Campuchia 7 lần bị Hàn Quốc phát cảnh báo trong 5 năm, riêng năm ngoái là 6 lần: Chuyện gì đang xảy ra?

Tờ Korea JoongAng Daily ngày 27/10 đưa tin, trong 5 năm qua, Hàn Quốc đã ban hành hoặc nâng cao mức cảnh báo du lịch đối với Campuchia nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã 7 lần đưa ra cảnh báo đối với Campuchia từ năm 2021 đến nay - nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác. Mexico, Iran, Lebanon, Israel và Thái Lan mỗi nước bị cảnh báo 5 lần.

Dữ liệu này (không bao gồm các trường hợp hạ mức cảnh báo) được lấy từ cơ sở dữ liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc và đã được trình lên nghị sĩ Kim Joon-hwan thuộc Đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc.

Nghị sĩ Kim Joon-hwan thuộc Đảng Dân chủ, người đã nhận được dữ liệu cảnh báo du lịch từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Korea JoongAng Daily, 6 trong số 7 cảnh báo đối với Campuchia (3 cảnh báo về tình trạng bất ổn dọc biên giới với Thái Lan, và 3 cảnh báo về tội phạm ở Bavet, núi Bokor và Phnom Penh) được đưa ra vào năm ngoái. Vào tháng 10/2025, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch đến Bavet, Bokor và Poipet sau khi số vụ việc người Hàn Quốc bị dụ dỗ và giam giữ tại các khu ổ chuột ở đó tăng đột biến.

Hệ thống cảnh báo du lịch của Hàn Quốc được chia thành các mức: Mức 1 "Cảnh giác", Mức 2 "Thận trọng", Mức 3 "Hạn chế du lịch" (những công dân Hàn Quốc đang ở quốc gia bị cảnh báo này được khuyến cáo rời đi) và Mức 4 "Cấm du lịch". Hàn Quốc cũng ban hành các cảnh báo du lịch đặc biệt (được xếp ở giữa Mức 2 và Mức 3) đối với các rủi ro ngắn hạn, khẩn cấp.

Khi tính cả các cảnh báo được giữ nguyên hoặc gia hạn, Nga đứng đầu danh sách với 18 cảnh báo, tiếp theo là Cộng hòa Dân chủ Congo với 15 cảnh báo và El Salvador với 11 cảnh báo.

Trong khi đó, Hàn Quốc chưa đưa ra cảnh báo mới nào đối với châu Âu - nơi các cuộc biểu tình quy mô lớn đã lan rộng trong những tuần gần đây. Các cuộc biểu tình phản đối giá sinh hoạt và dịch vụ công cộng đã lan rộng khắp các nước Pháp, Bỉ, Ý và Bồ Đào Nha vào ngày 17/10. Chỉ riêng tại Pháp, cảnh sát ước tính có gần 200.000 người biểu tình.

Một chiếc xe đạp bốc cháy dữ dội sau khi các cuộc bạo loạn nổ ra ở Paris, Pháp, vào ngày 17/10. Ảnh: Yonhap

Đối với Pháp - nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ đã trở nên bạo lực, Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh báo ở Mức 1 kể từ tháng 11/2022, khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hạ mức cảnh báo từ Mức 2 được ban hành trong đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi hiện chưa xem xét việc nâng mức cảnh báo, vì các cuộc biểu tình chỉ giới hạn ở một số khu vực và việc nâng mức cảnh báo có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong bản tóm tắt lập trường của bộ này gửi đến văn phòng ông Kim.

Thay vào đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Pháp đã gửi các thông báo an toàn cho công dân Hàn Quốc đến Pháp bằng tin nhắn văn bản và các kênh truyền thông khác kể từ cuối tháng 9.

Còn nghị sĩ Kim cho biết: "Bộ Ngoại giao [Hàn Quốc] cần tiếp tục theo dõi tình hình ở nước ngoài và kịp thời công bố các khu vực nguy hiểm cụ thể cũng như các hướng dẫn an toàn để người dân [Hàn Quốc] có thể đi du lịch và lưu trú ở nước ngoài một cách an toàn."