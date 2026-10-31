Binh sĩ Ukraine tại Kramatorsk, Donetsk, ngày 27/10.

Phó Thủ tướng Alexander Novak đã làm rõ rằng lực lượng Ukraine đã tấn công 3 nhà máy lọc dầu và một khu phức hợp hóa chất khí đốt. Điện Kremlin cho rằng quyết định của Ukraine được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ từ châu Âu.

Cố vấn tổng thống Nga Yuri Ushakov giải thích lý do tại sao Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp yêu cầu ngừng các cuộc tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đúng vậy, họ lại một lần nữa không tuân lệnh và tôi cho rằng đơn giản là họ đang phớt lờ ông ấy. Mặc dù Tổng thống Trump đã kiên trì về vấn đề này và vẫn tiếp tục kiên trì nhưng họ không chịu lắng nghe", báo Gazeta.ru dẫn lời cố vấn Ushakov.

Theo cố vấn Tổng thống Nga, giới lãnh đạo Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vì họ đang trông chờ sự hỗ trợ từ các nước châu Âu.

"Họ có lẽ dũng cảm vì châu Âu vẫn ủng hộ họ. Họ khó lòng dám làm điều này một mình", ông Ushakov nói.

Ngày 25/10, cố vấn Ushakov tuyên bố để giải quyết xung đột ở Ukraine, cần phải đàm phán với các nước châu Âu.

Tấn công liên tiếp

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Lực lượng vũ trang Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp lọc dầu của Nga.

Máy bay không người lái (UAV) tấn công 3 nhà máy lọc dầu và một tổ hợp hóa chất khí đốt. Một cơ sở đã bị thiệt hại nhẹ. Phó Thủ tướng Novak lưu ý hệ thống phòng không Nga nhìn chung đã đẩy lùi được các cuộc tấn công.

Ukraine đã tạm ngừng các cuộc đình công theo yêu cầu của Mỹ? Ngay trước khi ông Novak đưa ra thông báo, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Ukraine đã tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga dưới áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump.

Theo bài báo, vào giữa tháng 10, Quân đội Ukraine được lệnh tạm thời ngừng các cuộc tấn công mới vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Việc tạm dừng không chính thức này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ, dự kiến vào ngày 3/11, và có thể lâu hơn nữa.

Các nguồn tin của WSJ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara đã khuyên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên kiềm chế các cuộc tấn công do tình hình ngoại giao khó khăn.

Tổng thống Zelensky đã đồng ý với chiến thuật này nhưng lại tạo cơ hội cho quân đội tiếp tục các cuộc tấn công. Chính ông Zelensky đã công khai phủ nhận sự tồn tại của mệnh lệnh ngừng hoàn toàn các cuộc tấn công.

Ông khẳng định quân đội Ukraine gần đây đã hành động thận trọng hơn, nhưng chưa nhận được lệnh cấm chính thức nào.

Theo báo cáo của WSJ, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Trump lo ngại các cuộc tấn công sẽ dẫn đến việc giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao, điều này đặc biệt không mong muốn đối với Chính phủ Mỹ vào thời điểm trước thềm cuộc bầu cử.

Theo nguồn tin, ngày 20/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Jared Kushner đã nêu lại vấn đề này trong cuộc đàm phán với ông Zelensky.

Mỹ đề xuất Ukraine tạm ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong một tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Để đổi lấy việc ngừng các cuộc tấn công, Ukraine kỳ vọng sẽ nhận được những nhượng bộ từ Mỹ. Đặc biệt, ông Zelensky đề xuất ngừng tấn công lẫn nhau vào lĩnh vực năng lượng của Nga và Ukraine, nhưng hai bên đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Nhà quan sát quân sự của Gazeta.Ru, Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok, đã đánh giá những hậu quả tiềm tàng của các cuộc tấn công mới từ phía Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

"Ông Zelensky hy vọng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga sẽ lại gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng và do đó, gây bất mãn trong một bộ phận lớn dân chúng Nga", ông Khodarenok nói.

Đồng thời, chuyên gia này tin kết quả của các cuộc tấn công sẽ trái ngược với kỳ vọng của Ukraine.

Các vụ tấn công có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi?

Ngày 30/10, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc tấn công mới của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Ông Peskov nhấn mạnh hành động của Ukraine phủ bóng đen lên chính Ukraine, nhưng không cản trở việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, cố vấn Ushakov đã cảnh báo các cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine trong những ngày qua có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của phía Nga trước các cuộc đàm phán.