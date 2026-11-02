Huy động 210.000 tỷ đồng xây dựng sân bay quốc tế lớn gấp 6,4 lần Nội Bài, trở thành sân bay đông khách nhất cả nước sau 5 năm

Theo số liệu chính thức, sân bay quốc tế Bạch Vân tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã phục vụ hơn 67 triệu lượt hành khách trong 9 tháng đầu năm 2026. Con số này vượt qua sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải với 66,58 triệu lượt khách trong cùng kỳ. Trước đó, Bạch Vân đã để mất vị trí sân bay đông khách nhất Trung Quốc vào tay Phố Đông trong hai năm 2024 và 2025.

Kết quả này được ghi nhận sau khi Bạch Vân hoàn thành dự án mở rộng kéo dài 5 năm, với tổng vốn đầu tư 53,77 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8,1 tỷ USD, hay khoảng 210.000 tỷ VNĐ).

Theo thông tin được chính quyền thành phố Quảng Châu công bố, dự án bao gồm xây dựng nhà ga hành khách thứ ba và đường băng thứ năm, giúp giải quyết những hạn chế về năng lực khai thác tồn tại trong nhiều năm. Sau mở rộng, công suất thiết kế của sân bay tăng lên 120 triệu lượt hành khách mỗi năm. Chính quyền địa phương dự báo Bạch Vân sẽ phục vụ khoảng 90 triệu lượt khách trong cả năm 2026.

Về quy mô, sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu có diện tích khoảng 1.800 ha theo số liệu từng được chính quyền địa phương công bố, lớn gấp khoảng 3,3 lần diện tích 544 ha của sân bay Nội Bài tại Việt Nam. Đáng chú ý, theo phương án quy hoạch điều chỉnh được công bố năm 2023, diện tích đất sân bay Bạch Vân mở rộng lên khoảng 3.470 ha, tương đương gấp 6,4 lần Nội Bài.

Đối với ông Gao Zhendong, chuyên gia tư vấn kinh doanh cho các nhà máy Trung Quốc tại Đông Nam Á, sân bay Bạch Vân đã trở thành điểm trung chuyển quen thuộc trong những chuyến đi giữa nơi ông sinh sống ở Hải Nam và Việt Nam.

Ông Gao Zhendong, ngoài 40 tuổi và thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, cho biết mỗi ngày có một số chuyến bay thẳng từ Quảng Châu đến Hà Nội, với giá vé dao động từ vài trăm đến khoảng 1.200 nhân dân tệ (180 USD hoặc hơn 4,6 triệu VNĐ).

"Mức giá này rất phù hợp với những người làm kinh doanh thường phải sắp xếp chuyến công tác đến Việt Nam vào phút chót", ông Gao nói.

Trong thời gian chờ nối chuyến, ông Gao đôi khi nghỉ ngơi tại nhà ga mới. Công trình có diện tích 422.000 m², nổi bật với thảm trải sàn sang trọng, kiến trúc hành lang mái vòm mang phong cách Lĩnh Nam và nhiều nhà hàng phục vụ ẩm thực Quảng Đông.

Theo chính quyền Quảng Châu, mạng lưới đường bay quốc tế của sân bay Bạch Vân hiện kết nối hơn 100 điểm đến, ưu tiên các tuyến bay giữa Quảng Châu và những đối tác thương mại lớn của Trung Quốc tại Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông và châu Phi.

Trong 9 tháng đầu năm, các cửa khẩu xuất nhập cảnh tại sân bay đã xử lý hơn 15 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Cai Mingdong, người thường xuyên di chuyển giữa Ninh Ba và Kuala Lumpur để phục vụ chương trình nghiên cứu tiến sĩ, cũng thường lựa chọn quá cảnh tại nhà ga T3 của sân bay Bạch Vân nhờ lợi thế về chi phí và sự thuận tiện.

"Việc nối chuyến đến các thành phố khác của Trung Quốc rất nhanh, thời gian chờ cũng tương đối ngắn", ông Cai cho biết. Theo ông, hành trình một chiều từ Ninh Ba đến Kuala Lumpur qua Quảng Châu có giá khoảng 1.000 nhân dân tệ, mức chi phí được đánh giá là hợp lý.

Giảng viên David Wong tại Đại học Hang Seng Hong Kong, chuyên nghiên cứu vận tải hàng không và phát triển kinh tế khu vực, nhận định nhà ga mới đã tăng khả năng thu hút hành khách và doanh nghiệp của sân bay Bạch Vân.

Ông gọi đây là "hiệu ứng hút khách", khi cơ sở hạ tầng sân bay được cải thiện có thể thu hút thêm lưu lượng hành khách và các hoạt động kinh doanh như triển lãm thương mại, hội nghị đến sân bay và những khu vực lân cận.

Tuy nhiên, ông Wong cảnh báo giá nhiên liệu hàng không tăng cùng sự cạnh tranh từ mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc có thể gây áp lực lên chi phí vận hành của các hãng bay và nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Theo chuyên gia này, sự cạnh tranh từ các sân bay lân cận cũng có thể mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho Bạch Vân.

Theo SCMP