tạo ra cơ hội việc làm, cũng như quản lý, tương tác và chuyển đổi năng lượng.

Theo Đại sứ Ishizuki, các dự án này đang được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các đối tác khác triển khai.

"Nhật Bản và Campuchia sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2028, và chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ song phương thông qua nhiều hình thức hợp tác với Campuchia. Cam kết này bao gồm cả hoạt động [ký gia hạn khoản vay] ngày hôm nay", ông Ishizuki nói thêm.

Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sokhonn đã thông báo cho Đại sứ Nhật Bản về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan. Ông tái khẳng định lập trường của Campuchia về việc giải quyết vấn đề biên giới bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương hiện có.

Ông Sokhonn cũng bày tỏ lòng biết ơn của Campuchia đối với Nhật Bản về sự hỗ trợ nhân đạo dành cho người dân Campuchia vẫn đang phải di dời khỏi nơi ở do tình hình căng thẳng tại biên giới.