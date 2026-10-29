Cuba đón tin vui từ Liên Hợp Quốc, có tới 130 quốc gia đồng loạt ủng hộ

Ngày 28/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua nghị quyết mang tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”, với 130 phiếu thuận, 25 phiếu trắng và 17 phiếu chống.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nhấn mạnh kết quả này cho thấy cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Cuba. Ông coi đây là một chiến thắng mới của Havana tại ĐHĐ LHQ trong nỗ lực phản đối lệnh cấm vận của Mỹ.

Theo ông Rodríguez, Cuba mong muốn được sống trong hòa bình, để người dân tự quyết định các vấn đề của đất nước, đồng thời tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ.

Đây là lần thứ 34 ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết thường niên kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba. Nghị quyết lần đầu được đưa ra xem xét vào năm 1992, nhấn mạnh các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế.

Văn kiện đồng thời kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng những biện pháp cấm vận không phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Theo số liệu thống kê do Cuba công bố, từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại kinh tế cho nước này khoảng 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước đó.

Tính theo tỷ giá hiện hành, tổng thiệt hại lũy kế trong hơn 6 thập kỷ áp dụng cấm vận lên tới 178,7 tỷ USD.

Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba được duy trì trong nhiều thập kỷ, hạn chế các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính giữa hai nước. Việc ĐHĐ LHQ tiếp tục thông qua nghị quyết phản đối biện pháp này cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với lời kêu gọi chấm dứt cấm vận của Cuba.

Tuy nhiên, nghị quyết của ĐHĐ LHQ mang tính khuyến nghị và không tự động buộc Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp cấm vận.

Nguồn: Tổng hợp