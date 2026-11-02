Tám phát hiện khoa học rùng rợn nhất năm 2026 khiến bạn tưởng như đang xem phim kinh dị

Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những quy luật vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Đôi khi, việc tìm ra câu trả lời cho một bí ẩn lại mở ra những hiện tượng còn ám ảnh hơn. Năm 2026, giới khoa học đã công bố những phát hiện có thể dễ dàng trở thành kịch bản cho các tác phẩm điện ảnh kinh dị chuyển thể.

Trong thế giới côn trùng, sự tàn khốc của tự nhiên được đẩy lên một tầm cao mới. Một nghiên cứu trên tạp chí Phytotaxa vào tháng tư đã tiết lộ rằng ngay cả loài nấm thây ma - kẻ thao túng tâm trí nổi tiếng - cũng có thể trở thành nạn nhân.

Tại thung lũng Danum thuộc Borneo, các nhà khoa học tìm thấy loài nấm mới thuộc chi Pleurocordyceps đang phát triển và hút chất dinh dưỡng từ chính loại nấm ký sinh trên xác một con kiến. Hiện tượng siêu ký sinh này phá vỡ hình ảnh quyền lực tuyệt đối của nấm thây ma, chứng minh rằng ngay cả khi một sinh vật đã cướp đoạt thân xác kẻ khác, vẫn có những thứ tăm tối hơn chực chờ để bòn rút nó.

Sự sống sót kỳ dị cũng là một chủ đề thu hút sự chú ý. Tại vùng Amazon thuộc Ecuador, một loài nhện mới mang tên Taczanowskia waska đã chọn cách ngụy trang đáng sợ nhất để sinh tồn. Nghiên cứu trên tạp chí Zootaxa mô tả phần bụng của loài nhện này có những cấu trúc dài giống hệt quả thể của nấm Gibellula - loài nấm chuyên giết và mọc mầm trên xác nhện. Thay vì bị ăn thịt, con nhện này giả vờ làm một cái xác đã bị nấm chiếm đoạt để đánh lừa kẻ săn mồi.

Một con kiến bị nhiễm nấm thây ma đang ở trong một tình trạng rất tồi tệ. Nấm phát triển qua vật chủ và cuối cùng tạo ra các cấu trúc giải phóng bào tử.

Trong khi đó, các mô thịt của loài hải sâm đỏ Psolus fabricii lại thể hiện khả năng bất tử đáng kinh ngạc. Tạp chí Science Advances đã ghi nhận việc các xúc tu và mô đứt lìa của hải sâm có thể tự chữa lành, phân chia tế bào và hấp thụ dưỡng chất để sống sót độc lập hơn ba năm trong nước biển tự nhiên. Khám phá này đặt ra một câu hỏi rợn người về việc cần bao nhiêu phần của một sinh vật để nó tự duy trì sự sống.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết càng trở nên mờ nhạt hơn qua các thí nghiệm của giới khoa học Đức. Báo cáo trên PNAS cho biết họ đã dùng phương pháp thủy tinh hóa để bảo quản lạnh mô não chuột. Điều gây sốc là sau khi làm ấm lại, các nơ-ron thần kinh ở vùng đồi thị đã hoạt động trở lại, tiếp tục phát tín hiệu và củng cố các kết nối liên quan đến ký ức. Dù con chuột không sống lại, việc các chức năng não bộ phức tạp phục hồi sau khi bị đình chỉ sinh học hoàn toàn đã mở ra những viễn cảnh đáng sợ về một loài chuột Frankenstein.

Các mảnh mô và xúc tu của hải sâm đỏ có thể tự chữa lành và sống sót độc lập hơn ba năm trong nước biển.

Bên cạnh thế giới động vật, những tàn tích của con người cũng mang đến nhiều câu chuyện rùng rợn không kém. Tại Pień, Ba Lan, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ của một cô gái trẻ thế kỷ 17 bị khóa ngón chân bằng ổ khóa và cổ bị chặn bởi một lưỡi liềm. Đáng sợ hơn, tư liệu chỉ ra rằng ngôi mộ này dường như đã bị đào lên sau lần chôn cất đầu tiên để đặt thêm lưỡi liềm - một biện pháp chống ma cà rồng nhằm cắt cổ người chết nếu họ cố gắng vùng dậy.

Xa hơn về quá khứ, tạp chí Journal of Archaeological Science đã phân tích gần 1.000 mảnh xương và răng người từ ba hang động ở miền nam Tây Ban Nha, trong đó có hang Carigüela. Những dấu vết cắt, bẻ gãy, nhai và đun sôi cho thấy tập tục ăn thịt đồng loại không phải là một sự kiện cá biệt mà đã lặp đi lặp lại suốt nhiều thế kỷ, thậm chí hộp sọ còn được biến thành đồ chứa.

Trong một nghiên cứu pháp y được công bố vào tháng một, các nhà nghiên cứu đã mô tả việc phân tích bê tông từ một tầng hầm nơi một người đàn ông được cho là đã cất giữ thi thể của người bạn cùng phòng bị sát hại trong 57 ngày trước khi phân xác và phi tang.

Những tội ác hiện đại cũng để lại di chứng vật lý không thể xóa nhòa. Một báo cáo pháp y pháp lý hồi tháng một đã phân tích nền bê tông trong một tầng hầm - nơi một kẻ sát nhân cất giấu thi thể bạn cùng phòng trong 57 ngày trước khi phân xác và phi tang.

Dù cái xác không còn, quá trình phân hủy đã ngấm sáu hợp chất hữu cơ bay hơi vào nền bê tông xốp. Căn phòng đã âm thầm lưu giữ dấu vết hóa học của cái chết mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Cuối cùng, cảm giác ớn lạnh trong những ngôi nhà ma ám đã được khoa học giải mã một phần. Nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience phát hiện ra rằng sóng hạ âm ở tần số 18 hertz - ngưỡng thấp mà tai người không thể nghe rõ - lại tác động mạnh đến não bộ.

Những người tham gia thử nghiệm bị phơi nhiễm sóng này trở nên cáu gắt và có mức độ hormone căng thẳng cortisol tăng vọt.

Hệ thống thông gió, máy móc hoặc đường ống rên rỉ trong các tòa nhà cũ có thể vô tình tạo ra âm thanh này, thao túng tâm lý và khiến người ta tin rằng có một thế lực siêu nhiên đang hiện diện trong phòng.