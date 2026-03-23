Giá xăng tại nước láng giềng Việt Nam lên sát 80.000 đồng/lít

Singapore đang bước vào giai đoạn giá nhiên liệu bán lẻ leo thang rõ rệt khi xung đột Trung Đông đẩy thị trường dầu mỏ toàn cầu vào trạng thái căng thẳng mới. Dù vậy, khác với nhiều nước trong khu vực phải đối mặt với thiếu hụt cục bộ, Singapore hiện vẫn khẳng định nguồn cung năng lượng trong nước an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp giảm tác động lan sang giao thông và điện năng.

Theo bảng giá chính thức cập nhật ngày 20/3 của Caltex Singapore, giá bán lẻ sau chiết khấu tại trạm đối với xăng Regular 92 là 3,259 SGD/lít (khoảng 67.997 đồng/lít), xăng Premium 95 là 3,297 SGD/lít (khoảng 68.792 đồng/lít), xăng Platinum 98 là 3,952 SGD/lít (khoảng 82.461 đồng/lít), còn diesel là 3,544 SGD/lít (khoảng 73.952 đồng/lít).

Trước chiết khấu, các mức giá tương ứng là 3,430 SGD/lít (khoảng 71.572 đồng/lít), 3,470 SGD/lít (khoảng 72.407 đồng/lít), 4,160 SGD/lít (khoảng 86.798 đồng/lít) và 3,730 SGD/lít (khoảng 77.831 đồng/lít).

Cùng ngày, bảng giá của Shell Singapore cũng cho thấy mức giá sau chiết khấu của Shell FuelSave 95 là 3,297 SGD/lít (khoảng 68.792 đồng/lít), Shell FuelSave 98 là 3,791 SGD/lít (khoảng 79.094 đồng/lít), Shell V-Power là 4,000 SGD/lít (khoảng 83.460 đồng/lít) và Shell FuelSave Diesel là 3,544 SGD/lít (khoảng 73.952 đồng/lít).

Diễn biến này phản ánh tác động trực tiếp của cú sốc năng lượng toàn cầu. Reuters cho biết chiến sự đã làm gián đoạn nguồn dầu thô và sản phẩm tinh chế từ Trung Đông, trong khi các nhà máy lọc dầu Đông Nam Á phụ thuộc vào dầu Trung Đông phải cắt giảm công suất do thiếu nguồn nguyên liệu thay thế. Một phần năm lưu lượng dầu và LNG đường biển toàn cầu vốn đi qua eo biển Hormuz, nên bất kỳ gián đoạn kéo dài nào cũng tác động ngay đến giá xăng dầu ở các nền kinh tế nhập khẩu như Singapore.

Tại Singapore, tác động không chỉ dừng ở trạm xăng. Channel NewsAsia cho biết giá xăng tại nước này đã tăng gần 20% kể từ khi cuộc chiến bùng phát, kéo theo chi phí taxi và xe công nghệ tăng lên. Hãng taxi ComfortDelGro đã áp dụng phụ phí tạm thời cho một số cuốc xe đặt qua ứng dụng, trong khi một số doanh nghiệp vận tải khác chọn cách hỗ trợ tài xế bằng cách giảm giá nhiên liệu tại các trạm bơm nội bộ. Báo Straits Times cũng ghi nhận nhiều nhà khai thác taxi đang phải tự hấp thụ một phần chi phí tăng để tránh tạo cú sốc quá mạnh lên hành khách và tài xế.

Không chỉ giao thông đường bộ, chi phí vận tải hành khách đường biển và điện năng cũng bắt đầu chịu sức ép. The Straits Times cho biết một số hãng tàu và du thuyền khởi hành từ Singapore đã áp thêm phụ phí nhiên liệu trong tháng 3. Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore cũng cảnh báo giá điện trong nước có thể tăng nếu chi phí nhiên liệu toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn của Singapore nằm ở khâu ứng phó. Bộ trưởng Tan See Leng cho biết nguồn cung năng lượng của Singapore hiện vẫn an toàn bất chấp biến động từ Trung Đông. Ông nhấn mạnh Singapore nhập khẩu gần như toàn bộ năng lượng, và khoảng 95% điện được sản xuất từ khí tự nhiên nhập khẩu, nhưng hệ thống dự phòng và đa dạng hóa nguồn cung đang giúp nước này duy trì ổn định.

Ở góc độ khu vực, Singapore vẫn đóng vai trò trung tâm năng lượng. Reuters cho biết nước này cùng Malaysia đã tăng xuất khẩu nhiên liệu sang Campuchia trong đầu tháng 3 để bù đắp sự thiếu hụt từ các nguồn khác. Điều này cho thấy dù chịu áp lực giá, Singapore vẫn duy trì vai trò trung tâm lọc hóa dầu của Đông Nam Á.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông, Reuters cho biết các nhà máy lọc dầu tại Singapore vẫn duy trì hoạt động nhưng đã giảm công suất do gián đoạn nguồn cung dầu thô, cho thấy mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng .

Dù không có tài nguyên dầu, Singapore duy trì hệ thống kho chứa và dự trữ thương mại lớn, kết hợp với vai trò trung tâm giao dịch dầu mỏ của châu Á, giúp nước này có khả năng điều phối nguồn cung linh hoạt hơn so với nhiều quốc gia khác﻿