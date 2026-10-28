17.000 quân dồn đến điểm nóng, hơn 100 UAV nhắm Voronezh: Ông Zelensky đưa đề nghị đặc biệt tới ông Putin

Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng đang đồng thời xuất hiện ở cả tiền tuyến, khu vực biên giới và bàn cờ ngoại giao.

Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận vấn đề trao đổi lãnh thổ, nhưng với 1 điều kiện.

17.000 quân Ukraine dồn tới điểm giáp ba khu vực

Theo Đài TST (Nga), hướng Novopavlovsk, nằm tại khu vực giáp ranh giữa Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk, đang trở thành một trong những khu vực được chú ý trên chiến trường.

Truyền thông Nga cho biết Ukraine đã tập trung khoảng 17.000 quân tại một khu vực chỉ rộng khoảng 25 km. Lực lượng này được cho là bao gồm các lữ đoàn đổ bộ đường không số 79, 80 và 95, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 và 40, cùng Trung đoàn số 3 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt. Ngoài ra, một số lữ đoàn hợp thành khác cũng được bố trí ở tuyến sau nhằm củng cố các vị trí đạt được.

Khu vực này nằm gần ranh giới hoạt động giữa hai cụm quân Nga “Vostok” và “Tsentr”, đồng thời nối các hướng Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk.

Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine, được TST dẫn lời, cho biết vị trí địa lý và chiến thuật là một trong những nguyên nhân khiến bộ chỉ huy Ukraine lựa chọn khu vực này làm hướng phản công.

17.000 quân Ukraine dồn tới điểm giáp ba khu vực. Ảnh: Aljazeera

Theo ông Antonyuk, mục tiêu ban đầu của Ukraine mang yếu tố chính trị, trong đó có việc tiến tới ranh giới tỉnh Dnipropetrovsk. Sau đó, trọng tâm chuyển sang các mục tiêu quân sự - chiến thuật, đặc biệt là những nút giao thông quan trọng tại Velikaya Novosyolka và Bogatyr.

Ông cũng cho biết các mục tiêu này đã được phía Nga tăng cường phòng thủ từ trước.

Theo bài viết, sau nhiều tháng giao tranh, lực lượng Ukraine đạt được một số kết quả cục bộ tại khu vực Shevchenko và quanh Komar, nhưng chưa kiểm soát được Komar.

Truyền thông Nga cho biết một số vị trí trong khu vực vẫn thường xuyên thay đổi quyền kiểm soát, trong khi “vùng xám” tiếp tục biến động.

Hơn 100 UAV nhắm Voronezh, vấn đề vùng đệm được nhắc lại

Đêm 25 rạng sáng 26/10, tỉnh Voronezh của Nga hứng một đợt tấn công UAV quy mô lớn.

Theo Thống đốc Alexander Gusev, hơn 100 UAV đã bị bắn hạ trên toàn tỉnh, trong đó hơn 70 chiếc bị đánh chặn tại khu vực thành phố Voronezh.

Theo thông tin được phía Nga công bố, hai người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Một số tòa nhà, cơ sở công nghiệp và hạ tầng dân sự cũng bị ảnh hưởng.

Ông Gusev cho biết mảnh vỡ của một UAV rơi xuống một đoàn tàu và khiến một số người bị thương.

Sau vụ việc, câu hỏi về địa điểm phóng UAV được truyền thông Nga đề cập.

Tỉnh Voronezh của Nga hứng một đợt tấn công UAV quy mô lớn. Ảnh: Aljazeera

Trung tá dự bị Oleg Ivannikov, trong cuộc trao đổi với Aif.ru, cho rằng tỉnh Kharkiv có thể là một trong những khu vực được sử dụng để triển khai UAV do khoảng cách địa lý tương đối gần Voronezh.

Ông Ivannikov cũng nhắc lại nhiệm vụ thiết lập vùng đệm tại khu vực biên giới mà Tổng thống Vladimir Putin trước đó giao cho quân đội Nga.

Theo cách giải thích của phía Nga, vùng đệm nhằm đẩy các vị trí triển khai vũ khí của Ukraine ra xa lãnh thổ Nga và hạn chế khả năng tiến hành các cuộc tấn công từ khoảng cách gần.

Trước đó, Tổng thống Putin nhiều lần đề cập việc tạo một khu vực an toàn dọc biên giới Nga - Ukraine.

Ngoài Voronezh, trong những ngày gần đây, một số khu vực khác của Nga cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn điện, nước, Internet và các dịch vụ dân sự sau những vụ UAV.

