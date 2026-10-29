Phát hiện "chiêu trò" biến 30 tấn cổ và xương gà mỗi ngày thành xúc xích, bò viên, sủi cảo

Mới đây, nhiều công ty thực phẩm tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị phát hiện chuyên thu mua cổ gà và bộ xương gà (khung gà) sau khi đã lọc thịt ức, mang đi chế biến thành thịt xay nhuyễn rồi bán lại cho các doanh nghiệp thực phẩm chế biến sâu. Lượng sản phẩm này sau đó được dùng để sản xuất xúc xích nướng, thịt viên và sủi cảo.

Đáng chú ý, chủ một xưởng sản xuất liên quan còn thẳng thắn thừa nhận: "Mấy món có nhân thì nên ít ăn thôi". Theo điều tra, cơ quan quản lý thị trường và cơ quan nông nghiệp - nông thôn tại địa phương đang đùn đẩy trách nhiệm chuyên môn trong khâu sản xuất cổ gà, khiến loại sản phẩm bán thành phẩm này rơi vào "khoảng trống pháp lý" mà không ai quản lý.

Mỗi ngày 30 tấn thịt xương cổ gà xay tuồn vào cơ sở làm xúc xích, sủi cảo

Theo báo cáo của truyền thông nội địa Sản Điện Tân Văn (Lightning News), thành phố Tháp Hà (tỉnh Hà Nam) vốn được mệnh danh là "Thành phố thực phẩm" với hơn 7.000 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Sản lượng mì cay, sản phẩm từ thịt và thịt tươi sống của Tháp Hà đều đứng đầu cả nước.

Tuy nhiên, tại các khu vực như An Dương, Hạc Bích, nhiều doanh nghiệp lại chuyên thu mua cổ gà và khung xương gà, xay nhuyễn thành "bùn thịt" rồi bán cho các xưởng chế biến. Tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thực phẩm Hân Thụy Kì (huyện Kỳ, thành phố Hạc Bích), nước thải chảy lênh láng trên sàn, trong khi nguyên liệu như cổ gà, khung xương gà được chất đống ngổn ngang.

Hình ảnh ghi nhận bên trong các cơ sở sản xuất

Nhà sản xuất tự tiết lộ bò viên hoàn toàn nhờ hương liệu, khuyên "ít ăn đồ có nhân"

Tại quận Chiếu Lăng (thành phố Tháp Hà), một công ty thực phẩm có tên "Thần Lộ" chuyên sản xuất thịt xương xay từ cổ gà và xương gà. Người quản lý công ty này giới thiệu, xưởng sử dụng cổ gà tươi còn nguyên da để tách xương và thịt, công suất mỗi ngày ít nhất 30 tấn. Giá bán ra là 3.800 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 13-14 triệu VNĐ/tấn), cung cấp cho các xưởng ở Tháp Hà để làm xúc xích, thịt viên và sủi cảo.

Khi ghi nhận một chiếc xe tải chở thịt xương cổ gà xay tiến vào xưởng của Công ty TNHH Thực phẩm Duyệt Lệ Tháp Hà, người đứng đầu doanh nghiệp này lại phủ nhận hoàn toàn: "Chúng tôi chưa từng thêm thịt xương cổ gà xay mịn vào sản phẩm!".

Trái ngược với tuyên bố trên, nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm Hằng Vân (Hà Nam) lại thừa nhận thẳng thắn rằng thành phần chính của món "bò viên" lại chính là đến từ thành phần này, còn "hương vị bò hoàn toàn dựa vào cao hương liệu bò".

Nghiêm trọng hơn, chủ một cơ sở sản xuất còn trực tiếp đưa ra lời khuyên cho phóng viên: "Mấy sản phẩm có nhân ấy mà, tốt nhất là ít ăn thôi."

Hình ảnh ghi nhận bên trong các cơ sở sản xuất

Xưởng chui tự tin "chẳng ai ngó ngàng", gian lận nhãn mác

Qua tra cứu trên nền tảng của Cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia Trung Quốc, phóng viên không tìm thấy thông tin về giấy phép sản xuất thực phẩm của Công ty Thực phẩm Thần Lộ cũng như một số doanh nghiệp khác.

Chủ xưởng Thần Lộ thừa nhận cơ sở của mình chưa hề có giấy phép: "Mảng này chưa từng có ai yêu cầu, nhưng chúng tôi thì vẫn cứ làm suốt đấy thôi". Đại diện Công ty Thực phẩm Hưng Nguyên (huyện Nội Hoàng) thậm chí còn được tư vấn rằng "không cần phải làm giấy phép này". Đối với một số ít doanh nghiệp có giấy phép, thủ tục cũng không hề hợp lệ.

Sản phẩm được bán ra thị trường

Về phía sản phẩm đầu ra, bảng thành phần của một số công ty thực phẩm chỉ ghi chung chung là "Thịt gà", hoàn toàn giấu nhẹm các chi tiết như "Thịt xương cổ gà" hay "Thịt xương gà". Khi được phản ánh, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam đều phản hồi rằng: "Hiện chưa có quy định chi tiết nên chưa thể kết luận doanh nghiệp vi phạm".

Theo Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc về Thịt tách cơ học (GB/T 40463-2021), xét về bản chất nguyên liệu, cổ gà chứa nhiều tuyến dịch và tổ chức bạch huyết nhỏ, còn khung xương gà là phần phụ phẩm sót lại sau khi mổ xẻ, nên giới chuyên môn thường coi đây là nguyên liệu cấp thấp. Dù vậy, "cấp thấp" không đồng nghĩa với "bất hợp pháp", và thịt xương xay đạt chuẩn thực phẩm tự nó không phải là nguyên liệu cấm.

Tuy nhiên, giới truyền thông Trung Quốc nhận định: Người tiêu dùng có quyền được biết rõ thông tin. Cổ gà vốn chứa các tuyến tiết và hạch bạch huyết, trong điều kiện thiếu sự giám sát hiệu quả thì an toàn thực phẩm chắc chắn không thể đảm bảo.

Nguồn: HK01