Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính nữ kỹ sư phần mềm Amazon đột ngột qua đời ở tuổi 31 do tin lời ChatGPT: Hơn 270.000 tin nhắn, tự ý cắt giảm thuốc điều trị

| | Tài chính quốc tế

Bowen Wan, 31 tuổi, là kỹ sư phần mềm tại Amazon, được cho là đã trao đổi với ChatGPT hơn 270.000 tin nhắn trước khi qua đời vào tháng 2. Gia đình cô khởi kiện OpenAI, cáo buộc chatbot hướng dẫn giảm thuốc điều trị động kinh và che giấu việc này với bác sĩ.

Bowen Wan, 31 tuổi, là kỹ sư phần mềm tại Amazon, sinh sống ở Seattle, bang Washington, Mỹ. Cô được điều trị động kinh tại Trung tâm Động kinh khu vực thuộc hệ thống y tế UW Medicine, dưới sự chăm sóc của bác sĩ Nicholas Poolos.

Theo đó, gia đình Wan đã khởi kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT đưa ra những lời khuyên liên quan đến việc giảm liều thuốc điều trị động kinh, đồng thời khuyến khích cô không thông báo với bác sĩ về những thay đổi này.

Vụ kiện cho rằng những phản hồi của chatbot đã can thiệp vào quyết định điều trị của Wan, làm suy giảm vai trò hướng dẫn của đội ngũ y tế. Cô được phát hiện tử vong tại căn hộ ở Seattle vào tháng 2. Nguyên nhân tử vong chính thức được xác định là biến chứng của bệnh động kinh.

Hơn 270.000 tin nhắn với ChatGPT

Theo The New York Times, tờ báo đã xem xét hơn 270.000 tin nhắn giữa Wan và ChatGPT để tìm hiểu quá trình cô sử dụng chatbot trước khi qua đời.

Ban đầu, những trao đổi của Wan với AI liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống và công việc. Cô từng hỏi về ảnh hưởng của loại thuốc chống trầm cảm mới được kê đối với khả năng viết mã tại Amazon.

Trong quá trình điều trị, Wan cũng sử dụng ChatGPT để soạn thảo yêu cầu đổi thuốc hoặc đề nghị bác sĩ kê đơn với liều khởi đầu thấp hơn. Cô chia sẻ phản hồi của bác sĩ với chatbot để tìm cách diễn giải và ứng phó với những quyết định chuyên môn.

Danh tính nữ kỹ sư phần mềm Amazon đột ngột qua đời ở tuổi 31 do tin lời ChatGPT: Hơn 270.000 tin nhắn, tự ý cắt giảm thuốc điều trị- Ảnh 1.

Bowen Wan (Ảnh: THE SCHENK LAW FIRM, LLP)

Tuy nhiên, theo nội dung được nêu trong đơn kiện, các cuộc trao đổi dần chuyển sang việc tìm cách giảm liều thuốc bất chấp những khuyến nghị từ bác sĩ.

Khi Wan bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào đội ngũ y tế, ChatGPT được cho là đã đưa ra những nhận xét khiến cô nghi ngờ hơn về các quyết định điều trị. Trong một phản hồi được dẫn lại, chatbot cho rằng những khuyến nghị của bác sĩ về cơ bản xuất phát từ tâm lý né tránh rủi ro, thay vì thực sự cân nhắc giải pháp tối ưu cho bệnh nhân.

Gia đình Wan cáo buộc ChatGPT còn hướng dẫn cô tự giảm liều thuốc và che giấu việc này với bác sĩ. Những cáo buộc trên hiện là nội dung của vụ kiện, chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án.

Cái chết làm dấy lên lo ngại về GPT-4o

Theo đó, Wan sử dụng GPT-4o, phiên bản ChatGPT từng vấp phải những chỉ trích liên quan đến khả năng khuyến khích người dùng hình thành sự gắn bó cảm xúc với chatbot.

Một trong những chi tiết được chú ý là cuộc trao đổi cuối cùng của Wan với ChatGPT trước khi cô được phát hiện tử vong. Khi cô đề cập đến tình trạng đau đầu, chatbot được cho là đã trấn an rằng triệu chứng này “không nguy hiểm”, đồng thời giải thích: “Đây là tình trạng xảy ra khi bộ não của bạn đang làm việc chăm chỉ để tái thiết chính mình”.

