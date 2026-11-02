Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NYT: Tổng thống Putin đập tan nỗ lực cô lập của phương Tây

| | Tài chính quốc tế

Tờ The New York Times (NYT) nhận định Tổng thống Nga Putin đang đập tan các nỗ lực cô lập của phương Tây thông qua chuỗi ngoại giao dồn dập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngăn chặn thành công các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế, Trưởng đại diện văn phòng Moscow của NYT Paul Sonne đã viết trong một bài báo đăng trên trang web của tờ báo này.

Bài báo viết: "Tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã tham gia vào một chuỗi hoạt động ngoại giao dồn dập tại thủ đô của Nga trong tuần qua, điều này nhấn mạnh cách thức ông đang đập tan các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập ông gần 5 năm sau cuộc chiến chống lại Ukraine và mở đường trở lại tâm điểm của các công việc toàn cầu".

Ông Sonne mô tả các sự kiện như cuộc điện đàm của Tổng thống Vladimir Putin tuần trước với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store là "hiếm hoi."

Ông cũng dẫn chứng các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Phi tới Nga và việc tương tác với chính quyền Mỹ như những bằng chứng về nền ngoại giao tích cực của Nga.

Ông Sonne nói thêm: "Khi ông Putin từng bước xóa bỏ sự tẩy chay dành cho ông ở phương Tây, mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine lại tiếp tục suy giảm, nhấn mạnh sự tổn thương của Ukraine trước thời điểm dự kiến sẽ là mùa Đông tồi tệ nhất của cuộc chiến".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cho biết phương Tây đang thúc đẩy ý tưởng về sự "cô lập quốc tế" được cho là của Nga, mặc dù hoạt động ngoại giao của quốc gia này chứng minh rằng không hề tồn tại sự cô lập nào như vậy.

Ông lưu ý, bất chấp tất cả những lời bàn tán về sự cô lập, Nga vẫn tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế.

Theo ông Lavrov, bằng cách mở rộng các mối quan hệ đối ngoại, Nga "tìm cách tận dụng tối đa các cơ hội đang mở ra trong lĩnh vực này để làm cho cuộc sống của công dân an toàn hơn và tốt đẹp hơn về mọi mặt".

Theo TASS

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
phương tây, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi công tổ máy số 5 của nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực lớn nhất thế giới, sản lượng điện gần 61 tỷ kWh mỗi năm, đủ cho 54 triệu người dùng

Khởi công tổ máy số 5 của nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực lớn nhất thế giới, sản lượng điện gần 61 tỷ kWh mỗi năm, đủ cho 54 triệu người dùng Nổi bật

Giá vàng chạm đáy 1 năm, chứng khoán Mỹ bị bán tháo, chuyên gia nhấn mạnh: "Đừng vội bắt đáy"

Giá vàng chạm đáy 1 năm, chứng khoán Mỹ bị bán tháo, chuyên gia nhấn mạnh: "Đừng vội bắt đáy" Nổi bật

Nga tiếp tục thả "quái kiệt" ra biển: Đội tàu tuyến đường biển phía Bắc tiếp tục gia tăng sức mạnh

Nga tiếp tục thả "quái kiệt" ra biển: Đội tàu tuyến đường biển phía Bắc tiếp tục gia tăng sức mạnh

20:46 , 02/11/2026
Sự thật đằng sau tuyên bố của các nhà khoa học rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 13/11 sắp tới

Sự thật đằng sau tuyên bố của các nhà khoa học rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 13/11 sắp tới

20:35 , 02/11/2026
Cuộc đua nghẹt thở định hình nửa sau nhiệm kỳ của ông Trump

Cuộc đua nghẹt thở định hình nửa sau nhiệm kỳ của ông Trump

20:12 , 02/11/2026
Tám phát hiện khoa học rùng rợn nhất năm 2026 khiến bạn tưởng như đang xem phim kinh dị

Tám phát hiện khoa học rùng rợn nhất năm 2026 khiến bạn tưởng như đang xem phim kinh dị

18:01 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên