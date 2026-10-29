Đúng 14h, hơn 200 người bất ngờ phải dừng lại ở Campuchia, rời nơi ở trị giá tới 11 tỷ đồng

Hàng trăm người sinh sống trên du thuyền Villa Vie Odyssey đã buộc phải rời tàu tại Campuchia trong tuần này, sau khi đơn vị vận hành cho biết chi phí nhiên liệu tăng mạnh do cuộc chiến liên quan đến Iran khiến hoạt động kinh doanh trở nên quá tốn kém.

Villa Vie Odyssey đã thực hiện hành trình vòng quanh thế giới trong ít nhất 755 ngày. Đây là một trong số ít du thuyền cho phép hành khách thuê hoặc mua chỗ ở dài hạn, thậm chí sinh sống vĩnh viễn trên tàu.

Ngày 27/10, công ty sở hữu du thuyền Villa Vie Residences thông báo đình chỉ hoạt động, yêu cầu hành khách lên bờ tại Campuchia và tìm kiếm nơi lưu trú tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

Theo doanh nghiệp, chi phí nhiên liệu hàng tháng trước đây trung bình khoảng 1.800 USD cho mỗi cabin, nhưng gần đây đã tăng lên mức 6.000 USD - 8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á, tương đương mức tăng hơn 3-4 lần.

“Công ty không thể chỉ đơn giản là đẩy toàn bộ mức tăng chi phí này sang những người cư trú trên tàu. Khoản thiếu hụt phát sinh đã khiến mô hình vận hành hiện tại chịu áp lực tài chính không thể duy trì”, Villa Vie Residences cho biết.

Du thuyền Odyssey có sức chứa tối đa 650 người, song các phòng trên tàu vẫn đang trong quá trình tìm người mua hoặc thuê. Trong đó, những căn villa bên trong tàu có giá 120.000 USD, còn các phòng villa cao cấp có giá lên tới 440.000 USD (hơn 11 tỷ VNĐ).

Phó tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk, ông Long Dimanche, cho biết thời điểm cập cảng, du thuyền có 203 hành khách và 156 thành viên thủy thủ đoàn.

Một số hành khách đã rời Campuchia bằng đường hàng không, trong khi những người khác vẫn đang chờ đợi tại thành phố cảng Sihanoukville. Theo ông Long Dimanche, con tàu dự kiến tiếp nhiên liệu trước khi rời Campuchia vào ngày 31/10.

Các video do cư dân trên tàu đăng tải lên mạng xã hội cho thấy nhiều người bất ngờ và thất vọng trước thông báo đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, một số hành khách cho biết họ sẽ tận dụng thời gian này để khám phá thêm khu vực Đông Nam Á.

Ông Randy Cassingham là người sống trên du thuyền Odyssey cùng vợ và thường chia sẻ trải nghiệm trên trang ResidentialCruising.com. Ông cho biết Giám đốc điều hành Kathy Villaba đã gửi thông báo ngay sau 7 giờ sáng theo giờ Campuchia, yêu cầu cư dân rời tàu trước 14 giờ cùng ngày.

Những người không thể mang toàn bộ hành lý xuống tàu đúng hạn được hướng dẫn phối hợp với nhân viên để giải quyết.

Theo ông Cassingham, việc du thuyền phải ngừng hoạt động không hoàn toàn bất ngờ. Ông cho rằng hàng loạt vấn đề đã tích tụ, từ mô hình kinh doanh, những sai lầm trong quản lý đến cuộc khủng hoảng về giá cả và nguồn cung nhiên liệu.

Villa Vie Residences cho biết kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, công ty đã triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, bao gồm giảm tốc độ hành trình và kéo dài thời gian neo đậu tại cảng.

Tuy nhiên, những giải pháp này vẫn không đủ bù đắp mức tăng chi phí nhiên liệu mà công ty mô tả là bất thường.

“Chúng tôi không còn khả năng tiếp tục gánh chịu các khoản lỗ vận hành phát sinh”, doanh nghiệp cho biết.

Villa Vie Residences dự kiến tiến hành tái cơ cấu hoạt động và bổ sung vốn trong vòng 60 ngày tới. Tuy nhiên, đến thời điểm thông báo, công ty vẫn chưa hoàn tất bất kỳ thỏa thuận huy động vốn nào.

Theo Reuters