Tại Yanino, tỉnh Leningrad, một số cư dân cho biết các tòa nhà dân cư từng bị mất điện, nước và hệ thống sưởi sau một vụ tấn công bằng UAV. Người dân địa phương cũng phản ánh Internet hoạt động không ổn định trong thời gian xảy ra sự cố.

Trong một diễn biến khác, nhà quan sát quân sự Dmitry Makhaev đề cập các vụ việc liên quan đến trung tâm dữ liệu Yandex và cho rằng những sự cố đối với hạ tầng số có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các dịch vụ thường ngày như taxi, giao đồ ăn, bản đồ và thanh toán.

Nga mở thêm hướng ở Sumy

Cùng thời điểm, phía Nga thông báo về các hoạt động mới tại khu vực Sumy.

Trước đó, có thông tin cho rằng các đơn vị Nga tiến vào Nikolskoye qua khu rừng Sumy nhưng sau đó mất liên lạc trong vài ngày, làm xuất hiện nghi vấn về việc lực lượng này có giữ được vị trí hay không.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov sau đó cho biết các binh sĩ Nga đã xác nhận vẫn duy trì hiện diện tại khu vực.

Theo truyền thông Nga, việc kiểm soát Nikolskoye có thể giúp các lực lượng Nga củng cố vị trí tại khu rừng Sumy.

Trước đó, một chỉ huy của cụm quân Nga hoạt động tại khu vực Kursk cũng từng đề cập tầm quan trọng của khu rừng này đối với các hoạt động trong năm 2027.

Các nguồn Nga cho biết khu vực Nikolskoye nằm trên một trong những hướng có thể dẫn sâu hơn vào tỉnh Sumy.

The Wall Street Journal trong một bài viết khác cũng đề cập việc các tuyến đường ống và công trình ngầm cũ đang được sử dụng trong hoạt động quân sự.

Theo tờ báo Mỹ, tại những khu vực mà việc di chuyển trên mặt đất gặp nhiều rủi ro do UAV và pháo binh, các đường ống công nghiệp và hạ tầng ngầm từ thời Liên Xô được sử dụng để phục vụ việc di chuyển lực lượng.

Truyền thông Nga cho biết thêm rằng, phía Ukraine từng tìm cách sử dụng các đường ống khí đốt cũ tại khu vực Kupyansk.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: TW

Ông Zelensky nói tới trao đổi lãnh thổ, chỉ muốn bàn trực tiếp với ông Putin

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận các phương án mà phía Mỹ gọi là “land swaps” - trao đổi lãnh thổ - trong khuôn khổ một giải pháp hòa bình.

Tuy nhiên, ông Zelensky đặt ra điều kiện rằng vấn đề lãnh thổ phải được thảo luận trực tiếp ở cấp lãnh đạo.

“Người Mỹ từ lâu đã đặt vấn đề trao đổi lãnh thổ, họ gọi đó là land swaps. Có những phương án và đề xuất khác để thảo luận. Nếu là vấn đề lãnh thổ thì phải ở cấp lãnh đạo. Những vấn đề khác có thể giải quyết ở cấp các nhóm kỹ thuật” , ông Zelensky nói với truyền thông Ukraine.

Theo ông, những nội dung như vậy có thể được đưa ra thảo luận trong tháng 11.

Ông Zelensky cho biết Moscow yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn lực lượng khỏi Donbass, trong đó có Slavyansk và Kramatorsk.

Tuy nhiên, ông không nói rõ phía Nga sẽ phải chuyển giao khu vực nào nếu hai bên thảo luận một phương án trao đổi lãnh thổ.

Theo TST, một khả năng được nhắc tới là các khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv, nơi Nga hiện duy trì lực lượng và tuyên bố thiết lập vùng đệm.

Trong khi đó, Moscow tuyên bố Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk là lãnh thổ Nga, dù hiện chưa kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.

Kiev không công nhận việc Nga sáp nhập bốn khu vực trên.

Điện Kremlin cũng nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong nhiệm kỳ của ông Zelensky sau khi Ukraine không tổ chức bầu cử tổng thống trong thời gian thiết quân luật.

Moscow cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới lãnh thổ cũng phải có giá trị pháp lý và được ký bởi một phía có đủ thẩm quyền.

Hiện chưa có thông tin về việc ông Putin và ông Zelensky sẽ tổ chức một cuộc gặp trực tiếp để thảo luận đề xuất này.