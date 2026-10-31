Campuchia gia cố hầm trú ẩn đối phó F-16 - Thái Lan chi đậm tiền, tung kế hoạch vũ khí mới đáng gờm

Theo The National, ngày 22/9, Thái Lan phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 3,5 tỷ baht để mua sắm, thay thế và sửa chữa vũ khí cho lục quân, hải quân và không quân, trong bối cảnh quân đội duy trì cảnh giác cao độ dọc biên giới Campuchia.

Kế hoạch bao gồm bổ sung tên lửa tầm xa, bom xuyên giáp, pháo phản lực và mở rộng hạm đội tàu chiến.

Thái Lan nâng ngân sách quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen, cho biết khoản ngân sách dự phòng sẽ được sử dụng để bổ sung trang thiết bị đã tiêu hao trong các cuộc giao tranh trước đó, sửa chữa vũ khí bị hư hỏng và cung cấp vật tư cần thiết cho các hoạt động trong tương lai.

Tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, ông Adul cũng chỉ thị các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng và tư lệnh các lực lượng vũ trang duy trì công tác quản lý an ninh biên giới liên tục trong giai đoạn chuyển giao chỉ huy cấp cao, với các nhân sự mới được bổ nhiệm từ ngày 1/10.

Theo đánh giá tháng 9 của Trung tâm Thông tin Liên hợp về Tình hình Thái Lan - Campuchia (JIC), tình hình biên giới đang ở mức 1,5 trên thang cảnh báo năm cấp độ, nằm giữa mức xanh và vàng.

JIC cho biết mức đánh giá này đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ hơn bình thường, nhưng nhấn mạnh tình hình vẫn yên tĩnh và kêu gọi người dân không hoang mang. Công tác chuẩn bị của Thái Lan phản ánh mối lo ngại về nguy cơ xung đột tái diễn dọc biên giới với Campuchia.

Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan. Ảnh: Noppasin Poompo

Thang cảnh báo của JIC phân chia tình hình thành năm cấp độ, từ giám sát thông thường đến xung đột vũ trang:

Cấp độ 1 – Xanh lá cây (Giám sát): Phát hiện các tín hiệu cảnh báo ban đầu, nhưng chưa có dấu hiệu bất thường rõ ràng hoặc tác động đến an ninh quốc gia.

Cấp độ 2 – Vàng (Đáng lo ngại): Xuất hiện nhiều yếu tố bất thường. Lực lượng Thái Lan tăng cường giám sát và sẵn sàng chiến đấu.

Cấp độ 3 – Cam (Rủi ro cao): Các tín hiệu bất thường xuất hiện liên tục và ổn định. Quân đội chuẩn bị lực lượng theo kế hoạch phòng thủ quốc gia chủ động.

Cấp độ 4 – Đỏ (Khủng hoảng): Khả năng sử dụng vũ lực ở mức cao. Lực lượng Thái Lan chuẩn bị các hoạt động phản công và cảnh báo người dân địa phương.

Cấp độ 5 – Đỏ đậm (Xung đột): Vũ khí được sử dụng tích cực hoặc các cuộc tấn công chủ động nhằm vào mục tiêu. Quân đội triển khai kế hoạch phòng thủ quốc gia và tiến hành phản ứng toàn diện.

Song song với việc duy trì cảnh giác, Bộ Quốc phòng Thái Lan đã yêu cầu tăng cường kiểm tra máy bay không người lái (UAV) và linh kiện dọc biên giới, sau khi nhận được báo cáo về các chuyến bay trinh sát từ phía Campuchia.

Các biện pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh và ngăn chặn việc lắp ráp UAV tự chế tại những khu vực có quân đội Thái Lan đóng quân.

Các cơ quan an ninh và lực lượng chức năng được chỉ thị phối hợp kiểm tra, ngăn chặn những thiết bị có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc hỗ trợ chiến đấu.

Đồng thời, các quan chức phải lập hồ sơ nhập khẩu có hệ thống, ghi nhận số lượng, chủng loại thiết bị, nguồn gốc, mục đích sử dụng và quốc gia cung cấp linh kiện.

Campuchia gia cố hầm trú ẩn tránh F-16

Trong kế hoạch mua sắm của Không quân Hoàng gia Thái Lan, tên lửa Rampage và bom xuyên giáp MPR-500 là những hạng mục đáng chú ý.

Theo báo cáo, Rampage là tên lửa dẫn đường siêu âm tầm xa, có tầm bắn 250 km. Việc mua sắm loại vũ khí này nhằm cho phép máy bay F-16 tấn công các mục tiêu mặt đất sâu hơn trong lãnh thổ đối phương, đồng thời giảm nhu cầu tiếp cận gần khu vực mục tiêu.

Các hạng mục khác gồm bom xuyên giáp MPR-500, thường được mô tả là bom phá hầm, và bộ dẫn đường laser Lizard III. Khi kết hợp với hệ thống dẫn đường, bom xuyên giáp có thể cải thiện độ chính xác khi tấn công các mục tiêu kiên cố, như công trình bê tông cốt thép và vị trí phòng thủ được gia cố.

Binh sĩ Thái Lan đứng gác gần biên giới với Campuchia hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Báo cáo cũng đề cập việc quân đội Campuchia gia cố các hầm trú ẩn để chống lại những cuộc tấn công bằng F-16, với sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nhân Campuchia và nước ngoài. Một số tuyên bố đang lan truyền cho rằng binh lính Campuchia sẽ bớt lo ngại trước các cuộc không kích bằng F-16 nếu giao tranh tiếp diễn.

Nhìn chung, chương trình mua sắm của không quân hướng đến tăng cường năng lực tấn công chính xác và cho phép máy bay phóng vũ khí từ khoảng cách an toàn hơn, sau những cuộc đụng độ trước đó dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Ở cấp lục quân, kế hoạch hiện đại hóa của Thái Lan bao gồm Hệ thống Pháo phản lực Cơ động Cao HIMARS, pháo M777 để thay thế các hệ thống pháo cũ và xe bọc thép Stryker.

HIMARS được dự kiến đưa vào phục vụ trong tương lai, chứ không phải một hệ thống đã hoạt động trong quân đội Thái Lan. Bệ phóng cơ động này có thể sử dụng cả rocket không điều khiển và đạn tên lửa dẫn đường chính xác. Khả năng triển khai, khai hỏa rồi nhanh chóng cơ động được kỳ vọng giúp giảm nguy cơ bị đối phương phản công.

Báo cáo dẫn việc Ukraine sử dụng HIMARS nhằm vào các kho tiếp tế, cầu và sở chỉ huy của Nga làm ví dụ về cách hệ thống này có thể giúp một lực lượng đối phó với đối thủ mạnh hơn.

Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang tái cấu trúc lực lượng chiến đấu nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng. Thái Lan được đánh giá vẫn có ưu thế hải quân so với Campuchia, bất chấp việc Campuchia nhận một tàu hộ vệ vũ trang từ Trung Quốc.

Chiến lược hải quân của Thái Lan đặt mục tiêu xây dựng hạm đội gồm 8 tàu khu trục và dự kiến mua sắm thêm để đạt quy mô này. Các tàu khu trục sẽ đóng vai trò nòng cốt, đảm nhiệm phòng không, tác chiến chống tàu mặt nước và tàu ngầm, chia sẻ thông tin và chỉ huy các hoạt động hàng hải.