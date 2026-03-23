Bê bối thực phẩm bẩn rúng động Trung Quốc: Công nhân thừa nhận không dám ăn món chân gà do chính mình sản xuất

Trong chương trình Ngày Quyền Lợi Người Tiêu Dùng thường niên do đài truyền hình CCTV phát sóng, Công ty Thực phẩm Mingyang ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị phanh phui về những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm. Sự việc gây rúng động Trung Quốc những ngày qua.

Trước khi được chế biến, chân gà được tẩy màu bằng dung dịch hydrogen peroxide. Loại hóa chất trên thường được sử dụng cho mục đích khử trùng. Theo SCMP, Trung Quốc cấm sử dụng chất này trong sản xuất thực phẩm vì ảnh hưởng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ trong thời gian dài.

Chân gà sống được đổ đầy trên sàn nhà, tất cả đều được ngâm hóa chất - Ảnh: CCTV

Công nhân tại nhà máy thừa nhận bản thân họ cũng chưa từng ăn món chân gà do chính mình sản xuất, đồng thời còn khuyên phóng viên không nên ăn.

Hình ảnh quay trong phóng sự cho thấy, hiện trường tại khu xưởng sản xuất bốc mùi hôi, sàn nhà đọng nước thải và thiết bị sản xuất phủ đầy dầu mỡ bẩn. Chân gà chờ xử lý được chất đống trên nền đất ướt và bẩn, ngay cạnh các dụng cụ vệ sinh.

Sau khi bê bối bị phanh phui, Cục Quản lý Giám sát Thị trường tỉnh Tứ Xuyên đã mở cuộc điều tra đối với Công ty Thực phẩm Mingyang, đồng thời tiến hành một đợt rà soát an toàn thực phẩm quy mô rộng hơn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cơ quan quản lý thị trường tại Tuyên Thành, tỉnh An Huy (miền trung Trung Quốc) thông báo đang điều tra hành vi sai phạm tại Công ty Thực phẩm Nanjiang.

Công ty nói trên bị đài truyền hình Giang Tô phanh phui vì nướng bánh gạo giòn gần lót giày và găng tay bẩn. Loại bánh gạo giòn này, được gọi là guo ba trong tiếng Trung, đã được bán ra thị trường từ lâu trước khi vụ bê bối bị phát hiện.

Đầu tháng này, một tòa án ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã tuyên án tù ông chủ một nhà hàng nướng vì tội thay thế thịt bò và thịt cừu bằng thịt vịt trong các món ăn. Theo tòa án, doanh thu từ việc bán thịt giả lên tới 190.000 nhân dân tệ (khoảng 724 triệu đồng).

Năm 2024, một nhà hàng ở Thượng Hải bị phạt 50.000 nhân dân tệ (khoảng 191 triệu đồng) vì cho nitrit (chất ức chế vi khuẩn, tạo màu tươi) vào món ăn.

Bánh gạo được nướng bên cạnh gần lót giày và găng tay bẩn

Các bê bối thực phẩm khác bao gồm vụ sử dụng thịt ôi thiu tại căng tin của Trường Trung học Changfeng do tư nhân điều hành ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc) vào năm 2024. Phụ huynh đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn sau khi phát hiện vụ việc.

Hiệu trưởng nhà trường sau đó bị cách chức, nhiều quan chức ngành giáo dục bị đình chỉ công tác, trong khi đơn vị vận hành căng tin bị phạt 5,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 19 tỷ đồng ).

Trước đó, một vụ việc khác gây chú ý xảy ra năm 2023 tại căng tin của một trường cao đẳng ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây (miền Đông Trung Quốc), khi đầu chuột được sử dụng trong món ăn nhưng lại được gọi là cổ vịt. Công ty vận hành căng tin bị phạt 7 triệu nhân dân tệ (khoảng 26,6 tỷ đồng ), và hai lãnh đạo nhà trường bị cách chức.

Liu Junhai, giáo sư luật tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng các vấn đề an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên là do mức xử phạt chưa đủ sức răn đe và lợi nhuận khổng lồ từ việc vi phạm.

"Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tăng mức xử phạt đối với những vi phạm này", ông Liu nói với tờ Legal Daily. Học giả này cũng cho rằng cơ quan quản lý cần áp dụng thái độ "không khoan nhượng".

Ngoài các hình phạt hành chính, chính phủ có thể cân nhắc tăng mức bồi thường dân sự và chế tài hình sự để buộc những người vi phạm phải trả giá đắt, ông Liu nói.

Trước những thông tin dày đặc về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mạng xã hội Trung Quốc đại lục lại "dậy sóng".

“Vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc chỉ có thể được giải quyết thông qua việc đưa tin trên truyền thông. Các quan chức giám sát thị trường đang ở đâu?” một người theo dõi trực tuyến cho biết.

“Mức phí cho hành vi vi phạm pháp luật quá thấp. Khi công chúng quên đi những tin tức giật gân như vậy, những kẻ vi phạm tiếp tục các hành vi sai trái của mình. Chẳng có gì thay đổi cả,” một người khác nói.