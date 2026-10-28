Tổng thống Putin: EU đang tự chôn vùi nền kinh tế của chính mình

Các quốc gia châu Âu đã phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng vọt, kể từ khi áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga và xuất khẩu hydrocarbon của nước này, sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

EU đã cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt lần thứ 8 ở Moscow hôm 27/10, Tổng thống Putin cảnh báo, những nỗ lực nhằm đẩy Nga ra khỏi thị trường khí đốt toàn cầu đang gây tổn hại cho ngành công nghiệp và hộ gia đình châu Âu.

“Châu Âu đang tự gây tổn hại cho ngành công nghiệp và lĩnh vực xã hội của mình bằng cách từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga và hủy bỏ các hợp đồng dài hạn.

Ở Nga có câu tục ngữ: "Đừng đào hố cho người khác, nếu không chính mình sẽ rơi vào đó". Theo tôi, đó chính xác là những gì đã xảy ra ngày nay ở các nước thuộc EU”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc châu Âu đạo đức giả trong cách tiếp cận với nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nhận định họ đã xây dựng sự thịnh vượng của mình dựa trên nguồn tài nguyên mà giờ đây họ lại ngăn cản các nước đang phát triển sử dụng.

"Nền kinh tế của châu Âu hiện đại được xây dựng chính xác dựa trên than đá và hydrocarbon”, ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói thêm, chính những quốc gia đó đã mở cửa trở lại các nhà máy điện than, "khi họ nhận thấy việc giải quyết các thách thức năng lượng của riêng mình trở nên khó khăn hơn".





Theo Trading Economics, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2022 vào ngày 26/10.

Thậm chí nó đã vượt quá 97 euro (108 USD) mỗi megawatt-giờ trong một thời gian ngắn, do sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến chiến tranh Iran và dự báo thời tiết lạnh hơn đã gây chấn động thị trường.

Đức - nền kinh tế công nghiệp lớn nhất châu Âu, đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự mất nguồn cung khí đốt từ Nga.

Quốc gia này đã trải qua 2 năm suy thoái kinh tế liên tiếp vào năm 2023 và 2024, trong khi các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, đặc biệt là hóa chất và kim loại, phải vật lộn với chi phí sản xuất cao hơn.

Ngành công nghiệp Đức đang mất khoảng 15.000 việc làm mỗi tháng, bà Tanja Goenner, người đứng đầu Liên đoàn Công nghiệp Đức, cảnh báo hồi tháng 7/2026, viện dẫn những điểm yếu về cấu trúc, thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc.

Áp lực kinh tế cũng đã làm gia tăng sự phẫn nộ của công chúng trên khắp châu Âu.

Chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền lương trì trệ và các chính sách của chính phủ đã gây ra các cuộc biểu tình ở Pháp, Bỉ, Ý và các quốc gia khác trong tháng này, với những người biểu tình yêu cầu hỗ trợ cho những hộ gia đình đang gặp khó khăn.