Gia đình Wan cho rằng OpenAI lẽ ra cần ngăn chặn những phản hồi có thể khiến cô đưa ra quyết định y tế nguy hiểm. Họ yêu cầu công ty thiết lập giới hạn an toàn nghiêm ngặt đối với các nội dung tư vấn thuốc, đặc biệt là những lời khuyên liên quan đến việc thay đổi liều dùng.

Danh tính nữ kỹ sư phần mềm Amazon đột ngột qua đời ở tuổi 31 do tin lời ChatGPT: Hơn 270.000 tin nhắn, tự ý cắt giảm thuốc điều trị- Ảnh 2.

Bowen Wan tốt nghiệp tại trường Đại học Arizona State (Ảnh: THE SCHENK LAW FIRM, LLP)

Vụ kiện của gia đình Wan nối tiếp những vụ việc trước đó liên quan đến GPT-4o. Trong đó, gia đình Adam Raine, một thiếu niên 16 tuổi, từng cáo buộc chatbot có vai trò trong cái chết của con trai họ. Một số gia đình khác cũng bày tỏ lo ngại về việc chatbot có thể thúc đẩy sự phụ thuộc cảm xúc, ảnh hưởng đến quan hệ của người dùng với bạn bè và người thân.

Những vụ việc này đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của chatbot AI khi được sử dụng trong các quyết định liên quan đến sức khỏe, cũng như trách nhiệm của các công ty phát triển công nghệ đối với những phản hồi có khả năng tác động đến hành vi người dùng.

OpenAI bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Bowen Wan, đồng thời cho biết cô đã sử dụng một phiên bản ChatGPT cũ. Công ty lập luận rằng các phiên bản mới hơn có khả năng nhận diện những tình huống nghiêm trọng tốt hơn.

Theo thông tin được bài viết dẫn lại, OpenAI đã thông báo kế hoạch ngừng cung cấp GPT-4o vào ngày 13/2, một ngày sau thời điểm được nêu là Wan qua đời. Tuy nhiên, việc hai sự kiện xảy ra gần nhau không tự nó chứng minh quyết định ngừng cung cấp mô hình có liên quan trực tiếp đến trường hợp của cô.

Nguồn: People, The New York Times

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP Mỹ bất ngờ tăng vượt dự báo, thước đo lạm phát tiếp tục neo cao, xác suất Fed tăng lãi suất tăng 84,6%

GDP Mỹ bất ngờ tăng vượt dự báo, thước đo lạm phát tiếp tục neo cao, xác suất Fed tăng lãi suất tăng 84,6% Nổi bật

Buồn của Google: Cổ phiếu công ty mẹ đứng trước cú giảm tồi tệ nhất lịch sử

Buồn của Google: Cổ phiếu công ty mẹ đứng trước cú giảm tồi tệ nhất lịch sử Nổi bật

Canh bạc táo bạo: Thành phố 300 năm tuổi đặt cược vào Trung Quốc nhưng điều phía sau mới đáng lo ngại

Canh bạc táo bạo: Thành phố 300 năm tuổi đặt cược vào Trung Quốc nhưng điều phía sau mới đáng lo ngại

00:10 , 30/10/2026
Bùng nổ diễn tiến nóng, Kremlin phản hồi đề xuất từ ông Zelensky chỉ sau vài phút - 10 nước bàn về đòn hạt nhân

Bùng nổ diễn tiến nóng, Kremlin phản hồi đề xuất từ ông Zelensky chỉ sau vài phút - 10 nước bàn về đòn hạt nhân

23:32 , 29/10/2026
Cuộc đối đầu kỳ lạ ở phòng vé Trung Quốc: Phim AI tốn hơn 36 tỷ đồng thua thảm phim hoạt hình bị chê xấu nhất lịch sử

Cuộc đối đầu kỳ lạ ở phòng vé Trung Quốc: Phim AI tốn hơn 36 tỷ đồng thua thảm phim hoạt hình bị chê xấu nhất lịch sử

23:05 , 29/10/2026
Blogger Trung Quốc bị đánh chết vì phanh phui mạng lưới lừa đảo của ông trùm Trần Chí

Blogger Trung Quốc bị đánh chết vì phanh phui mạng lưới lừa đảo của ông trùm Trần Chí

22:22 , 29/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên