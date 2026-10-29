GDP Mỹ bất ngờ tăng vượt dự báo, thước đo lạm phát tiếp tục neo cao, xác suất Fed tăng lãi suất tăng 84,6%

Theo các báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/10, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,5% trong tháng 9 sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, đưa lạm phát hàng năm lên 3,6%.

Đây là mức tăng PCE theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Trong khi đó, lạm phát tính theo năm thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm.

PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai mức tăng đều phù hợp với dự báo của thị trường.

Fed theo dõi sát cả hai thước đo lạm phát, nhưng các quan chức thường đánh giá PCE lõi phản ánh chính xác hơn xu hướng giá cả trong dài hạn.

Trong khi lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nền kinh tế Mỹ lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt kỳ vọng.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý III tăng 3,4% sau điều chỉnh theo mùa, vượt dự báo 3,1% và cao hơn đáng kể so với mức tăng 2,2% trong quý II.

Chi tiêu tiêu dùng tháng 9 tăng 0,5%, thấp hơn một chút so với dự báo 0,6%, trong khi thu nhập cá nhân tăng 0,2%, thấp hơn mức 0,3% được kỳ vọng.

Các số liệu được công bố chỉ một ngày sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 3,75% - 4%. Bất chấp lạm phát còn cao, các quan chức ngân hàng trung ương cho rằng họ có thể tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu hôm 28/10 rằng giai đoạn trước mắt sẽ có nhiều thông tin quan trọng, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến hàng loạt diễn biến đáng chú ý.

Tuy nhiên, loạt dữ liệu mới nhất cho thấy Fed có thể vẫn phải tiếp tục hành động để kiểm soát lạm phát.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 24/10 giảm nhẹ xuống 194.000 đơn sau điều chỉnh, thấp hơn dự báo 200.000 đơn và duy trì gần mức thấp từng được ghi nhận vào cuối thập niên 1960.

Sau khi các báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc cũng giảm.

Ông Chris Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại Fwdbonds, nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp những bất ổn địa chính trị và tác động của giá năng lượng tăng cao đối với nhiều lĩnh vực.

Theo ông, GDP thực tế đã phục hồi lên mức tăng trưởng trên 3% trong quý III/2026, lần đầu tiên sau một năm.

Động lực tăng trưởng kinh tế Mỹ đến từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ duy trì ở mức cao.

Trong quý III, chi tiêu tiêu dùng tăng 3,8%, tương đương quý trước. Tổng đầu tư tư nhân trong nước tăng vọt 19,4%, nhờ đầu tư vào thiết bị tăng 20,9% và đầu tư vào các sản phẩm sở hữu trí tuệ tăng 8,4%.

Doanh số thực tế cho người mua tư nhân trong nước, thước đo được Fed sử dụng để đánh giá nhu cầu cơ bản của nền kinh tế, tăng 4,9%, cao hơn mức 4,6% trong quý II.

Báo cáo cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực về lạm phát trong quý III. Chỉ số giá PCE toàn phần tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi PCE lõi tăng 2,5%, giảm đáng kể so với mức tương ứng 5% và 3,3% của quý II.

Đà tăng giá trong tháng 9 chủ yếu xuất phát từ chi phí năng lượng leo thang. Giá xăng và các mặt hàng năng lượng khác tăng 9,2% so với tháng trước, trong khi giá hàng hóa và dịch vụ năng lượng nói chung tăng 5,4%.

Các nhà kinh tế lo ngại áp lực giá năng lượng có thể lan sang những lĩnh vực khác. Giá dịch vụ không bao gồm năng lượng và nhà ở tăng 0,4%, còn chi phí nhà ở tăng 0,3% trong tháng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tài chính hiện dự đoán khoảng 84,6% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Theo CNBC